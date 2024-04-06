Легенды и мифы современной Украины. «Зубы Зеленского» как продолжение «стены Яценюка»
Наверное, у каждого человека есть мечта. Недостижимая, призрачная, но мечта. Есть она и у меня. Очень хочу когда-нибудь прочитать книжку «Легенды и мифы древней Украины». Когда-то, ещё изучая примерно такую же по названию книжку о Древней Греции, я задумался о том, почему это древние греки их придумывали, а главное – верили всем этим сказкам.
Вполне мирные люди по меркам своего времени. Торговцы из клана «купи-продай». Климат прекрасный, даже одеваться не надо. Накинул любую тряпку на плечи и уже при параде. А если две тряпки – то ты богатый человек. Значит были среди них любители, как это называется сегодня, круизов по Средиземному и Черному морям.
А учитывая, что самомнение у этих самых греков было явно завышено не по заслугам, вот и получали по «мордам лица» от местного населения периодически.
Ну как понять, к примеру, подвиг убийства Циклопа?
Жил себе простой бедный пастух. Причем настолько бедный, что даже дома у него не было, только пещера. Да ещё и инвалид. Лишился глаза по молодости.
И вдруг вваливается в его пещеру толпа греков, этих рэкетиров древних. Мы, чтобы ты пастух необразованный понимал, все тут герои и поэтому заберем твоих овец себе на пропитание. Ну и кому это понравится? Вломил пастух этим героям знатно. Но толпа есть толпа. Погиб, защищая свою отару.
А греки стали придумывать оправдание гибели части своих героев. Ну и к концу пути превратился бедный инвалид-пастух в огромного великана, которого никто не мог победить. Ну а павшие в драке бандюки стали героями, погибшими в сражении с великаном. И волки сыты и овцы целы. Так и повелось с той поры.
Помните золотое руно?
Ну обманули греческого купца грузины. Продали ему за большие деньги старую баранью шкуру, которую старатели использовали для добывания мелких частичек золота в горных ручьях. И вот появился миф о золотом руне.
Кстати, кто-нибудь слышал о том, что в Колхиде водились золотые овцы? А кто-нибудь вообще задавался вопросом о том, откуда эта шкура появилась там?
Примерно такую же картину уже довольно долгое время я наблюдаю на Украине.
Каких только мифов мы не слышали от украинских чиновников, от президента, даже от простых людей за прошедшие годы. От Русской Армии, которая в 2014 массово вторглась на территорию Украины и потом искусно маскировалась там до 2022 года, до, наверное, самого распространенного – «скоро Россия будет разбита и развалится на мелкие кусочки»…
Сегодня я хочу поговорить о самом свежем, самом желанном для украинских патриотов мифе о «зубах Зеленского». Так в определенных кругах теперь называют систему оборонительных сооружений, которую по приказу Зеленского сейчас строят. Кстати, вдруг вспомнилось в свете постоянного нытья украинцев об отсутствии денег в казне. Все заявки от строителей укреплений, по заявлению украинских властей, были выполнены полностью!
Понятно, что ничего нового Киев не стал изобретать. Решили повторить те российские укрепления, о которые сломали зубы многие украинские соединения в прошлом году. А «зубы Зеленского» – это всего лишь украинская версия российских «зубов дракона». Чтобы потом, через тысячу лет, историки спорили о том, кто впервые использовал эти противотанковые заграждения…
«Стена Яценюка», «зубы Зеленского»… Тенденция, однако
То, что строительство оборонительной линии по всей линии соприкосновения изначально невыполнимая задача, понимали все. Слишком много объективных и субъективных причин, по которым это строительство просто нельзя закончить. Начиная с отсутствия необходимого количества строительной техники и самих строителей и заканчивая имеющейся у Русской Армии возможностью уничтожать почти готовые объекты.
Потому и начали эту аферу киевские чиновники. Почти достроили. Почти все деньги освоили, и тут прилет...
Ай-ай-ай. Как теперь проверить, куда деньги ушли?
Никак!
Зато те, кто строил и распределял откаты, прекрасно знают, куда и сколько этих денег ушло. И даже кому. Не все же одному Яценюку на средства от стены имени себя в Америке жировать. Нынешним тоже надо подготовить «золотые парашюты». Чисто в медицинских целях. Чтобы психика не пострадала от потери власти и переезда в другие страны.
Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы предположить, что строительство такого «объемного» объекта будет вестись в традиционно украинском стиле. Будут возведены пара-тройка участков, которые украинские СМИ и будут показывать украинцам и иностранцам как готовые объекты. Там же периодически будет появляться и украинский узурпатор власти.
Откуда у меня такая уверенность?
