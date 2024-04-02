Опубликованы кадры применения ВСУ наземных дронов-камикадзе для подрыва моста в окрестностях Часова Яра

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Опубликованы кадры применения ВСУ наземных дронов-камикадзе для подрыва моста в окрестностях Часова Яра

Украинское министерство цифровой трансформации опубликовало кадры, на которых запечатлен подрыв моста западнее села Красное (Ивановское) в предместьях Часова Яра при помощи
наземного дрона-камикадзе Ratel S.

Известно, что наземные беспилотники украинского производства способны работать до двух часов без подзарядки на дальности до 6 километров, при этом развивая скорость без полезной нагрузки по асфальтированному шоссе до 24 км/час. В условиях пересеченной местности со снаряженной взрывчаткой скорость украинского наземного беспилотника значительно ниже. Предполагается, что эти дроны способны взрывать бронетехнику или укрепления противника.






Ранее было опубликовано видео применения российской армией наземных дронов с установленными на них автоматическими гранатометоми АГС-17. Впервые штурмовые наземные беспилотники применялись в ходе боев за населенный пункт Бердычи. Роботы успешно справились с задачей, подавив огневые точки противника огнем автоматических гранатометов.

Основное назначение беспилотных наземных систем такое же, как у БПЛА, — сберечь жизнь военнослужащего и дистанционно выполнить поставленную задачу. Таким образом, скорее всего следует ожидать появления роботизированных или опционально пилотируемых машин на базе серийных танков и БМП, в том числе инженерной и специальной техники.

В свою очередь, малые платформы, вероятнее всего, найдут применение при различных видах разведки, разминировании и минировании, эвакуации, доставке грузов на поле боя и при выполнении других задач, не требующих непосредственного контакта с противником, что позволит упростить и удешевить их конструкцию.

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    10 комментариев
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    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 18:14
      Солдат ВСУ- самый лучший дрон- камикадзе. Даже батарейки не нужны.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +5
        Сегодня, 18:18
        Он на сале работает, а камикадзе еще и на порошке laughing
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 18:21
      Лучшие ответы - создание Республики марсель и княжества гамбург + силезия.
      Да и копенгаген надо от дании отделить.
    3. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +2
      Сегодня, 18:26
      Год назад на ВО была статья (26.01.2023):
      "Рогозин: Боевой робот «Маркер» способен уничтожать танки Leopard 2 и M1 Abrams"
      Как только начнутся поставки войскам Украины танков «Абрамс» и «Леопард», «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки

      боевой модуль наземного беспилотного аппарата «умеет» не только различать объекты, но и самостоятельно определять, какая из целей является приоритетной

      будут ударные и [будут] разведывательные модификации


      Ну вот, у противника что-то уже бегает, хоть и примитивное, но - бегает!
      А мы?
      Уже и поставки Леопардов прошли, и Абрамсов...
      Где все эти "не имеющие аналогов" Маркеры?
      Где вообще сейчас сам Рогозин?
      А вот где:
      (цитата из Газеты.ру)
      Рогозин коллекционирует стрелковое оружие. Также он активно занимается спортом: теннисом, баскетболом и стрельбой. Во время пребывания в зоне СВО он попробовал себя в качестве писателя. Он издал книгу «На Западном фронте. Бес перемен». В ней Рогозин рассказал свою историю, а также описал людей и события, которые повлияли на современную Россию
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        -2
        Сегодня, 18:31
        Вам на это посмотреть религия не позволяет?
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        -1
        Сегодня, 18:40
        """Ну вот, у противника что-то уже бегает, хоть и примитивное, но - бегает!
        А мы?"""

        Попытка не зашла. (а так хотелось....) Незачет.
        У нас тоже бегает.
        https://topwar.ru/239281-rossijskim-vojskam-v-zone-specoperacii-napravlena-partija-novyh-nazemnyh-dronov-kaban.html
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 18:34
      На оккупированной украинцами территории-мост то подорвали? wink
    5. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 18:37
      Цитата: Tagan
      Вам на это посмотреть религия не позволяет?

      Ну так помогите исправить мои религиозные заблуждения)
      Что последнее вы читали про эти Маркеры?
      Что-нибудь, новее хотя бы полу-года?
      Охотно допускаю, что плохо искал, но - не нахожу почему-то
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +1
        Сегодня, 18:56
        Ну вот хотя бы это из недавнего о штурмовых дронах:
        https://t.me/boris_rozhin/118537?single
        Кроме того, наземные дроны были задействованы нашими вооруженными силами во время операции в Сирии.
    6. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
      Юрий ЕВРАЗ
      +1
      Сегодня, 18:49
      Вот так съедет на обочину,затаится,а потом под БМП с пехотой.... sad

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