Елабуга и Нижнекамск… но мы все в одной лодке

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Елабуга и Нижнекамск… но мы все в одной лодке

Реально сочувствую жителям Елабуги. Понимаю, как это, когда война где-то там, за тысячу километров, и вдруг такое. Неожиданно, внезапно, есть от чего и в панику удариться, детей из детских садов начать забирать.

Мы тут, не побоюсь этого слова… привыкли.



С Белгородом, конечно, тема отдельная, там все серьезно настолько, что слов не подобрать. Но и когда в твоем районе начинается очередная охота за очередным литаком, рвущимся к аэродрому, тоже хорошего мало, хотя особых эмоций реально уже не вызывает.

С другой стороны, мы-то тут знаем, что собьют. А вот в Елабуге вряд ли.

Мне очень жаль, что несмотря на гневные отповеди читателей, в 2022 году в одной из статей я оказался абсолютно прав, когда говорил о том, что партизанскую войну мы получим по полной программе. И мы ее получили, причем, весьма толково организованную. И мост, и аэродромы, и нефтекомбинаты.

И дальше будет все абсолютно в том же духе. Ну просто у людей менталитет такой, украинец за правое дело (в его понимании) может очень далеко зайти. В зависимости от того, куда у него извилины завернуты. А наши, что характерно, рады стараться помочь. Только недавно двух очередных в соседней области взяли на месте преступления. Все то же самое – поджог релейного шкафа на железной дороге. По цене 10 000 рублей за штуку.

Сожгли три, за тридцать тысяч искалечили себе жизнь. И идею справедливости не пришьешь никакую, справедливость – она бесплатная. Как шли в 2014 году Донбасс спасать, не за зарплату, ее вообще в ополчении не было, не за награды, их тоже не было, шли потому, что совесть позвала. А тут 10 тысяч… И предательство.

Там уже на самом верху потихоньку доходит до многих, что это у них СВО, а в остальном мире – самая что ни на есть война. И потому воевать с нами будут украинские до упора. Пока не поймут, что все, пора сдаваться на милость, может, простят.

Но не раньше. Раньше будут сопротивляться, как черти. И пакостить будут, потому что надо. Как для поднятия духа своего, так и просто из принципа «сгорел сарай – гори и хата». И тут даже осуждать нечего, у каждого свое понимание.

Но и у нас с пониманием не очень. Более того, из-за полнейшей не ликвидности некоторых политических составляющих в стране, у нас не то что многие не знают, за что воюем, так еще и есть готовые помогать противнику, причем, ничуть не либералы.


Что можно сказать по новым прилетам?


Вы же понимаете, что 90% наших абсолютно никчемных «экспертов», жующих жвачку про беспилотники с Украины – они пустоголовые? Теперь новую идею кто-то им подбросил в головы – из Казахстана запускали. А что, всего 500 км!

Да, в Казахстане нас уже не то что не любят – ненавидят, и заплати им укры – сами казахи и запускали бы, благо народ такой, смогут себе позволить. Но давайте реально на вещи смотреть: ни с Украины, ни с Казахстана, беспилотники не летели. А летели они совершенно с нашей территории.

Как? Да очень просто!

Уже не раз отмечалось, что у нас ПВО вроде как «зевнули» пролет БПЛА и били в упор, над крышами города. Между тем, у нас стоят радары, которые видят до половины Украины. И почему не увидели? Особенности рельефа? Нет. Просто запускали в упор, километров с сорока. И пока засекли, пока навелись – вот уже прилетевшее над окраинами города.

А поверьте, в наших степях и лесополосах схоронить можно ровно столько же, сколько хоронится в «лесополках» на той стороне.

И вы всерьез считаете, что БПЛА такого размера, как в Елабуге был, может преодолеть рубеж обороны Белгород-Курск-Воронеж? Зря вы так считаете. Сегодня не преодолеет. Это не первые случаи, когда «Стрижи» и «Рейсы» проскакивали, сейчас все намного круче.

Понимаю, что некоторые могут и усомниться, но увы, обсуждать не буду, честно, нам тут все-таки виднее.

Потому давайте признаем наличие у нас в стране «спящих», которыми засевали просторы с 2014 года и своих коллаборантов, желающих им помочь. Есть и такие, да. Я писал в 2021 году, как у нас ФСБ остановило такую ячейку, которая собиралась теракты устраивать. Один ихний и два наших. Оснащенные и вооруженные. И получасовой бой был, и живыми никого не взяли.

