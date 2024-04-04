Армения большая – на всех хватит: Пашинян на пороге катастрофы
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Зангезурский коридор сейчас самый взрывоопасный участок Кавказа. Азербайджану контроль над 40-километровым участком армянской территории необходим для элементарного снабжения своего эксклава – Нахичеванской автономной республикой. В регионе проживают почти полмиллиона азербайджанцев, зажатых между не самыми дружественным Арменией и Ираном. И только тонкий перешеек соединяет нахичеванцев с Турцией.
Армения, надо отдать должное, держится молодцом и не позволяет ни под каким предлогом возобновить сухопутное сообщение по Зангезурскому коридору, прерванное еще в начале 90-х годов. В советские времена Азербайджан через Армению соединяла железная дорога и автомобильная трасса.
Никола Пашиняна раздражает сама формулировка Зангезурский коридор, ему кажется, что здесь притесняется суверенитет Армении. Прошлым летом его оппонент Ильхам Алиев заявил, что «коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет». Это автоматически ставит две страны на грань войны, причем не за непризнанный никем Нагорный Карабах, а за вполне оформленную на международном уровне армянскую территорию.
Есть ощущение, что Азербайджан уже бы давно вошел в Армению под неким «гуманитарным флагом» и прорубил коридор в Нахичевань. Сдерживает мнение России и военная база в Гюмри. Членство Армении в ОДКБ, пока не прерванное, также дает некую гарантию неприкосновенности Еревану.
Можно понять и Алиева – в конце концов, он силой разрешил проблему Нагорного Карабаха, которой уже не одно десятилетие. После военной победы лидеры стран крайне редко останавливаются – аппетиты растут по время трапезы, как известно. А трапезу Баку еще не закончил.
Учитывая несоизмеримые военные потенциалы Армении и Азербайджана, Пашинян готов идти на уступки. Речь о некоторых участках границы.
Ситуация после многочисленных войн между Ереваном и Баку сложилась очень непростая. И Нагорный Карабах, пусть и являлся самой масштабной проблемой – далеко не единственная из них.
На территории Азербайджана располагается анклав Армении Арцвашен, неподконтрольный Еревану. Баку настаивает на возвращении сразу 31 населенного пункта на границе. По мнению руководства республики, азербайджанская армия оккупировала территории в ходе последних войн за Карабах. Азербайджан ничего об этом слушать не хочет и в свою очередь требует вернуть под свою юрисдикцию села Кярки, Бархударлы, Софулу, Верхняя Аскипара и еще несколько населенных пунктов. Армения заняла данные территории еще в начале 90-х годов.
Стоит отметить, что к Зангезурскому коридору ни одно из упоминаемых сел не относится – все спорные территории на севере Армении. И только одинокие Кярки расположились около Нахичеванской АР.
Никол Пашинян до определенного момента намеревался решить вопрос кардинально и отдать Азербайджану несколько пунктов в Тавушском районе на севере. Официально эта процедура прикрывается попыткой заключения с Баку мирного договора, который, как кажется армянскому руководству, поможет сохранить суверенитет.
Без демаркации и делимитации границы Алиев не согласен подписывать ни один договор. После победы в Нагорном Карабахе, это самое уточнение границы состоится на условиях Баку. Иначе и быть не может.
До определенного момента Пашинян это понимал и на встрече в одном из спорных сел заявил о «переходе в практическую стадию» процесса демаркации границы. На справедливые возражения местных жителей премьер-министр заявил:
Смена позиции и ожидание войны
Пораженческие настроения Пашиняна случились после разговора со Столтенбергом, призвавшего скорее оформить мирный договор. В кулуарах турне по Кавказу он наверняка пообещал Пашиняну некие плюшки за территориальные уступки Азербайджану.
Армянский лидер вроде бы и пошел на поводу НАТО и занес ногу над пропастью, но вовремя остановился. «То, что наше, останется нашим, то, что их, останется за ними», неожиданно заявил он после очередного требования передать спорные села Азербайджану. Случилось это буквально через пару дней после того, как он угрожал селянам на границе новой войной.
На такие военно-политические кульбиты способен только Пашинян. Он мгновенно отреагировал на новую реальность и принялся стягивать армию к границе с Азербайджаном. А потом обвинил Баку в разжигании войны.
Налицо сразу несколько процессов, и все они так или иначе могут спровоцировать новый конфликт. Теперь уже за признанную на международном уровне территорию Армении.
Ереван принялся интенсивно вооружаться, в первую очередь во Франции. С лета 2023 года армия уже получила несколько легких броневиков Bastion, на очереди системы ПВО и радары GM200. Последние, как утверждается, смогут контролировать территорию в радиусе 200 километров и более.
Идут разговоры о поставках стрелкового оружия из Франции и об обучении военных по стандартам НАТО. Налаживает связи Армения и с Индией, в первую очередь интересуясь местным ВПК. В мечтах армянского истеблишмента создание оси Дели – Ереван – Париж в противовес Баку – Анкара – Исламабад.
Впрочем, заинтересованность индийцев и французов в этой схеме очень сомнительная. Особенно это касается Индии, всегда славившейся исключительной прагматичностью во внешней политике и концентрацией на собственных интересах.
Зачем Дели далекая Армения, если и под боком проблем хватает?
Второй процесс, который старательно педалирует Пашинян, связан с продолжающимся отчуждением от России. Пока до вывода базы из Гюмри речь нет, но у действующего лидера Армении есть все шансы довести дело до этого.
Идея в том, что без разрушения связей с Кремлем, Пашиняна не примут в столь желанных высших кругах Европы. Сначала порви с Россией, а потом мы поговорим о твоем будущем – риторика Запада проста и понятна.
Пашинян методично к этому идет. Ратифицировал Римский статут международного уголовного суда, отозвал своего представителя в ОДКБ и заблокировал карты МИР в Армении.
Только вот будет ли будущее у правительства Пашиняна?
Азербайджан не будет спокойно смотреть на растущую военную мощь Армении, если этот рост вообще состоится. Учитывая общую неурегулированность мировой политики, он может и устроить очередную заварушку на армянском пограничье. Что со временем перейдет в горячую фазу, и тогда четырьмя селами господин Пашинян не отделается.
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