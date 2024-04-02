The Times: Киев на фоне теракта в Подмосковье пытался раскачать ситуацию в России на национальной почве

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The Times: Киев на фоне теракта в Подмосковье пытался раскачать ситуацию в России на национальной почве

Киев активизировал операции по разжиганию национальной розни на территории России после теракта в "Крокус сити холле". Об этом в интервью британскому изданию The Times признался глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

На Украине понимают, что победить Россию на поле боя не получится, даже при наличии западной военной помощи. Единственный вариант - это внутренние распри на национальной или религиозной почве, поскольку Россия многонациональная страна и в ней сосуществуют многие конфессии. Поэтому Запад и Украина уделяют так много внимания раскачке ситуации в самой России. Ранее сделанная ставка на оппозицию не сыграла, остатки западных выкормышей сбежали за границу после начала СВО.



Теракт в "Крокус сити холле" Киев попытался использовать на полную, вызвав раскол в российском обществе на национальной почве. Проводилось сразу несколько операций, специальные агенты внедрялись в различные мессенджеры с целью настроить людей друг против друга, россиян против таджиков, мигрантов против русских и т.д.

Террористическая атака спровоцировала разрозненность между национальностями в России, и, конечно, для нас очень полезно поддерживать любые национальные расколы и разжигать их с помощью информации. (...) Мы используем все, что можем, потому что знаем, что, разжигая этническую напряженность, мы ослабляем Россию

- заявил Коваленко.

По его словам, Центр по противодействию дезинформации СНБО специально забрасывал в российские соцсети посыл с сочувствием к террористам, пытаясь настроить таджиков против российских силовиков. Сюда также приплели чеченцев, против которых пытались настроить пользователей соцсетей. В Киеве планировали, что "семена раздора" попадут в благодатную почву на фоне чудовищного расстрела мирных граждан четырьмя террористами в Подмосковье, но просчитались. Теракт не только не разобщил, он наоборот еще больше сплотил россиян.
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    12 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +8
      Сегодня, 20:59
      Киев активизировал операции по разжиганию национальной розни на территории России после теракта в "Крокус сити холле".

      Пережили Норд-Ост и Беслан и победили!!! Переживём и "Крокус - Сити", сплотимся и снова победим!!!
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +2
      Сегодня, 21:00
      Когда признаются что и теракт тоже их рук дело?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 21:21
        Цитата: alexoff
        Когда признаются что и теракт тоже их рук дело?

        А разве есть сомнения?
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 21:35
          Нет, конечно, но всегда хочется услышать признания перед отправкой подозреваемого к Анубису
    3. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +4
      Сегодня, 21:10
      россиян против таджиков, мигрантов против русских

      По моему - тут никаких типа спец.операций не нужно, мигранты и сами отличненько с этим справляются. Без какой-либо помощи со стороны.
    4. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +4
      Сегодня, 21:14
      Проводилось сразу несколько операций, специальные агенты внедрялись в различные мессенджеры с целью настроить людей друг против друга,

      Да в наш мессенджер под названием форум во давно внедрены. Тарахтели тут несколько дней... Да и сейчас переодически тарахтят, форумчане с украины, маскируясь под россиян...
    5. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 21:21
      И тут эти деятели вовсю стараются laughing
    6. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 21:24
      СНБО специально забрасывал в российские соцсети посыл с сочувствием к террористам

      Спекулировать кровью погибших ни за что гражданских - омерзительно
      ... с целью настроить людей друг против друга, россиян против таджиков, мигрантов против русских и т.д.

      А вот тут, положа руку на сердце, надо признать, что практически получилось
      Такой волны ненависти в соц.сетях к выходцам из других республик я не видел, наверное, со времён Дудаева/Радуева
      Надеюсь, время расставит всё по своим местам
      Мои соболезнования всем семьям погибших и невольным участникам событий...
    7. Million Ранг пользователя
      Million
      0
      Сегодня, 21:24
      А до теракта мигранты вели себя как законопослушные граждане?
    8. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +1
      Сегодня, 21:29
      На интернет рессурсе " Фонтанка" в комментариях, как раз в последние месяцы новая тема, как раз из серии разжигания межнациональной розни, закамуфлированно, с понятными, но не запрещёнными эпитетами, чтобы комментарий не удалили.
      Там давно уже рассадник ципсо, а редакция и не возражает, если нет формального повода.
    9. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 21:32
      Ну в России народ умный, все сразу так и поняли и зачем они ИГИЛ сюда приплели - рассчет был на лопухов, только мы закаленные перестройками, ваучерами и прочей хренью, нас на мякине не проведешь!
    10. Самый вежливый Ранг пользователя
      Самый вежливый
      0
      Сегодня, 21:35
      По факту глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Коваленко в чём то прав , раскол или не раскол , ненависть или ксенофобия давно оккупировали российские мессенджеры, площадки и платформы.
      Граждане Украины , не обязательно украинцы по нации ! или таджики с узбеками и грузинами ... ладно мигранты , но собственно и сами граждане РФ могли попасть под замес очередной пропагандисткой компании , не говоря уже о ближайших союзниках .
      Тут местные обитатели конечно сразу возмутятся и начнут люто минусовать laughing но у 90% здесь просто память короткая а оставшиеся предпочитают не вспоминать о беларусах , которых как только не обзывали 3-4 года назад , когда отношения с Батькой были испорчены, про товарищей с Кавказа ,чеченцах или дагестанцах , которых ещё недавно мазали исключительно чёрной краской !
      По моему мнению единственно беспроблемными в этом плане на территории бывшего СССР остались только Беларусь и Узбекистан , у остальных межнациональная рознь и суета в том или ином виде присутствует.

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