И ничего здесь не поделать, они, которые не совсем наши, уже здесь. Работают. Каждый по-своему, на разных уровнях.

Потому все БПЛА, которые летели на Москву, за Москву, в Нижний, в Елабугу, в Питер, те, которые полетят в Казань и Челябинск – они полетят с территории России. Не из Казахстана, эти 500-600 км – это глупость. Аппарат будет обнаружен на пролете такой дистанции и можно будет предпринять хоть какие-то шаги.

А вот когда летит с 60-80 км… Тогда шансов на успех значительно больше. Опять же, смотря где. В наших краях справляются, у других – увы, все зависит от подготовки имеющихся расчетов ПВО. Если их нет – то и рассчитывать не на что, но думать, что сейчас такая дурында, как в Елабуге, проскочит через прифронтовую полосу…

Турпоездка в Белгород – это очень так себе мероприятие, но там можно по полной программе оценить все происходящее. Линия фронта.


















И вот это где-то и есть настоящее "сегодня". В Белгороде. И дай бог и ПВО, чтобы чаша сия минула другие города.

А вот провезти куда надо по территории России беспилотник, к сожалению, сегодня не то что просто – легче легкого. Мы тут легко и непринужденно три плана накидали, и знаете, вполне жизненные получились. Озвучивать тут, конечно, не стану, по вполне понятным причинам, чтобы не озвучивать в другом месте потом, но понимание того, что БПЛА можно запустить практически по любому городу без особых проблем, есть.

Так что по Елабуге и Нижнекамску летело, скорее всего, с территории самого Татарстана. Заботливо доставленное на место, собранное, отлаженное, подключенное к спутникам, обеспечивающим наведение на цель. Взрывчатка... Это несколько сложнее, но с одной стороны, ФСБ постоянно рвет каналы заброса ВВ в Россию из Украины, с другой на той стороне ищут постоянно новые способы.

Гексоген в иконах – согласитесь, довольно цинично.

Но и атака по студенческому общежитию не менее цинична. То, что украинцы делают технику, которая способна попадать туда, куда ей скажут, мы знаем. Один БПЛА шел на нефтекомбинат, тут все понятно. Второй… А второй был точно направлен на общежитие в том числе и с иностранными студентами.

То есть, налицо элементарная акция устрашения. Бесполезная по сути и такая же отвратительная. Совершенно не важно, при помощи чего она исполнялась, важно, что была в основе своей направлена против мирного населения. И потому это – теракт, в отличие от налета на НПЗ, который все-таки является стратегическим объектом.

А дальше запросто можно провести аналогии с башнями-близнецами в Нью-Йорке, например. Там, конечно, масштаб был больше, но по факту операции были совершенно с одинаковым замыслом.

Что можно сказать по итогам


Нужно свыкаться с мыслью о том, что нужен новых подход к мигрантам. Чтобы там не верещали дяденьки из Госдумы о том, что рабочих рук не хватает в стране, нужно понимание того, что жизненно необходимо для страны видеть насквозь каждого, кому дается ВНЖ или тем более гражданство.

И особенно это касается приезжающих с западной стороны. Нас сегодня «Крокус» неслабо так развернул на восток, справедливо развернул, но и про ту сторону тоже знать надо все. Конечно, и мигранта-азиата можно нанять, чтобы аппарат запустить, он, мигрант, за деньги сделает все, ему эта война вдоль халата ниткой. Вопрос эффективности.

А то, что к нам «спящих» сотнями засылали в 2016-2020 годах – вот что хотите говорите, а именно тогда, в период относительного затишья они и приезжали. И натурализовались пачками. И теперь не отличишь, в чем и проблема, чей он там. Петр але Петро. С Абумухаммадом, конечно, все проще.

Но факт, что украинцы – они вообще ребята ушлые, и коль наших дурачков малолетних пачками нанимают шкафы жечь, то на более серьезное дело найдут исполнителя. Или сами пойдут, что еще хуже.

Контроль. Силовикам, конечно, не позавидуешь, тем более, что в нашей-то стране, где за взятки сегодня творят беспредел, легализуя тысячи Дилмурадов и Киромиддинов, что говорить о просачивании украинцев, которые себя в такой ситуации чувствуют, как рыба в воде. И у них коррупция – не преступление, а государственная составляющая. Это мои друзья с Донбасса по году пороги обивали, а кто отстегнул запрошенное – тот уже через три месяца был гражданином.

