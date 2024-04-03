Им (...), вероятно, придётся время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта

Положение украинской армии день ото дня все хуже, наступление российской армии почти по всем направлениям и большие потери личного состава неизбежно ведут к отступлению, это понимают и на Западе. Чтобы удержать линию фронта, ВСУ необходимо сократить ее линию, а это ведет к отступлению и сдаче новых городов. Такое мнение высказал немецкий полковник в отставке Вольфганг Рихтер.Украинская армия сильно растянута и ее возможностей, сил и средств не хватает для обороны. На данный момент ВСУ ценой больших потерь еще удерживают позиции, но это не надолго. Постоянное давление российской армии вынудит командование ВСУ отдать приказ об отступлении. Чтобы удержать фронт от обвала, украинская армия будет вынуждена сдавать новые населенные пункты.- заявил полковник добавив, что для того, чтобы удержать наступление ВС России, Киеву необходимо значительно сократить линию фронта, сделав ее мощной и глубоко эшелонированной. И все равно при этом останется опасность прорыва российских войск.Накануне один из офицеров ВСУ в интервью западной прессе признал, что украинская армия отступает ежедневно, просто это не отражается в сводках Генштаба. По его словам, люди традиционно обращают внимание на населенные пункты, которые переходят под контроль российской армии и если об этом не сообщают, то считают, что все хорошо. На самом деле это не так, линия фронта ежедневно смещается в западном направлении, где-то на 100 метров, где-то на 50, но это говорит о том, что ВСУ только отступают и это неизбежно.