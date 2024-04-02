Госкорпорацией Роскосмос утвержден эскизный проект перспективной отечественной орбитальной станции
В госкорпорации Роскосмос утвердили эскизный проект перспективной отечественной орбитальной станции, которая, как предполагается, станет базой российской космонавтики после завершения работы МКС. Развертывание станции запланировано на период с 2027 по 2032 год.
Ключевой особенностью новой станции станет открытая модульная архитектура. В основе конструкции предусмотрено наличие узлового модуля с шестью стыковочными портами, к которым будут присоединяться другие модули. В случае, если какой-то из модулей полностью исчерпает свой ресурс, его можно будет свести с орбиты и заменить. При грамотно выстроенной логистике срок службы новой станции можно будет по мере необходимости продлить на десятилетия.
Другим важным моментом в конструкции новой станции станет полярная орбита, по которой она будет летать вокруг Земли. Тогда как у МКС наклонение орбиты не превышает 52 градусов, у новой станции его планируется увеличить до 97 градусов, благодаря чему возможно будет обеспечить обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для России Северного морского пути. В настоящее время космонавты с борта МКС могут увидеть около 60% земной поверхности, из которых лишь 10% — территория России.
Кроме того, российская орбитальная станция получит гарантированную стабильную связь с наземным комплексом управления. В отличие от МКС новая орбитальная станция будет способна функционировать в режиме посещения и не требовать постоянного присутствия космонавтов.
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