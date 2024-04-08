ЗАК Oerlikon GDF-005 на Украине: первая потеря или путаница?
Зенитный артиллерийский комплекс Oerlikon GDF-005 одной из иностранных армий. Фото Wikimedia Commons
За последние два года киевский режим получил из-за рубежа массу разнообразных зенитных систем и комплексов. Поставка основной массы таких изделий осуществлялась открыто и с предварительным анонсом. Однако некоторые изделия могли передать тайно и без огласки. Так, предполагается, что на Украине появились зенитные артиллерийские комплексы Oerlikon GDF-005 швейцарского производства, поставка которых ранее считалась невозможной.
Неподтвержденное предположение
29 марта известный блогер Кирилл Федоров опубликовал в своем телеграм-канале новое видео, демонстрирующее применение барражирующего боеприпаса серии «Ланцет». В ролик вошли кадры атаки наземной цели, снятые вторым БПЛА, отвечавшим за разведку и контроль применения ББ, а также запись с камеры атакующего аппарата. К сожалению, видео не отличается высоким качеством, и в нем присутствуют цифровые помехи и «водяные знаки».
Целью для удара стал некий наземный объект неизвестного типа. Наличие маскировочной сети и качество видео не позволяют достоверно определить его класс или тип. Впрочем, маскировка не помешала нашему оператору навести «Ланцет», и объект был уничтожен взрывом. В результате подрыва ББ начался небольшой пожар. Другие подрывы и вторичные детонации в опубликованном видео отсутствуют.
Поражение украинского объекта, предположительно, ЗАК GDF-005. Кадр крупнее - вид с БПЛА разведки, слева снизу - съемка камерой "Ланцета". Кадр из видео Telegram / К. Федоров
Ссылаясь на бойцов-участников Спецоперации, предоставивших видео, К. Федоров пишет, что целью для удара, предположительно, стал зенитный артиллерийский комплекс GDF-005 производства компании Rheinmetall Air Defence AG (бывшая Oerlikon Contraves). При этом подтверждения такой версии пока отсутствуют. Возможно, в будущем нашим бойцам удастся добраться до обломков пораженного объекта и точно определить, чем он был до прилета «Ланцета».
По всей видимости, предположение о наличии у противника ЗАК GDF-005 было сделано по результатам разведки и изучения его позиций перед нанесением удара. По тем или иным признакам оператор беспилотника-разведчика мог идентифицировать один из объектов как буксируемую зенитную установку иностранного образца.
Тайными путями
Информация о возможном появлении на Украине комплекса или комплексов Oerlikon GDF-005 представляет определенный интерес. Дело в том, что ранее подобная техника киевскому режиму не передавалась. Более того, открыто говорилось о невозможности ее поставок любыми зарубежными странами.
Еще в 2022 г. несколько европейских стран выразили желание передать украинской ПВО орудия марки «Эрликон», изготовленные в Швейцарии. Однако реэкспорт таких изделий, согласно договору об их первоначальной поставке, возможен только по разрешению страны-производителя. И уже в 2022 г. швейцарские власти запретили передавать оружие и боеприпасы своего производства киевскому режиму.
Поражение наземной цели. Кадр из видео Telegarm / К. Федоров
В начале прошлого года Испания предприняла новую попытку организовать поставки изделий Oerlikon на Украину. Тогда речь шла о 35-мм артиллерийских установках неназванного типа, вероятно, серии GDF. В середине февраля Мадрид, как и другие столицы, получил отказ. В дальнейшем велись различные консультации и переговоры, но разрешение на реэкспорт швейцарской зенитной артиллерии никто так и не получил.
Теперь же предполагается, что изделие GDF-005 неким образом смогло попасть на Украину, и можно найти несколько объяснений таким событиям. Самое простое – иностранные партнеры и Швейцария все же договорились о реэкспорте имеющихся в строю комплексов. Кроме того, швейцарские власти могли изменить свою позицию и самостоятельно продать / передать оружие киевскому режиму. Также нельзя исключать, что какая-либо иностранная армия-эксплуатант «Эрликонов» проигнорировала запрет и отправила комплексы на Украину в тайне от всех.
Впрочем, пока не следует отвергать и более простое объяснение. Наличие изделий GDF-005 на Украине только предполагается, но не подтверждается. Операторы БПЛА, осуществлявшие разведку и удар, могли попросту перепутать иностранную установку с другим образцом аналогичного класса. При этом найденную цель успешно поразили и уничтожили – и теперь нет особой разницы, чем именно она была ранее.