И теперь эти новоявленные граждане будут устраивать в своей новой Родине такое, что мало не покажется никому. И ведь будут, Родина у них там…

В общем, уважаемые татары, башкиры, удмурты, уральцы и сибиряки! Как бы это не звучало, но – готовьтесь. Там, за западной границей, всем будут собирать БПЛА. И рано или поздно, долетит до всех. И выход только один – завершить эту войну так, как надо. Вы все, уважаемые читатели, понимаете, что выход может быть только один, как и победа может быть только одна.

И ничего тут не поделаешь. Ничего хорошего тут нет, но когда каждый день объявляют угрозу атаки беспилотников, то начинаешь относиться к этому философски. Это все делается для чего? Чтобы испугать. Нанести впечатляющий урон украинские военные просто не смогут. Нет у них столько ракет и беспилотников. Но напугать, посеять панику – это вот они могут.
Но нам ли духом пасть и убояться?

Как было написано в одной старой книге:
«сердце сего твердо, доколе не узрит врагов своих демонов в бедствиях, которым они имеют подвергнуться; он и не убоится, доколе не падут и низринутся враги его, а тем более не убоится после низриновения их»
Иоанн Златоуст
.

Хорошо написано, не так ли?

А мне добавить больше нечего, хочу только пожелать всем твердости духа и спокойного разума. Мы все в одной лодке, так что переживем и это. Надо пережить.
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35 комментариев
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  1. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +5
    Сегодня, 05:16
    Некоторым о том что идёт война стало понятно ещё с 2014 года. а некоторые до сих пор не вдупляют, или делают вид...
  2. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 05:24
    . Все то же самое – поджог релейного шкафа на железной дороге. По цене 10 000 рублей за штуку.
    Тут не деньги главное, а готовность совершить эти действия. Значит так воспитаны, что шкаф сожгли, потом мину заложили, потом людей расстреляли...А отчего это возникло ? Где упустили ? Вопросы...
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 06:56
      Ну,Вы прям как только родились...Даже в Советском Обществе находились утырки.Правда,все больше наверхах и при должностях.А сейчас общество какое?На каких устоях воспитано и взрощено последние тридцать лет?Целое поколение.Вкусно пожрать,мягко поспать Вот и результат.За красивыми словами сверху,за красивой ширмой выросло племя бестолковое и опасное в своей бестолковости.
      1. Gomunkul Ранг пользователя
        Gomunkul
        +1
        Сегодня, 08:24
        dmi.pris1(дмитрий)
        Дополню Ваш комментарий народной поговоркой:
        «Кто сеет ветер, пожнет бурю». hi .
  3. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +13
    Сегодня, 05:28
    Мы все в одной лодке
    Без весел,с кормчим,несёт нас по течению, подсаживая "зайцев"(мигрантов) по пути..
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +3
      Сегодня, 05:33
      прилёт уже Оренбург-Бузулук. всё по плану ? а туда откуда прилетели ?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 06:58
        Да с космоса,наверное.Самая ближайшая точка..Инопланетяне,блин..
    2. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +2
      Сегодня, 08:39
      Как раз с 87 процентным кормчим во главе мы и плывем, только берега всё дальше и дальше....
  4. Mordvin77 Ранг пользователя
    Mordvin77
    +6
    Сегодня, 05:37
    У меня один вопрос...Откуда у диверсантов самолëты переделанные под БПЛА и БПЛА самолëтного типа на территории Татарии,Нижегородской
    да и вообще в стране???.. в свободной продаже, что ли имеются?
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 05:48
      Цитата: Mordvin77
      Откуда у диверсантов самолëты переделанные под БПЛА и БПЛА

      А вот провезти куда надо по территории России беспилотник, к сожалению, сегодня не то что просто – легче легкого.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 06:12
        Белорусский КГБ раскрыл, откуда летят беспилотники по объектам в России.

        СБУ вербует в Белоруссии агентов, которые за небольшую плату соглашаются съездить в Смоленскую область, забрать спрятанные там беспилотники, перевезти их на пусковые позиции и запустить.

        Об этом рассказал задержанный белорусским КГБ уголовник Евгений Грук, оперативную съемку допроса которого показал телеканал ОНТ.https://glav.su/forum/5/2417?page=2904
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 06:59
      А как через кучу границ на Крымский мост привезли тонны взрывчатки?
  5. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    +6
    Сегодня, 05:55
    С общим настроем Романа согласен. Война у всех одна. ...И жёсткий паспортный режим, блокпосты, системные рейды Росгвардии по гаражам и подвалам не помешали бы. Заодно погоняли нелегалов и "отцов" контрафакта.

