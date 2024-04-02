Советник главы ДНР: Часов Яр теряет стратегическое значение для Киева

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Советник главы ДНР: Часов Яр теряет стратегическое значение для Киева

Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ, поскольку командование украинской армии больше не может использовать город в качестве логистического хаба. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Украинский Генштаб с 2014 года использовал Часов Яр и Бахмут (Артемовск) в качестве логистических хабов, через которые шла ротация украинских войск. В Часов Яр прибывали свежие силы, тогда как потрепанные отправляли на переформирование с Бахмута. На сегодняшний день Бахмут уже давно под контролем российских войск, а к Часову Яру уже подошли ВС России и взяли под огневой контроль ведущие в него дороги.



Сейчас, с учетом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение. Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение

- приводит РИА Новости слова советника Пушилина.

Как накануне заявил отставной генерал ВСУ Кривонос, ситуация под Часовым Яром для ВСУ критическая, город с большой долей вероятности будет потерян, но после жестоких боев. По его словам, Часов Яр ждет судьба Бахмута и Авдеевки. Напомним, что в Часовом Яре располагалась ставка тогда еще командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского, откуда он сначала руководил обороной Бахмута, а потом "освобождением".

На сегодняшний день подразделения ВС Росси подошли почти вплотную к первым домам квартала Канал, ВСУ в городе возводят новую линию обороны.
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    10 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 20:01
      Так зелебобик готов ещё одну фортецию устроить, с него останется... а вот получится ли, это вопрос?
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        +4
        Сегодня, 20:16
        Цитата: rocket757
        Так зелебобик готов ещё одну фортецию устроить

        Помню бал уже один такой деятель, который везде крепости устраивать хотел и звали его Гитлер.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 20:02
      Советник главы ДНР: Часов Яр теряет стратегическое значение для Киева

      Вот ещё бы вся Украина для Киева значение потеряла, совсем бы замечательно было...
      Надеюсь на банковой к этому и стремятся, готовя свои "запасные аэродромы" на Западе...
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 21:33
        Если подходить реально к эти хабам,то впереди Курахово,Краматорск.Это навскидку.Ближайшая перспектива(на год).А это очень крепкие орешки
    3. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
      1erWahrheitsMinister_1984
      +5
      Сегодня, 20:05
      Höchste Zeit soweit unter Schonung der Zivilbevölkerung irgend möglich, ein noch nie dagewesenes Szenario und Exempel der beispiellosen Härte und rohen Gewalt gegen diese Reste des ukrainischen Widerstandes zu statuieren, um angesichts der Ereignisse in Moskau JEDEM zu zeigen, dass die Zeit der relativen "Schonung" des ehemaligen Brudervolkes endgültig vorbei ist...!!!
    4. макс702 Ранг пользователя
      макс702
      +2
      Сегодня, 20:07
      Стоило только авиации заработать и процесс пошел..
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +7
      Сегодня, 20:15
      Сначала они должны назвать "фортеция Часов Яр", а уже потом (после оставления населённого пункта) объявить, что стратегического значения он не имеет. Именно так по сценарию проложено, квартал 95 без сценария никуда. request
      1. Владимир_Тверь Ранг пользователя
        Владимир_Тверь
        0
        Сегодня, 20:46
        Сценарий самоходный джо прислать забыл.
    6. Dmitriy Zadorozhniy Ранг пользователя
      Dmitriy Zadorozhniy
      0
      Сегодня, 20:46
      То фортеця Мариуполь. Потом фортеця Бахмут. И так далее.
    7. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 21:11
      Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

      Да он и не имел никогда ключевого значения. Ни для нас, ни для них
      Впрочем, как и Артёмовск (Бахмут) до этого
      Просто это оказалось местом, где сошлись две армии
      С тем же успехом это мог бы быть Краматорск, Славянск, Константиновка или любой другой город или поселение
      Что кардинального произошло после взятия Артёмовска?
      Перешли к следующей точке на карте.
      Главное, что не на восток.

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