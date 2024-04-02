После освобождения населённых пунктов Тоненькое и Орловка, находящихся западнее Авдеевки, Вооружённые силы России продолжили наступательные действия и заняли достаточно обширные территории. Так, к настоящему моменту российская армия подошла к восточным окраинам села Уманское, преодолев от Тоненького расстояние примерно в 3 км.Бои идут к югу-востоку от Уманского пруда, который делит село на северную и южную части.Приближение российских войск к Уманскому свидетельствует о том, что ВСУ после потеря контроля над Тоненьким и Орловкой не удалось сохранить контроль над так называемым предпольем. Соответственно, остатки вооружённых формирований киевского режима, разбитые на «второй к западу от Авдеевки линии обороны Сырского», потеряли несколько километров за последние несколько дней, откатываясь к Уманскому и находящемуся к западу от него Карловскому водохранилищу.Эксперты полагают, что ВСУ вряд ли в течение продолжительного времени удастся сохранить контроль на линии Уманское-Яснобродовка, а это означает, что, с большой долей вероятности, противнику придётся переносить линию обороны за упомянутое Карловское водохранилище и реку Волчья.

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