Западные конспирологи: Крупное землетрясение на Тайване произошло сразу после предупреждения Си Цзиньпина в адрес Байдена

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Западные конспирологи: Крупное землетрясение на Тайване произошло сразу после предупреждения Си Цзиньпина в адрес Байдена

Крупное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии. Больше всего пострадал остров Тайвань, где были зафиксированы толчки, превышающие по своей мощности 7 баллов по шкале Рихтера. Многоэтажные дома трясло так, что многие из них в итоге либо разрушились, либо превратились в вариант Пизанской башни, накренившись на достаточно существенный угол.

Эпицентр землетрясения находился в 138 км от Тайбэя – в море. Землетрясение вызвало крупные волны, которые обрушились на берега Тайваня и более мелких островов, расположенных в этом регионе. Достигло цунами и берегов Японии.



В общей сложности было зафиксировано три толчка, из которых самый слабый - 5,4 балла.



В связи с землетрясением и значительным повреждением инфраструктуры крупнейший мировой производитель микрочипов эвакуирует производственные мощности с Тайваня. Речь идёт о компании TSMC. Причём куда именно проводится эвакуация в таких условиях, пока не сообщается. Зато сообщается о том, что землетрясение могло повредить готовую продукцию как минимум на несколько сотен миллионов долларов. Она хранилась на специализированных складах.



В такой ситуации в западных медиа нашлось место и конспирологии. Объявлено, будто бы этот катаклизм «играет на руку официальному Пекину, позволяя в итоге проще захватить остров». Другие конспирологи пошли ещё дальше, указав на то, что землетрясение на Тайване произошло «сразу же после телефонных переговоров Си Цзиньпина и Байдена, в ходе который председатель КНР предупредил президента США о том, что не позволит использовать Тайвань против КНР и не принимает его милитаризацию». Складывается впечатление, что отдельно взятые западные конспирологи хотят обвинить в землетрясении на Тайване именно Пекин…
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    5 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:10
      «Крупное землетрясение на Тайване произошло сразу после предупреждения Си Цзиньпина в адрес Байдена» —

      — "Совпадение?Не думаю!" ...
    2. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      +1
      Сегодня, 06:14
      Нагнетают, сову натягивают ..... Такие вещи сейсмологи отличают "на раз".
      По жизни нередко бывает, что умным людям и ветер всегда в спину..... Ещё одно подтверждение такого эмпирического факта.
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 06:17
      отдельно взятые западные конспирологи хотят обвинить в землетрясении на Тайване именно Пекин…

      Сейсмическое оружие, всё понятно... lol хоть мы здесь не виноваты.
    4. gmss Ранг пользователя
      gmss
      0
      Сегодня, 06:22
      все таки умеют они дома строить, у турков недавно в пыль все осыпалось, а эти стоят с таким креном good
    5. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 06:22
      Район сейсмоопасный...там как раз рядом континентальной разлом тектонических плит материков и при их движении неизбежны надвиги, сдвиги и прочие геологические процессы...все эти вещи взимосвязаны с активностью Солнца, Луны, внутреннего ядра нашей планеты...масштабы и осмысление их деятельности пока не подвластные прогнозированию человеческим разумом.

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