    "Крокус" оставил неприятный осадок. Смерти и разрушения, иногда массовые, в Белгороде, Донецке, Горловке такой реакции не вызывали. И масштабный террор Украины тянется с 2014г.
    Такая "двойственная мораль" разрушает единство страны. А ведь "единство" - любимый лозунг властей всех уровней... Какое может быть единство, если регионы делят на "новые", Крым, "приграничные" и, до вчерашнего дня - "Елабугу"?
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 07:14
      Я бы еще добавил про посты ВНОС.Про вчерашнее заявление руководста Татарстана,о том,что производствам надо самим заботится о безопасности...Это как?Организовывать частное ПВО,раз государство не ловит мышей?.Вообще то подобные экономисеские районы априори должны быть прикрыты..
      1. Алексей 1970 Ранг пользователя
        Алексей 1970
        +3
        Сегодня, 07:24
        У нас в Тобольске крупнейший в Евразии нефтехимкомбинат, в девяностые часть ПВО расформировали и теперь НИ ЧЕ ГО! Даже подумать страшно что будет если что то прилетит.
      2. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +8
        Сегодня, 07:30
        надо самим заботится о безопасности
        Ну а что вы удивляетесь? Была самоизоляция, потом самомобилизация.. С другой стороны самоизбрание.
        Теперь ещё проще. Мы сами себя защищем. Они сами с нас берут налоги.
        1. Mazunga Ранг пользователя
          Mazunga
          +6
          Сегодня, 08:03
          очень удобная шняга)))вы только относитесь с пониманием
        2. Alien From Ранг пользователя
          Alien From
          -1
          Сегодня, 08:44
          Гардамир hi не в бровь, а в глаз!!! Теперь ещё и самоПВО!
  6. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +3
    Сегодня, 05:55
    Как только появился интернет, метрические данные стали достоянием всех.В том числе и наших недругов..Если вы спокойна можете открыть магазин или ремонтную мастерскую,то любому не составит труда найти тот или иной объект. Вам даже вид магазина покажут. Все стали до безобразия открытыми,а по сути одинаковыми.НЕ думайте,что на Украине иначе.Все ровно так же,как и у нас. И вышки для локации интернета такие же.И многое другое.
  7. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +6
    Сегодня, 06:07
    Одна лодка? Не мы обычные люди то понятно, старая плоскодонка только успевай воду вычерпывать, а вот что то на яхты нас не приглашают=(, даже рядом поплавать. Тут знаете так то даже в кремль прилетело, и ничего, видимо пока прям конкретно по башке не прилетит,и несколько раз не стукнет, осознание придет не сразу, а Вы тут про Донецк, про Белгород пишите, дома какие то, люди, это все не финансовые активы, их на биржах не выставить, нажиться на них нельзя,да и айфоны с тирамису пострадавшим не дадут, дорогие партнеры не оценят....
  8. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +4
    Сегодня, 06:08
    Миниханов сказал, никто не защитит, сами защищайтесь, Всевышний знак дал... smile Ясно-понятно.
    1. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      +4
      Сегодня, 06:47
      сами защищайтесь

      Если простой гражданин попробует, сразу почувствует реакцию отечественной фемиды.
  9. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +5
    Сегодня, 06:14
    Кстати, Минстрой РФ назвал Белгород одним из самых комфортных для проживания городов... В свете происходящего, что это ? Издёвка с особым цинизмом или откровенное глумление над государством и народом....
  10. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    0
    Сегодня, 06:43
    партизанскую войну мы получим по полной программе

    Получили по понятной причине - не включаем ответку реальным хозяевам. Уверен - на планете полно желающих провернуть какую-нибудь гадость на Западе. Надо только очень аккуратненько им помочь. Естественно - списав всё на гадкий ИГИЛ.

    Так и только так можно донести западникам очевидную мысль - подобного в России делать НЕ НАДО!
    1. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      -1
      Сегодня, 08:39
      paul3390(Павел)
      Автор путает партизанскую войну, с диверсионными действия на территории противника. Для понимания:
      Партизанская война — одна из форм малой войны, которая ведётся скрывающимися среди местного населения либо использующими свойства местности вооружёнными группами — партизанами, избегающими открытых и крупных столкновений с противником; вооружённая борьба значительной части населения против власти, которую данная часть населения считает чуждой и оккупационной.

