Елабуга и Нижнекамск… но мы все в одной лодке
Реально сочувствую жителям Елабуги. Понимаю, как это, когда война где-то там, за тысячу километров, и вдруг такое. Неожиданно, внезапно, есть от чего и в панику удариться, детей из детских садов начать забирать.
Мы тут, не побоюсь этого слова… привыкли.
С Белгородом, конечно, тема отдельная, там все серьезно настолько, что слов не подобрать. Но и когда в твоем районе начинается очередная охота за очередным литаком, рвущимся к аэродрому, тоже хорошего мало, хотя особых эмоций реально уже не вызывает.
С другой стороны, мы-то тут знаем, что собьют. А вот в Елабуге вряд ли.
Мне очень жаль, что несмотря на гневные отповеди читателей, в 2022 году в одной из статей я оказался абсолютно прав, когда говорил о том, что партизанскую войну мы получим по полной программе. И мы ее получили, причем, весьма толково организованную. И мост, и аэродромы, и нефтекомбинаты.
И дальше будет все абсолютно в том же духе. Ну просто у людей менталитет такой, украинец за правое дело (в его понимании) может очень далеко зайти. В зависимости от того, куда у него извилины завернуты. А наши, что характерно, рады стараться помочь. Только недавно двух очередных в соседней области взяли на месте преступления. Все то же самое – поджог релейного шкафа на железной дороге. По цене 10 000 рублей за штуку.
Сожгли три, за тридцать тысяч искалечили себе жизнь. И идею справедливости не пришьешь никакую, справедливость – она бесплатная. Как шли в 2014 году Донбасс спасать, не за зарплату, ее вообще в ополчении не было, не за награды, их тоже не было, шли потому, что совесть позвала. А тут 10 тысяч… И предательство.
Там уже на самом верху потихоньку доходит до многих, что это у них СВО, а в остальном мире – самая что ни на есть война. И потому воевать с нами будут украинские до упора. Пока не поймут, что все, пора сдаваться на милость, может, простят.
Но не раньше. Раньше будут сопротивляться, как черти. И пакостить будут, потому что надо. Как для поднятия духа своего, так и просто из принципа «сгорел сарай – гори и хата». И тут даже осуждать нечего, у каждого свое понимание.
Но и у нас с пониманием не очень. Более того, из-за полнейшей не ликвидности некоторых политических составляющих в стране, у нас не то что многие не знают, за что воюем, так еще и есть готовые помогать противнику, причем, ничуть не либералы.
Что можно сказать по новым прилетам?
Вы же понимаете, что 90% наших абсолютно никчемных «экспертов», жующих жвачку про беспилотники с Украины – они пустоголовые? Теперь новую идею кто-то им подбросил в головы – из Казахстана запускали. А что, всего 500 км!
Да, в Казахстане нас уже не то что не любят – ненавидят, и заплати им укры – сами казахи и запускали бы, благо народ такой, смогут себе позволить. Но давайте реально на вещи смотреть: ни с Украины, ни с Казахстана, беспилотники не летели. А летели они совершенно с нашей территории.
Как? Да очень просто!
Уже не раз отмечалось, что у нас ПВО вроде как «зевнули» пролет БПЛА и били в упор, над крышами города. Между тем, у нас стоят радары, которые видят до половины Украины. И почему не увидели? Особенности рельефа? Нет. Просто запускали в упор, километров с сорока. И пока засекли, пока навелись – вот уже прилетевшее над окраинами города.
А поверьте, в наших степях и лесополосах схоронить можно ровно столько же, сколько хоронится в «лесополках» на той стороне.
И вы всерьез считаете, что БПЛА такого размера, как в Елабуге был, может преодолеть рубеж обороны Белгород-Курск-Воронеж? Зря вы так считаете. Сегодня не преодолеет. Это не первые случаи, когда «Стрижи» и «Рейсы» проскакивали, сейчас все намного круче.
Понимаю, что некоторые могут и усомниться, но увы, обсуждать не буду, честно, нам тут все-таки виднее.
Потому давайте признаем наличие у нас в стране «спящих», которыми засевали просторы с 2014 года и своих коллаборантов, желающих им помочь. Есть и такие, да. Я писал в 2021 году, как у нас ФСБ остановило такую ячейку, которая собиралась теракты устраивать. Один ихний и два наших. Оснащенные и вооруженные. И получасовой бой был, и живыми никого не взяли.
И ничего здесь не поделать, они, которые не совсем наши, уже здесь. Работают. Каждый по-своему, на разных уровнях.
Потому все БПЛА, которые летели на Москву, за Москву, в Нижний, в Елабугу, в Питер, те, которые полетят в Казань и Челябинск – они полетят с территории России. Не из Казахстана, эти 500-600 км – это глупость. Аппарат будет обнаружен на пролете такой дистанции и можно будет предпринять хоть какие-то шаги.
