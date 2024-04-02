Советник главы ДНР: Часов Яр теряет стратегическое значение для Киева
Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ, поскольку командование украинской армии больше не может использовать город в качестве логистического хаба. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Украинский Генштаб с 2014 года использовал Часов Яр и Бахмут (Артемовск) в качестве логистических хабов, через которые шла ротация украинских войск. В Часов Яр прибывали свежие силы, тогда как потрепанные отправляли на переформирование с Бахмута. На сегодняшний день Бахмут уже давно под контролем российских войск, а к Часову Яру уже подошли ВС России и взяли под огневой контроль ведущие в него дороги.
- приводит РИА Новости слова советника Пушилина.
Как накануне заявил отставной генерал ВСУ Кривонос, ситуация под Часовым Яром для ВСУ критическая, город с большой долей вероятности будет потерян, но после жестоких боев. По его словам, Часов Яр ждет судьба Бахмута и Авдеевки. Напомним, что в Часовом Яре располагалась ставка тогда еще командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского, откуда он сначала руководил обороной Бахмута, а потом "освобождением".
На сегодняшний день подразделения ВС Росси подошли почти вплотную к первым домам квартала Канал, ВСУ в городе возводят новую линию обороны.
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