      и
      Диверсия (от лат. diversio — «отклонение, отвлечение») — скрытные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) или отдельных людей — диверсантов — по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели.
  11. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +6
    Сегодня, 06:58
    Статья очередное оправдание самоизбранного..
    Что неужто забыли, когда-то обещали защитить Донецк? Потом Белгород, Крокус, Теперь Татарстан. И никто не за что не отвечает.
    1. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      +6
      Сегодня, 07:13
      Самоизбранные, если чем и озабочены, то новыми "стамбулами". Как будто с них уже ордер Международного уголовного суда сняли. С другой стороны, "партнёры" ясно видят, что их тактика давления и террора работает.

      "В ходе разговора Сергея Шойгу и главы Минобороны Франции отмечена готовность к диалогу по Украине, а также, что можно основываться на «Стамбульской мирной инициативе», сообщает МО РФ
  12. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 07:15
    Думаю основная проблема в нашем Государстве - полумеры и никто ни за что не отвечает в "верхах". Пример, вот сейчас проводится по всей стране так называемая операция "мигрант". Вроде все правильно и город в котором живу стал "чище". Но есть маленькое но, почему не проверяют тот же "садовод" - вот где рассадник наркоты и оружия, государство в государстве живущее по своим законам. И эти "садоводы" по всей стране. Долго ли сможет наша полиция работать в таком режиме?
  13. eskulap Ранг пользователя
    eskulap
    0
    Сегодня, 07:16
    Да давно понятно, что это работа собственных спецслужб для развала России. Сколько было случаев, что полиция ловила непонятных чуваков, запускающих дроны, а это вдруг оказывались сотрудники фсб с "тренировочной и экспериментальной целью" .
    Все события складываются в пазл - власти сами провоцируют взрыв в обществе, странным терактом, странным поведением полиции и спецов, странной миграционной политикой, странным поведением судей, странным проведением сво.
    Власти и спецслужбы давно поют под дудку глобалистов Шваба и ко - им не нужна сильная Россия, им нужен единый мировой порядок
  14. Алексей 1970 Ранг пользователя
    Алексей 1970
    -1
    Сегодня, 07:21
    Ну что сказать, как правильно Роман написал "у кого то СВО", значит и не изменится ничего в ближайшем будущем. А значит так и будут и прилёты и "Крокусы", неужели непонятно что заканчивать надо как можно быстрее и так чтобы даже мыслей о реванше с той стороны не возникло!
  15. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    +1
    Сегодня, 07:58
    У этого автора все, что бы не произошло негативного, сводится к тому, что надо бороться с мигрантами и инородцами.

    Вот если представить, что мы присоединили всю Украину, это же сколько тут будет диверсантов и террористов? Несколько миллионов? А сколько нужно иметь силовиков на миллион террористов? Десяти миллионов не хватит, я думаю, нужно больше.
  16. solar Ранг пользователя
    solar
    -1
    Сегодня, 08:22
    Один БПЛА шел на нефтекомбинат, тут все понятно. Второй… А второй был точно направлен на общежитие в том числе и с иностранными студентами.

    Вообще-то это секрет Полишинеля- в украинских, как и других источниках, пишут, что в Елабуге украинцы стреляли по заводу, производящему Герань- 2.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Drone_factory_in_Yelabuga
  17. Chack Wessel Ранг пользователя
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 08:38
    В своё время Крымский Мост повредили грузовиком начинённым взрывчаткой. Крымский Мост является вполне конвенциональной целью, и поэтому его уничтожение не являлось бы, В ПРИНЦИПЕ, терактом. Но, это в ПРИНЦИПЕ. Ибо конвенциональные цели надо уничтожать конвенциональным оружием. Уничтожать объекты военного значения, коим является Крымский Мост, оружием замаскированным под гражданские объекты запрещается Международными Конвенциями. Такое уничтожение будет являться терактом. Например противотанковую пушку противника нельзя уничтожить "брандером" замаскированный под гражданский автобус...
    ...К чему это я ? Вот к чему: Удар по Алабуге был по некоторым данным осуществлён гражданским самолётом Аэропракт 22 без опознавательных знаков. (то что это не UJ-22 Airborne ясно видно на видео). Может ли такой удар гражданским самолётом считаться терактом?... Кто-нить чо-нить понимает в международных законах?
  18. Алексей 1970 Ранг пользователя
    Алексей 1970
    0
    Сегодня, 08:39
    С Нижнекамска наши сотрудники сейчас пишут, опять эвакуация. У нас там тоже объект. На площадке Нижнекамскнефтехим.
  19. Uno Ранг пользователя
    Uno
    +1
    Сегодня, 08:40
    Многим всегда проще придумать нереальную версию и в нее поверить, чем признать самую очевидную.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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