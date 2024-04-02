Опубликованы кадры применения ВСУ наземных дронов-камикадзе для подрыва моста в окрестностях Часова Яра
Украинское министерство цифровой трансформации опубликовало кадры, на которых запечатлен подрыв моста западнее села Красное (Ивановское) в предместьях Часова Яра при помощи
наземного дрона-камикадзе Ratel S.
Известно, что наземные беспилотники украинского производства способны работать до двух часов без подзарядки на дальности до 6 километров, при этом развивая скорость без полезной нагрузки по асфальтированному шоссе до 24 км/час. В условиях пересеченной местности со снаряженной взрывчаткой скорость украинского наземного беспилотника значительно ниже. Предполагается, что эти дроны способны взрывать бронетехнику или укрепления противника.
Ранее было опубликовано видео применения российской армией наземных дронов с установленными на них автоматическими гранатометоми АГС-17. Впервые штурмовые наземные беспилотники применялись в ходе боев за населенный пункт Бердычи. Роботы успешно справились с задачей, подавив огневые точки противника огнем автоматических гранатометов.
Основное назначение беспилотных наземных систем такое же, как у БПЛА, — сберечь жизнь военнослужащего и дистанционно выполнить поставленную задачу. Таким образом, скорее всего следует ожидать появления роботизированных или опционально пилотируемых машин на базе серийных танков и БМП, в том числе инженерной и специальной техники.
В свою очередь, малые платформы, вероятнее всего, найдут применение при различных видах разведки, разминировании и минировании, эвакуации, доставке грузов на поле боя и при выполнении других задач, не требующих непосредственного контакта с противником, что позволит упростить и удешевить их конструкцию.
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