Все просто. Кроме вышеперечисленных факторов, по которым закончить строительство Киев не сможет, есть ещё один. Наверное, самый главный, о котором знают все! Коррупция! Патриот Украины никогда не упустит возможности стащить у этой самой Украины свой маленький кусок пирога. А патриотов во власти ой как много…
Даже в самом благоприятном случае, при самом лучшем раскладе, самых идеальных обстоятельствах украинская армия сможет создать укрепления и отдельные опорные пункты лишь на определенных участках. Они, конечно, добавят некоторые проблемы нашим частям и соединениям. Но при существующем раскладе сил, при господстве в воздухе нашей авиации, накрыть опорные пункты ФАБами большой мощности, даже 3000-ми, вполне реально.
Одна бомба – один опорный пункт! Да, такие ФАБы являются достаточно легкой целью для ПВО противника. Но это тогда, когда они планируют на большие расстояния. Тут же до опорника 5–6 километров. Напомню, что мощность ФАБ-3000 такова, что в радиусе 3 километров барабанные перепонки рвет... Про остальные поражающие факторы, думаю, писать нет необходимости. Материалов множество. В том числе и на ВО.
Сегодня уже ясно, что основные усилия по строительству новых оборонительных сооружений Киев сосредоточил на трех направлениях: Харьковском, Херсонском, а также на границе с Белоруссией. Но даже при том, что другие объекты практически заморожены, строители не могут выполнить задание не только к лету, но и к осени. Сроков окончания строительства никто не знает…
Достаточно интересны некоторые сообщения от украинских военных. После смены главкома многие из них понимают, что скоро в армии начнется чистка. Потому и говорят много того, чего бы не позволили себе раньше. Так, один из комбатов заявил, что для создания минных полей просто не хватает мин. Конечно, относиться к таким заявлениям нужно с осторожностью, но то, что этот вопрос вообще возник, уже настораживает.
А нужны ли украинцы своим правителям?
В целом же потуги Киева выглядят достаточно смешно для нас и грустно для украинцев. Стало понятно, что Украина уже никому не нужна. Она отдана на разграбление тем, кто верно служил заокеанскому хозяину. Берите все, что сможете! Грабьте, убивайте, разоряйте. Проигравшая страна должна исчезнуть.
Более того, не далее как сегодня, Зеленский фактически повторил действия Адольфа Гитлера в отношении собственного народа. Позволю себе напомнить март 1945 года. Беседу Адольфа Гитлера с Альбертом Шпеером, на которой Гитлер отвечал на вопрос о тактике выжженной земли, проводимой немецкой армией на немецкой же территории. Напомню, Шпеер предстал перед трибуналом и являлся одним из последних, кто видел Гитлера живым:
Что сделал Зеленский 2 апреля 2024 года?
Он фактически начал плановое уничтожение украинцев как нации. Теперь по подписанному указу обязательному призыву подлежат все, кому исполнилось 25 лет. Пару недель назад я видел кадры с митинга украинок. Поразила одна, которая с пеной у рта упрекала Владимира Путина в том, что он лишил украинских женщин... секса!
Теперь же, Зеленский лишил многих украинок возможности родить украинца… Круг замкнулся. Скоро где-то на Западе, в Канаде или США, украинские патриоты на расстоянии родят очередной миф о том, как украинцы решили все погибнуть, но не сдаваться врагу. Триста спартанцев современности... Жалко страну, жалко людей, но…
Вместо выводов
Только что пришла информация о том, что ФСБ предотвратила очередную мерзость от Киева. На границе был задержан автомобиль, буквально начиненной взрывчаткой. Причем взрывчатка была спрятана в православные иконы. И это в преддверии православной Пасхи. Шутить по этому поводу как-то не хочется… Да и вообще шутить не хочется.
Я ещё раз получил доказательство того, что режим Зеленского взял курс на уничтожение собственного народа. Так же, как доказательство того, что против нас воюет вся Европа. Иконы проехали через пять европейских стран, прежде чем добрались до нашей границы.
Неужели кто-то думает, что такие действия останутся без ответа? Неужели у кого-то есть надежда на то, что русские струсят?
Про европейские страны утверждать не буду, но Украина получит много сюрпризов. В том числе и бывший президент, а сейчас узурпатор власти, и его команда клоунов.
Больше всех достанется армии. Но отвечать за теракт и попытки теракта будут там все.
Увы, сегодня не существует гражданской инфраструктуры, гражданского электричество, гражданской канализации и вообще ничего полностью гражданского. Выходит, удары должны наноситься по всему комплексу инфраструктуры Украины. А это значит, неизбежны потери среди обслуживающего персонала…
И останутся от некогда цветущей республики только мифы... Многие народы, некогда населявшие нашу планету, исчезли в глубине веков. Многие ещё исчезнут… Историю не остановишь?..
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