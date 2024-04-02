Госкорпорацией Роскосмос утвержден эскизный проект перспективной отечественной орбитальной станции

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Госкорпорацией Роскосмос утвержден эскизный проект перспективной отечественной орбитальной станции

В госкорпорации Роскосмос утвердили эскизный проект перспективной отечественной орбитальной станции, которая, как предполагается, станет базой российской космонавтики после завершения работы МКС. Развертывание станции запланировано на период с 2027 по 2032 год.

Ключевой особенностью новой станции станет открытая модульная архитектура. В основе конструкции предусмотрено наличие узлового модуля с шестью стыковочными портами, к которым будут присоединяться другие модули. В случае, если какой-то из модулей полностью исчерпает свой ресурс, его можно будет свести с орбиты и заменить. При грамотно выстроенной логистике срок службы новой станции можно будет по мере необходимости продлить на десятилетия.



Другим важным моментом в конструкции новой станции станет полярная орбита, по которой она будет летать вокруг Земли. Тогда как у МКС наклонение орбиты не превышает 52 градусов, у новой станции его планируется увеличить до 97 градусов, благодаря чему возможно будет обеспечить обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для России Северного морского пути. В настоящее время космонавты с борта МКС могут увидеть около 60% земной поверхности, из которых лишь 10% — территория России.

Кроме того, российская орбитальная станция получит гарантированную стабильную связь с наземным комплексом управления. В отличие от МКС новая орбитальная станция будет способна функционировать в режиме посещения и не требовать постоянного присутствия космонавтов.
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27 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +7
    Сегодня, 19:58
    Развертывание станции запланировано на период с 2027 по 2032 год.

    Я так понимаю к 2027 с Украиной и СВО будет всё закончено...??? Ну хотя бы надеется на это можно...???
    1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      -1
      Сегодня, 20:13
      Не станет такого слова "укра"... Забудет весь мир о Большевитском Географическом Несоответствии..
    2. Бесконечность Ранг пользователя
      Бесконечность
      0
      Сегодня, 20:23
      С высочайшей вероятностью начнутся переносы, поэтому 2027 год - дата условная. Посмотрите на то, сколько раз переносились запуски модуля "Наука", "Луны-25", "Орла" (он же "Федерация") и т. д.

      А вообще, станция в первую очередь нужна для сохранения отечественной пилотируемой космонавтики после завершения эксплуатации МКС.
      Обзор поверхности намного лучше и дешевле осуществляют спутники ДЗЗ. Остаются только опыты в невесомости, и то Varda Space показала на примере своего спутника W-Series 1, что и тут можно обойтись без человека.
      Более интересным выглядит проект окололунной станции LOP-G, её модули уже в сборке, но из проекта ушли в начале 2021 (ну, или нас выгнали, как пишут другие). Есть ещё схожий проект с китайцами, но он, как я понял, пока в зачаточном состоянии.
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        +1
        Сегодня, 20:27
        Цитата: Бесконечность
        (ну, или нас выгнали, как пишут другие).

        Сами ушли, Рогозин очень громко хлопнул дверью в СМИ. Заявив что слишком малая у нас там доля и вообще они должны за всё платить, а мы всё делать.
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +1
        Сегодня, 21:09
        Цитата: Бесконечность
        Более интересным выглядит проект окололунной станции LOP-G, её модули уже в сборке

        эта станция малость задерживается, как и вся американская лунная программа. Да и вообще непонятно предназначение орбитальных станций, новая наука с них закончилась в 90-х, мыться в космосе научились, помидоры тоже, а теперь орбитальные станции нужны "шоб було". О какой-то науке с них не помню
  2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
    S.K.Vichyakow
    -6
    Сегодня, 20:11
    Чем новая станция будет отличаться от старой? Подматрасников только не будет? Габариты вроде те-же, увеличение жизненного пространства для космонавтов не наблюдается.
    1. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      +2
      Сегодня, 20:20
      от какой старой? От Мира? Ну наверное тем, что будет.
    2. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +4
      Сегодня, 20:22
      . Чем новая станция будет отличаться от старой? Подматрасников только не будет? Габариты вроде те-же, увеличение жизненного пространства для космонавтов не наблюдается.

