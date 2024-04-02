The Times: Киев на фоне теракта в Подмосковье пытался раскачать ситуацию в России на национальной почве

Террористическая атака спровоцировала разрозненность между национальностями в России, и, конечно, для нас очень полезно поддерживать любые национальные расколы и разжигать их с помощью информации. (...) Мы используем все, что можем, потому что знаем, что, разжигая этническую напряженность, мы ослабляем Россию

Киев активизировал операции по разжиганию национальной розни на территории России после теракта в "Крокус сити холле". Об этом в интервью британскому изданию The Times признался глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.На Украине понимают, что победить Россию на поле боя не получится, даже при наличии западной военной помощи. Единственный вариант - это внутренние распри на национальной или религиозной почве, поскольку Россия многонациональная страна и в ней сосуществуют многие конфессии. Поэтому Запад и Украина уделяют так много внимания раскачке ситуации в самой России. Ранее сделанная ставка на оппозицию не сыграла, остатки западных выкормышей сбежали за границу после начала СВО.Теракт в "Крокус сити холле" Киев попытался использовать на полную, вызвав раскол в российском обществе на национальной почве. Проводилось сразу несколько операций, специальные агенты внедрялись в различные мессенджеры с целью настроить людей друг против друга, россиян против таджиков, мигрантов против русских и т.д.- заявил Коваленко.По его словам, Центр по противодействию дезинформации СНБО специально забрасывал в российские соцсети посыл с сочувствием к террористам, пытаясь настроить таджиков против российских силовиков. Сюда также приплели чеченцев, против которых пытались настроить пользователей соцсетей. В Киеве планировали, что "семена раздора" попадут в благодатную почву на фоне чудовищного расстрела мирных граждан четырьмя террористами в Подмосковье, но просчитались. Теракт не только не разобщил, он наоборот еще больше сплотил россиян.