А вот когда летит с 60-80 км… Тогда шансов на успех значительно больше. Опять же, смотря где. В наших краях справляются, у других – увы, все зависит от подготовки имеющихся расчетов ПВО. Если их нет – то и рассчитывать не на что, но думать, что сейчас такая дурында, как в Елабуге, проскочит через прифронтовую полосу…
Турпоездка в Белгород – это очень так себе мероприятие, но там можно по полной программе оценить все происходящее. Линия фронта.
И вот это где-то и есть настоящее "сегодня". В Белгороде. И дай бог и ПВО, чтобы чаша сия минула другие города.
А вот провезти куда надо по территории России беспилотник, к сожалению, сегодня не то что просто – легче легкого. Мы тут легко и непринужденно три плана накидали, и знаете, вполне жизненные получились. Озвучивать тут, конечно, не стану, по вполне понятным причинам, чтобы не озвучивать в другом месте потом, но понимание того, что БПЛА можно запустить практически по любому городу без особых проблем, есть.
Так что по Елабуге и Нижнекамску летело, скорее всего, с территории самого Татарстана. Заботливо доставленное на место, собранное, отлаженное, подключенное к спутникам, обеспечивающим наведение на цель. Взрывчатка... Это несколько сложнее, но с одной стороны, ФСБ постоянно рвет каналы заброса ВВ в Россию из Украины, с другой на той стороне ищут постоянно новые способы.
Гексоген в иконах – согласитесь, довольно цинично.
Но и атака по студенческому общежитию не менее цинична. То, что украинцы делают технику, которая способна попадать туда, куда ей скажут, мы знаем. Один БПЛА шел на нефтекомбинат, тут все понятно. Второй… А второй был точно направлен на общежитие в том числе и с иностранными студентами.
То есть, налицо элементарная акция устрашения. Бесполезная по сути и такая же отвратительная. Совершенно не важно, при помощи чего она исполнялась, важно, что была в основе своей направлена против мирного населения. И потому это – теракт, в отличие от налета на НПЗ, который все-таки является стратегическим объектом.
А дальше запросто можно провести аналогии с башнями-близнецами в Нью-Йорке, например. Там, конечно, масштаб был больше, но по факту операции были совершенно с одинаковым замыслом.
Что можно сказать по итогам
Нужно свыкаться с мыслью о том, что нужен новых подход к мигрантам. Чтобы там не верещали дяденьки из Госдумы о том, что рабочих рук не хватает в стране, нужно понимание того, что жизненно необходимо для страны видеть насквозь каждого, кому дается ВНЖ или тем более гражданство.
И особенно это касается приезжающих с западной стороны. Нас сегодня «Крокус» неслабо так развернул на восток, справедливо развернул, но и про ту сторону тоже знать надо все. Конечно, и мигранта-азиата можно нанять, чтобы аппарат запустить, он, мигрант, за деньги сделает все, ему эта война вдоль халата ниткой. Вопрос эффективности.
А то, что к нам «спящих» сотнями засылали в 2016-2020 годах – вот что хотите говорите, а именно тогда, в период относительного затишья они и приезжали. И натурализовались пачками. И теперь не отличишь, в чем и проблема, чей он там. Петр але Петро. С Абумухаммадом, конечно, все проще.
Но факт, что украинцы – они вообще ребята ушлые, и коль наших дурачков малолетних пачками нанимают шкафы жечь, то на более серьезное дело найдут исполнителя. Или сами пойдут, что еще хуже.
Контроль. Силовикам, конечно, не позавидуешь, тем более, что в нашей-то стране, где за взятки сегодня творят беспредел, легализуя тысячи Дилмурадов и Киромиддинов, что говорить о просачивании украинцев, которые себя в такой ситуации чувствуют, как рыба в воде. И у них коррупция – не преступление, а государственная составляющая. Это мои друзья с Донбасса по году пороги обивали, а кто отстегнул запрошенное – тот уже через три месяца был гражданином.
И теперь эти новоявленные граждане будут устраивать в своей новой Родине такое, что мало не покажется никому. И ведь будут, Родина у них там…
В общем, уважаемые татары, башкиры, удмурты, уральцы и сибиряки! Как бы это не звучало, но – готовьтесь. Там, за западной границей, всем будут собирать БПЛА. И рано или поздно, долетит до всех. И выход только один – завершить эту войну так, как надо. Вы все, уважаемые читатели, понимаете, что выход может быть только один, как и победа может быть только одна.
И ничего тут не поделаешь. Ничего хорошего тут нет, но когда каждый день объявляют угрозу атаки беспилотников, то начинаешь относиться к этому философски. Это все делается для чего? Чтобы испугать. Нанести впечатляющий урон украинские военные просто не смогут. Нет у них столько ракет и беспилотников. Но напугать, посеять панику – это вот они могут.
Но нам ли духом пасть и убояться?
Как было написано в одной старой книге:
Хорошо написано, не так ли?
А мне добавить больше нечего, хочу только пожелать всем твердости духа и спокойного разума. Мы все в одной лодке, так что переживем и это. Надо пережить.
- Роман Скоморохов
- fedpress.ru, dzen.ru, 5-tv.ru, ria.ru
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