      Стесняюсь спросить , а Вы эти выводы на основании фотографии макета сделали ? Тогда остаётся только снять шляпу перед специалистом столь высокого уровня
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        -2
        Сегодня, 20:30
        А вы по чём определяете?
        1. КВУ-НСвД Ранг пользователя
          КВУ-НСвД
          +3
          Сегодня, 20:34
          . вы по чём определяете?

          Ни по чем. Но я и выводов не делаю
          1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
            S.K.Vichyakow
            +1
            Сегодня, 21:13
            Согласен. Вы только ёрничаете, не более.
            1. КВУ-НСвД Ранг пользователя
              КВУ-НСвД
              0
              Сегодня, 21:21
              . Согласен. Вы только ёрничаете, не более.

              Согласен . Тем более есть над чем .
    3. Cympak Ранг пользователя
      Cympak
      +1
      Сегодня, 21:02
      Герметизированный объем российской орбитальной станции — 450 кубометров, вдвое больше русской части МКС сегодня. И даже на 20% больше объема станции «Мир».
      Гермообъем многоразового корабля Маска Starship — 1000 кубометров и пригоден для длительного проживания 40 космонавтов.
      Фактически, Starship заменит американцам МКС.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +1
        Сегодня, 21:11
        Цитата: Cympak
        1000 кубометров и пригоден для длительного проживания 40 космонавтов.

        простите, а как там у Маска с обитаемой частью корабля? Насколько я помню грузовой дракон до жилого вида 10 лет доводили
    4. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      Сегодня, 21:12
      Тем что новее, тем что разные углы наклона орбиты, пролёт в основном над территорией РФ и особенно над Арктикой, тем что планируется в основном в автоматическом режиме использовать с посещениями космонавтами. а не проживании их по полтора года
  3. GO-TO-GO-TO-GO Ранг пользователя
    GO-TO-GO-TO-GO
    0
    Сегодня, 20:12
    Вот для кого это пишут? Телеящик мало кто смотрит, теперь будем читать эту муть тут. Да сделайте хоть что-нибудь!!!! И молча!!! А затем покажите результат, если грифа на нём не будет!
    1. rafat Ранг пользователя
      rafat
      0
      Сегодня, 21:22
      Обещали обещать обещаному сегодня переобещаем на завтра но это не точно перенесем сроки вправо , ура.
  4. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
    1erWahrheitsMinister_1984
    +2
    Сегодня, 20:12
    Ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee, sich komplett von allen Beschränkungen und Intrigen der einseitig nur dem westlichen Vorteil verschriebenen ISS zum frühest möglichen Zeitpunkt zu verabschieden...!!!
    Good by Ami...!!!
  5. Юн Клоб Ранг пользователя
    Юн Клоб
    +2
    Сегодня, 20:13
    Вращающейся оранжереи опять нет. Ужас what
  6. leks Ранг пользователя
    leks
    -4
    Сегодня, 20:20
    Шо, опять или снова?!
    Куда делась станция РОСС?
    1. AVA77 Ранг пользователя
      AVA77
      -1
      Сегодня, 20:28
      Смотрю в книгу а вижу фигу. wassat
  7. Goga_777 Ранг пользователя
    Goga_777
    0
    Сегодня, 20:22
    Это реальный выход для рф
  8. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 21:03
    Маниловщина
    "Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации". Глупая администрация.
  9. KCA Ранг пользователя
    KCA
    0
    Сегодня, 21:06
    Новость свежак, эскизному проекту уже лет много, 5-7, первый модуль на 70% готов, по Первому Космическому каналу ещё Рогозин про него рассказывал и мультики показывали
  10. Zhan Ранг пользователя
    Zhan
    0
    Сегодня, 21:11
    В отличие от МКС новая орбитальная станция будет способна функционировать в режиме посещения и не требовать постоянного присутствия космонавтов.

    В этом я конечно сомневаюсь. А если внешний ремонт и обслуживание ? Готовы роботов выпустить на орбиту ? Ну если так, тогда да..
  11. спас Ранг пользователя
    спас
    -1
    Сегодня, 21:26
    Если только эскиз сделали, то конечно мы всех обгоним и перегоним, и на Марс где-то через 50 лет слетаем.
  12. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 21:31
    Нас сейчас больше должна интересовать военная космонавтика
    Если, конечно, планируем выжить и противодействовать НАТО на равных

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