Минобороны Казахстана назвало инсинуациями версию о том, что украинские дроны для ударов по Татарстану могли взлетать с казахстанской территории
Власти Казахстана решили не оставлять без внимания предположения отдельных экспертов (да и не только экспертов) относительно того, что удар беспилотниками по объектам в Татарстане мог быть нанесён с казахстанской территории. Сама такая версия стала сегодня активно озвучиваться ввиду того, что заявленная ранее Украиной максимальная дальность применения БПЛА UJ-22 – 800 км, а расстояние от Харьковской области до Елабуги – более 1100 км. При этом расстояние до границы с Казахстаном – около 500 км.
Никаких официальных «обвинений» в адрес Астаны в том, что именно с территории Казахстана в воздух взлетали украинские дроны, не выдвигалось. Однако власти страны всё же решили сразу расставить точки над «i».
Представленные в сети версии казахстанское руководство в лице Минобороны назвало инсинуациями, направленными на дискредитацию Республики Казахстан. Из сообщения казахстанского военного ведомства:
Официальная Астана принципиально не считает возможным использование своей территории для действий украинских ДРГ.
Тем временем, обратила на себя «возня» в Киеве, где ГУР и СБУ фактически не смогли «поделить», кто же всё-таки организовал удар по объектам в Татарстане. Сам факт того, что «светятся» именно эти украинские структуры, свидетельствует о том, что беспилотники, с наибольшей долей вероятности, запускались не с подконтрольной Украине территории. Ведь если бы дроны поднимались в воздух, например, из Харьковской области, то вряд ли бы ответственность за это поспешили взять на себя ГУР и СБУ – хватило бы и заявлений от командования ВСУ. Соответствие, если это не намеренная дезинформация, то само участие ГУР в нанесении ударов по Татарстану, может говорить именно о причастности к запуску дронов диверсионных групп или так называемых спящих ячеек – не с территории Украины.
Если же дроны действительно без обнаружения преодолели расстояние в 1100-1200 км при ясном небе на большей части траектории полёта, вылетев именно с территории Украины, то это вызывает ещё больше вопросов.
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