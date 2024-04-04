Крылатая ракета Х-101 с усиленной боевой частью и перспективы создания модульного высокоточного оружия большой дальности
В конце марта этого года украинские источники сообщили, что в ходе очередного ночного массированного ракетного удара Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации (РФ) применили крылатую ракету (КР) Х-101, несущую боевую часть (БЧ) массой около 800 килограмм, что почти в два раза больше массы штатной БЧ. Предположительно, это было достигнуто за счёт отказа от части топливных баков и уменьшения общей дальности полёта КР.
Исходя из открытых источников, дальность КР Х-101 составляет от 3 000 до 5 500 километров, учитывая размеры территории Украины уменьшение дальности полёта КР Х-101 в пользу усиления её боевой части выглядит вполне оправданным. В последнее время Вооружённые Силы (ВС) РФ уделяют повышенное внимание объектам украинской инфраструктуры, таким как гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, инфраструктура подземных газохранилищ и цеха крупных производственных предприятий.
Большая часть из указанных объектов строилась ещё в так ненавидимый Украиной советский период, поэтому возводилась на совесть, в связи с чем их уничтожение до невосстановимого состояния представляет определённую сложность. Возможно, что именно с этим связано возобновление производства фугасных авиабомб – ФАБ-3000. Правда, доставка оснащённых унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) ФАБ-3000 вглубь украинской территории будет сопряжена с определёнными трудностями и рисками.
ФАБ-3000 с УМПК потенциально могут стереть с лица Земли любые украинские укрепления и сооружения в пределах 50–100 километров от линии боевого соприкосновения (ЛБС)
Почти все образцы российского высокоточного оружия большой дальности оснащены БЧ массой порядка 500 килограмм и менее. Исключение составляют аэробаллистические противокорабельные ракеты (ПКР) Х-22 с их БЧ массой 960 килограмм, но, предположительно, точность их наведения недостаточна для поражения точечных высокозащищённых объектов, а на модифицированных ПКР Х-32 масса БЧ, ориентировочно, снижена в пользу увеличения дальности стрельбы.
Также БЧ массой порядка 750–1 000 килограмм, опять же, по данным открытых источников, имеются на ПКР проектов П-500 «Базальт», П-1000 «Вулкан» и П-700 «Гранит», но они пока ещё на Украине не применялись, хотя потенциально вполне могли бы.
Таким образом, судя по всему, увеличение мощности БЧ у высокоточного оружия большой дальности является объективной необходимостью, кроме того, это может быть лишь началом модернизации существующих и создания новых образцов высокоточного оружия большой дальности с модульной конструкцией, позволяющей оперативно менять боевую часть, варьировать дальность полёта и осуществлять установку дополнительного оборудования в зависимости от условий применения.
Дальность полёта
Дальность полёта, дальность стрельбы, являются одной из основных характеристик высокоточного оружия большой дальности. При этом, как показал конфликт на Украине, стрелять на максимальную дальность приходится далеко не всегда, в результате значительная часть топлива может быть по сути израсходована впустую – значительной поражающей силы остатки топлива, которым заправляют крылатые ракеты, окажутся неиспользованными и сгорят при подрыве КР.
В этом случае применение модульных топливных баков в сочетании с модульной БЧ выглядит вполне оправдано, меньше дальность – больше поражающая мощь КР. Кстати, в ряде случаев на КР могут устанавливаться и внешние конформные топливные баки, как это было сделано с КР Х-55/555.
КР Х-555
В то же время необходимо понимать, что эту возможность удастся реализовать далеко не для всех образцов высокоточного оружия. Одно дело – установка модульных топливных баков с жидким горючем в/на крылатую ракету, другое – реализовать что-то подобное на ракете оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» с её твердотопливным ракетным двигателем или на её родственнике – гиперзвуковой аэробаллистической ракете комплекса «Кинжал».
Хотя и здесь нельзя полностью исключать возможность поиграть с дальностью и поражающей мощью, однако варианты исполнения такой ракеты будут реализовываться прямо на производстве, тогда как в случае с крылатыми ракетами потенциально может быть реализован принцип изменения дальности и массы боевой части КР непосредственно в воинских частях.
Боевая часть
Здесь у нас есть два варианта.
Во-первых, мы можем изменять боевую часть без изменения её массы.
Во-вторых, мы можем увеличивать массу боевой части путём уменьшения дальности полёта ракеты за счёт демонтажа части топливных баков, как это, предположительно, было реализовано в упомянутой в начале статьи КР Х-101.
Начнём со второго варианта.
Что может дать увеличение массы БЧ?
Ответ очевиден – большую разрушительную мощь, при этом она может быть выражена по-разному, например, увеличение взрывчатого вещества и осколков/готовых поражающих элементов нанесет более значительный ущерб открыто расположенной живой силе, технике и иным объектам, тогда как использование резерва массы для установки прочного корпуса позволит поражать высокозащищённые и заглубленные объекты.
