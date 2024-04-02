Зеленский подписал закон, снижающий возраст подлежащих мобилизации до 25 лет

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Зеленский подписал закон, снижающий возраст подлежащих мобилизации до 25 лет

На Украине снизили возраст подлежащих мобилизации с 27 лет до 25, соответствующий закон подписал Зеленский. Об этом сообщают украинские медиа.

Принятый Верховной Радой еще 30 мая прошлого года закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет, был отправлен Зеленскому на подпись и все это время "лежал на столе", дожидаясь утверждения. И вот этот момент настал, закон подписан и вступает в силу с момента подписания. Как пишет ТГ-канал Страна.ua, подписанием этого закона Зеленский подстраховался в рамках мобилизации. Теперь у военкомов ТЦК прибавится работы.



Положения закона о снижении возраста были внесены в новый законопроект о тотальной мобилизации, который сейчас рассматривает Верховная Рада. При этом никто не может гарантировать, что в ближайшее время этот законопроект будет принят, а текущая мобилизация уже провалена. Подписывая прошлогодний закон, Зеленский увеличивает базу для последующей мобилизации. Сейчас под действие закона попадают все, кому уже исполнилось 25 лет.

Судя по всему, у президента нет уверенности в том, что Рада сможет в ближайшее время принять законопроект во втором чтении. А увеличивать базу для мобилизации каким-то образом надо уже сейчас

- пишет издание.

По имеющимся данным, на сегодняшний день Генштаб ВСУ пытается сформировать 10 новых бригад. Отдельные механизированные бригады за номерами: 150, 151, 152, 153 и 154 готовят с осени 2023 года, но до сих пор не могут сформировать до конца, поскольку нет ни техники, ни личного состава. Еще пять бригад №155, 156, 157, 158 и 159 будут пехотными, если наберут новых солдат.
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    9 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -2
      Сегодня, 18:46
      У нас с 18 забирают-а украинцев, видимо, до 25 лет пользоваться туалетной бумагой-надо учить laughing
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +2
        Сегодня, 19:02
        Не забирают, а призывают на срочную службу.
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 19:21
        Имеется ввиду, что теперь призыву подлежат лица с 18 лет до 25. Таким образом ещё не служившие срочную службу лица старше 25-ти лет теперь могут быть мобилизованы и отправлены на передовую с категорией "а", "б" и "в". Те кому "повезло" отслужить срочную, могут быть мобилизованы через полгода. Правда этот закон у них не работает. Сразу после срочной все отправились на передовую. Снижение возраста подлежащих призыву на каждый год теоретически даёт им 100 000 мобиков. По факту это им сейчас даёт возможность мобилизовать дополнительных тысяч пятьдесят. Если найдут. Примерно. Плюс-минус километр
    2. Товарищ Ранг пользователя
      Товарищ
      +3
      Сегодня, 19:03
      Теперь у военкомов ТЦК прибавится работы.

      Передай русским координаты ТЦК - выбирай жизнь !
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 19:09
      Вот оне там нумерацией и названиями увлеклись. На все вкусы. А почему бы старые хотя бы до "сотни" не укомплетовать полностью. А тут видно для доклада главнюку, глядите пан главковерх, у нас бригад уже больше, чем во всей Европе.))
    4. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 19:10
      Державка 404, президент фуфельный и закон не настоящий. А вот идиoты конкретные. Железобетонные. sad Девку к слову вроде как недавно отправили к бандере.
    5. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      0
      Сегодня, 19:31
      а чо так можно было что ли))? я думал воюют с 18 до 60? реально?в принципе расчет верный поколение постарше которое еще братство помнит в утиль а незамутненных сознанием бандерлогов на сохран
    6. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 19:37
      Примечательно что у нас призывной возраст с 18 до 30 лет. Повысили с 27 до 30. Это говорит о том, что добровольцев и контрактников на данный момент достаточно. Ещё говорит об увеличении численности армии, для того чтобы дать военкомам возможность комплектования частей срочниками без отправки в зону боевых действий. На Украине зеркально наоборот - главное чтобы сегодня было кого отправить
    7. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 19:39
      Все правильно и логично. Это то поколение ( начиная с 25 летних) кто весело скакал на майдане. А теперь- на фарш, тупоголовые- отрабатывать жратву и печенюшки.

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