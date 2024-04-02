Зеленский подписал закон, снижающий возраст подлежащих мобилизации до 25 лет

Судя по всему, у президента нет уверенности в том, что Рада сможет в ближайшее время принять законопроект во втором чтении. А увеличивать базу для мобилизации каким-то образом надо уже сейчас

На Украине снизили возраст подлежащих мобилизации с 27 лет до 25, соответствующий закон подписал Зеленский. Об этом сообщают украинские медиа.Принятый Верховной Радой еще 30 мая прошлого года закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет, был отправлен Зеленскому на подпись и все это время "лежал на столе", дожидаясь утверждения. И вот этот момент настал, закон подписан и вступает в силу с момента подписания. Как пишет ТГ-канал Страна.ua, подписанием этого закона Зеленский подстраховался в рамках мобилизации. Теперь у военкомов ТЦК прибавится работы.Положения закона о снижении возраста были внесены в новый законопроект о тотальной мобилизации, который сейчас рассматривает Верховная Рада. При этом никто не может гарантировать, что в ближайшее время этот законопроект будет принят, а текущая мобилизация уже провалена. Подписывая прошлогодний закон, Зеленский увеличивает базу для последующей мобилизации. Сейчас под действие закона попадают все, кому уже исполнилось 25 лет.- пишет издание.По имеющимся данным, на сегодняшний день Генштаб ВСУ пытается сформировать 10 новых бригад. Отдельные механизированные бригады за номерами: 150, 151, 152, 153 и 154 готовят с осени 2023 года, но до сих пор не могут сформировать до конца, поскольку нет ни техники, ни личного состава. Еще пять бригад №155, 156, 157, 158 и 159 будут пехотными, если наберут новых солдат.