Линейной зависимости между увеличением массы боевой части и её поражающими свойствами не существует, даже для ядерного оружия – выгоднее нанести удар несколькими боеприпасами меньшей массы, чем одним боеприпасом большей массы. Но это больше касается площади поражения, а что если нам необходимо разрушить точечный, но высокозащищённый объект, вот здесь на первое место и выходят масса взрывчатого вещества (ВВ) и масса/прочность корпуса боевой части.
Если же мы хотим увеличить площадь поражения, то лучше использовать кассетные боеприпасы, при этом допустимая масса БЧ, разумеется, также будет иметь значение, поскольку это повлияет на количество суббоеприпасов.
Теперь перейдём к первому варианту – изменению типа БЧ без изменения её массы.
По факту ряд высокоточных боеприпасов большой дальности уже комплектуется разными боевыми частями, например, ракеты вышеупомянутого ОТРК «Искандер» могут нести как моноблочную, так и кассетную БЧ, это не говоря уже о специальной БЧ (с тактическим ядерным зарядом). Собственно, и КР Х-101 существуют в модификации КР Х-102 со специальной боевой частью.
Ракеты ОТРК «Искандер» могут комплектоваться различными БЧ. Изображение Mil.ru
Тем не менее всё это лишь заводские версии этих ракет, они не позволяют оперативно менять боевую часть в зависимости от ситуации на поле боя. Можно предположить, что и КР Х-101 с усиленной боевой частью также была сделана на заводе, то есть это лишь ещё одна модификация, но это не означает, что такое решение является оптимальным.
Модульная комплектация КР
Разумеется, большая часть высокоточного оружия большой дальности так и будет производиться с тем или иным зарядом «в базе», однако не исключено, что понимание объективной необходимости варьирования типов боевых частей на КР приведёт разработчиков к созданию модульных конструкций, позволяющих изменять дальность полёта, мощь и тип боевой части прямо в войсках, в зависимости от задач, к решению которых данная КР будет привлекаться.
Это позволит гибко планировать наряд сил и средств для уничтожения тех или иных целей. Например, для поражения прочного здания цеха может быть применена усиленная фугасная БЧ, а для атаки на аэродром с открыто расположенной авиационной техникой лучше подойдёт кассетная боевая часть.
Кстати, ранее мы говорили о том, что оснащение аэробаллистических ПКР Х-22 кассетными боевыми частями могло бы частично компенсировать невысокую точность их наведения как раз при атаке площадных целей.
В рамках массированного удара, наносимого КР, часть из них могла бы оснащаться не БЧ, а средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), необходимыми для прикрытия других ракет, а часть КР могла бы нести средства разведки с обратной связью, позволяющие оценить эффективность нанесения удара, выявить новые цели.
В рамках модульной конструкции может меняться и состав средств самообороны КР, начиная от их отсутствия и заканчивая устройствами выброса тепловых и дипольных ловушек, и даже модулем выпуска буксируемой ложной цели.
Крылатая ракета, предположительно, Х-101, осуществляет отстрел ловушек
Модульная комплектация ракет ОТРК
С ракетами ОТРК всё сложнее, маловероятно, что на ракете с твердотопливным ракетным двигателем удастся реализовать модульную конструкцию, позволяющую играть дальностью и массой БЧ. Тем не менее какие-то элементы модульности конструкции могут быть заложены и в эти ракеты.
Разумеется, речь идёт о замене БЧ непосредственно в войсках, причём масса БЧ не обязательно должна быть одинакова во всех вариантах, вполне возможен сценарий, когда более массивная БЧ будет использоваться при стрельбе на меньшую дальность, разумеется, при условии, что её габариты позволят разместить её на ракете.
Изменившуюся центровку вполне может компенсировать система управления ракеты, например, дальность полёта американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент II» с максимальной полезной нагрузкой 2 800 килограмм составляет 7 800 километров, тогда как с уменьшенной полезной нагрузкой дальность полёта будет 11 300 километров – разница почти в полтора раза. Скорее всего, при этом забрасываемая полезная нагрузка также изменяется примерно в 1,5–2 раза, но никаких проблем с центровкой не возникает.
Отдельно необходимо сказать о том, что по мере усиления возможностей средств противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) противника может потребоваться переход на отделяемую головную часть ракет ОТРК, в этом случае её размеры и заметность значительно усложнят перехват на конечном участке, а отделившийся на нисходящей ветви траектории корпус будет играть роль ложной цели, а возможно, что и источника помех, если дополнить его средствами РЭБ.
Выводы
Война является самым лучшим катализатором для развития вооружений, также она служит фактором естественного отбора, когда наиболее эффективные решения получают право на жизнь, а неудачные канут в Лету.
Мы видим, как за время СВО эволюционировали крылатые ракеты – на них появились тепловые/дипольные ловушки, судя по всему, повысилась точность, а теперь ещё и прибавилась усиленная почти в два раза боевая часть.
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