Минобороны Казахстана назвало инсинуациями версию о том, что украинские дроны для ударов по Татарстану могли взлетать с казахстанской территории

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Минобороны Казахстана назвало инсинуациями версию о том, что украинские дроны для ударов по Татарстану могли взлетать с казахстанской территории

Власти Казахстана решили не оставлять без внимания предположения отдельных экспертов (да и не только экспертов) относительно того, что удар беспилотниками по объектам в Татарстане мог быть нанесён с казахстанской территории. Сама такая версия стала сегодня активно озвучиваться ввиду того, что заявленная ранее Украиной максимальная дальность применения БПЛА UJ-22 – 800 км, а расстояние от Харьковской области до Елабуги – более 1100 км. При этом расстояние до границы с Казахстаном – около 500 км.

Никаких официальных «обвинений» в адрес Астаны в том, что именно с территории Казахстана в воздух взлетали украинские дроны, не выдвигалось. Однако власти страны всё же решили сразу расставить точки над «i».



Представленные в сети версии казахстанское руководство в лице Минобороны назвало инсинуациями, направленными на дискредитацию Республики Казахстан. Из сообщения казахстанского военного ведомства:

В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.

Официальная Астана принципиально не считает возможным использование своей территории для действий украинских ДРГ.

Тем временем, обратила на себя «возня» в Киеве, где ГУР и СБУ фактически не смогли «поделить», кто же всё-таки организовал удар по объектам в Татарстане. Сам факт того, что «светятся» именно эти украинские структуры, свидетельствует о том, что беспилотники, с наибольшей долей вероятности, запускались не с подконтрольной Украине территории. Ведь если бы дроны поднимались в воздух, например, из Харьковской области, то вряд ли бы ответственность за это поспешили взять на себя ГУР и СБУ – хватило бы и заявлений от командования ВСУ. Соответствие, если это не намеренная дезинформация, то само участие ГУР в нанесении ударов по Татарстану, может говорить именно о причастности к запуску дронов диверсионных групп или так называемых спящих ячеек – не с территории Украины.

Если же дроны действительно без обнаружения преодолели расстояние в 1100-1200 км при ясном небе на большей части траектории полёта, вылетев именно с территории Украины, то это вызывает ещё больше вопросов.
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    11 комментариев
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    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 19:15
      Минобороны Казахстана назвало инсинуациями версию о том, что украинские дроны для ударов по Татарстану могли взлетать с казахстанской территории

      А что как вариант имеет право на существование. Националистов ненавидящих Россию среди казахов немало.
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +2
        Сегодня, 19:25
        Цитата: частное лицо
        Националистов ненавидящих Россию среди казахов немало.

        Да тут , даже не в этом дело, а то, что с этой стороны Россиия совсем не прикрыта, лети, ни кто тебя не увидет и не услышит...
        А ведь тогда Челябинск, область Челябинская, Екатеринбург и Свердловская область находятся под ударом
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 19:39
          Минобороны Казахстана назвало инсинуациями версию о том, что украинские дроны для ударов по Татарстану могли взлетать с казахстанской территории

          Какие ещё инсинуации... При той русофобии, которой болеют все наши бывшие союзные азиатские республики ничего исключать нельзя... Когда им что то нужно то дай мы же братья, когда что-то нужно нам они сразу про независимость и суверенитет вспоминают... Да и в заигрывании со Штатами, ЕС и Украиной замечены не раз... Даже военные учения , по моему, с теми же Штатами проводят...
      2. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 19:42
        Там ко всему прочему чистых укров немерено.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 19:24
      Минобороны Казахстана назвало инсинуациями версию о том, что украинские дроны для ударов по Татарстану могли взлетать с казахстанской территории

      Инсинуациями можно назвать приглашение к трёхдневному визиту российских войск в 2022 году в Казахстан, а здесь обычная рабочая версия.
      Цитата: частное лицо
      Националистов, ненавидящих Россию, среди казахов немало.

      После развала СССР в некоторых республиках наметились радикальные перемены в отношениях к России. Некоторые возомнили, что Россия обязана содержать их до скончания веков.
      Хрен там!
      Оказалось, что братьев у нас немного...Раз - и всё!!!
    3. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
      1erWahrheitsMinister_1984
      -1
      Сегодня, 19:31
      Ich halte diese Version durchaus für denkbar denn seit Beginn der "Sonderoperation" hat gerade Kasachstan unter Toqajew wirklich ALLES getan, um sich gegenüber Russland Illoyal und verachtenswert zu verhalten...!! Kein einzige Geste der Dankbarkeit, oder zumindest Loyalität, dass gerade Toqajew ohne Russland längst auf dem Müll der Geschichte gelandet wäre...!!!
      Man erinnere sich an den Aufstand in Kasachstan im Januar 2022...!!!

      Anfang Januar 2022 kam es in Kasachstan zu Protesten und Unruhen, die zum Rücktritt der Regierung und zu einem vom Präsidenten Kasachstans, Qassym-Schomart Toqajew, erbetenen Einsatz eines OVKS-Kontingents führten...!!
    4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 19:33
      Лучше дождаться выводов экспертов и следствия . Если их конечно озвучат . Но даже если действительно запускали из Казахстана, то вряд-ли официальная Астана имеет к этому отношение ,
      1. senima56 Ранг пользователя
        senima56
        0
        Сегодня, 19:37
        "Если их, конечно, озвучат."- вот в этом всё и дело! hi negative
    5. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 19:33
      Ну... Звучит правдоподобно what
    6. futurohunter Ранг пользователя
      futurohunter
      +1
      Сегодня, 19:38
      1100 и даже 1200 км - вполне возможное расстояние для дронов-мотопланеров. Их конструировали весьма талантливые ребята... к сожалению. Там было широко развернуто производство сверхлегких самолетов, которые продавались по всему миру. Так что все компетенции у них есть, увы…
      Что касается Казахстана. Посмотрите на спутниковые карты – степь, да степь. Там подводную лодку спрятать можно, что уж говорить про "мелкий" мотопланер am Даже, если не запускать дроны с территории Казахстана, они вполне могут пересечь границы с Россией, и запустить трутня с нашей территории… У нас тоже много пустынных мест, где нет людей…
      Да и погранцы в этих местах не сильно напрягаются...
    7. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:44
      Доверяй, но проверяй. Очень серьёзные сигналы и решения Верховного должны быть

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