Орудия на Украине
Швейцария выступала (и, возможно, все еще выступает) против реэкспорта своих зенитных комплексов серии GDF на Украину. Тем не менее, автоматические пушки марки «Эрликон» все же попали в распоряжение киевского режима, причем в достаточно больших количествах. Их передавали в составе артиллерийских систем и комплексов иностранной сборки, в производстве которых Швейцария участвовала лишь на правах поставщика ключевых компонентов.
Орудие Oerlikon KD, модификации которого используются в составе разных ЗАК и ЗСУ. Фото Rheinmetall Defence
Почти два года назад, в конце апреля 2022 г., руководство ФРГ сообщило о намерении помочь Киеву поставкой зенитных самоходных установок Gepard. Изначально речь шла о полусотне машин, но затем объемы будущих поставок увеличили. В течение нескольких следующих месяцев начались поставки, и к осени того же года ЗСУ заступили на боевое дежурство. В дальнейшем киевский режим даже сообщал об их боевых успехах – с преувеличениями в своей характерной манере.
Согласно открытым источникам, к настоящему времени украинская ПВО получила до полусотни изделий Gepard. Ожидается еще более 90 машин из нескольких стран. Кроме того, после ряда трудностей и проблем иностранные партнеры наладили поставку боеприпасов 35х228 мм. По мере возможности, время от времени предоставляются новые партии выстрелов.
«Гепард» представляет собой боевую машину на доработанном шасси танка Leopard 1 с оригинальной башней, несущей радиолокаторы управления огнем и вооружение. ЗСУ вооружена двумя 35-мм автоматическими пушками «Эрликон» типа KDA в качающихся кожухах.
Около года назад, в феврале 2023 г., стало известно, что Германия отправит на Украину зенитные комплексы Skynex и Skyguard производства компании Rheinmetall. Эти изделия выполнены в виде самоходных систем на грузовом автомобильном шасси и несут по одной 35-мм пушке марки Oerlikon.
Украинская установка Gepard. Фото Telegram / "Вестник ПВО"
Во всех случаях речь идет о 35-мм нарезных автоматических пушках со стволами длиной 90 клб. Такие пушки используют ленточное питание и показывают скорострельность 550 выстр./мин. на ствол. Прицельная дальность при стрельбе по воздушным целям достигает 3,5-4 км. Возможно применение по наземным целям в том же диапазоне дальностей. В боекомплект входят унитарные выстрелы с осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. Пушки поздних модификаций могут использовать снаряды с программируемым подрывом.
Вопросы эффективности
По известным данным, иностранные зенитные системы с орудиями швейцарского производства несут существенные потери. Часть поставленных «Гепардов» уничтожена различными огневыми средствами российской армии. Также имеется информация о поражении, как минимум, одного изделия «Скайгард». На уровне неподтвержденного предположения уничтожение изделия GDF-005. Очевидно, что этим потери украинской ПВО не ограничатся, и оставшуюся технику ждет та же участь.
Любопытно, что все или почти все эти ЗАК были уничтожены ударами с воздуха – их поразила авиация или беспилотники-камикадзе. Этот факт указывает на низкие боевые качества иностранных систем ПВО и их неспособность защитить даже себя, не говоря уже о прикрытии войск или наземных объектов.
Главные проблемы в этом контексте связаны со средствами освещения воздушной обстановки, поиска целей и управления огнем. Радиолокаторы иностранных ЗАК и ЗСУ не могут вовремя засекать подлетающие БПЛА или ракеты, а системы управления не в состоянии быстро реагировать на такую угрозу. В такой ситуации тип орудия и его тактико-технические характеристики не имеют значения – в некоторых ситуациях комплекс или установка попросту не успевают применить их.
Рекламное изображение самоходного комплекса Skynex. Фото Rheinmetall Defence
Если в недавнем видео с фронта действительно был запечатлен ЗАК Oerlikon GDF-005, то он повторил судьбу других украинских систем. Оператор «Ланцета» смог поразить такую цель без какого-либо противодействия с ее стороны.
Ясное будущее
Таким образом, постоянно сокращающийся парк украинских средств ПВО мог тайно пополниться артиллерийскими комплексами швейцарского производства. Однако импортный образец уже попал под удар и был уничтожен – как и множество других ЗАК и ЗСУ до него. Факт поражения был зафиксирован беспилотником-разведчиком. Однако этот эпизод оставляет некоторые вопросы, и все же следует дождаться информации о том, что именно поразил российский ББ.
При этом тип цели, попавшей в недавнее видео, не имеет принципиального значение. Этот ролик, как и множество ему подобных, в первую очередь показывает превосходство российской армии в разведывательных и ударных средствах, а также неспособность украинской ПВО полноценно решать свои задачи. Это дает повод для оптимизма и позволяет рассчитывать, что демилитаризация киевского режима будет успешно продолжаться.
Информация