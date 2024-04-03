Западные конспирологи: Крупное землетрясение на Тайване произошло сразу после предупреждения Си Цзиньпина в адрес Байдена

Крупное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии. Больше всего пострадал остров Тайвань, где были зафиксированы толчки, превышающие по своей мощности 7 баллов по шкале Рихтера. Многоэтажные дома трясло так, что многие из них в итоге либо разрушились, либо превратились в вариант Пизанской башни, накренившись на достаточно существенный угол.Эпицентр землетрясения находился в 138 км от Тайбэя – в море. Землетрясение вызвало крупные волны, которые обрушились на берега Тайваня и более мелких островов, расположенных в этом регионе. Достигло цунами и берегов Японии.В общей сложности было зафиксировано три толчка, из которых самый слабый - 5,4 балла.В связи с землетрясением и значительным повреждением инфраструктуры крупнейший мировой производитель микрочипов эвакуирует производственные мощности с Тайваня. Речь идёт о компании TSMC. Причём куда именно проводится эвакуация в таких условиях, пока не сообщается. Зато сообщается о том, что землетрясение могло повредить готовую продукцию как минимум на несколько сотен миллионов долларов. Она хранилась на специализированных складах.В такой ситуации в западных медиа нашлось место и конспирологии. Объявлено, будто бы этот катаклизм «играет на руку официальному Пекину, позволяя в итоге проще захватить остров». Другие конспирологи пошли ещё дальше, указав на то, что землетрясение на Тайване произошло «сразу же после телефонных переговоров Си Цзиньпина и Байдена, в ходе который председатель КНР предупредил президента США о том, что не позволит использовать Тайвань против КНР и не принимает его милитаризацию». Складывается впечатление, что отдельно взятые западные конспирологи хотят обвинить в землетрясении на Тайване именно Пекин…