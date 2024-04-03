Порошенко заявил о готовности выставить свою кандидатуру на «следующих» президентских выборах на Украине

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Порошенко заявил о готовности выставить свою кандидатуру на «следующих» президентских выборах на Украине

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление о своих дальнейших политических планах. По словам Порошенко, высказанным журналистам телеканала Al Jazeera, на следующих президентских выборах он готов выставить свою кандидатуру.

По словам человека, который фактически развернул крупномасштабное вторжение украинской армии на Донбасс, нарушив украинскую конституцию, «для проведения выборов необходимо добиться успеха на поле боя». И тут Порошенко, конечно, лукавит. Ведь в его интересах сейчас в больше степени то, чтобы ВСУ «под командованием» верховного главкома Зеленского не добивались никаких успехов. Это уже отражается и на рейтингах самого Зеленского, которые стабильно идут вниз который месяц подряд после провала знаменитого «контрнаступа».



Порошенко также заявил о своих «европейских» планах:

Если Украина вступит в Европейский союз, я буду баллотироваться в Европарламент.

Напомним, что выборы президента Украины должны были пройти 31 марта, но их не было, так как Зеленский отменил их проведение, сославшись на военное положение. Только это тоже противоречит украинской конституции, а потому 20 мая (когда должна, по закону, пройти инаугурация новоизбранного президента, но её не будет по указанным причинам) Зеленский окончательно утратит свою легитимность. И Порошенко об этом прекрасно знает.

Ранее в украинских медиа муссировали тему о том, что Порошенко может, если можно так выразиться, предложить президентство экс-главкому ВСУ Залужному, а сам в этом случае займёт премьерский пост. По результатам опросов, если бы выборы на Украине прошли в марте, то в них победу праздновал бы именно Залужный.
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    23 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 06:32
      «Если Украина вступит в Европейский союз, я буду баллотироваться в Европарламент» —

      — Если Украина войдёт в Россию,он будет баллотироваться в Думу ...
      (Да хоть в сейм или меджлис)
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 06:34
      Удивительные люди,мягко говоря...) неиссекаемые оптимисты.)))
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 06:55
        Да какие они к чёрту оптимисты? Один на порошке сидит, другой - на стакане.
        В президенты он будет баллотироваться. laughing lol wassat
        По факту, Зеленский - просроченный презик Украины. То есть диктатор, укрофюрер.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +2
          Сегодня, 07:03
          В общем со слов свиноПети ясно, что хозяева разрешили выборы не проводить. Зе-фюрера менять не будут, пока он не отыграет свою кровавую роль.Потом - в расход. Всем оппонентам зе-фюрера дали команду серьёзно тему его легитимности пока не поднимать. Отсюда и заявление Поросенко.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            0
            Сегодня, 07:05
            У кастрюлеголовых странный выбор: одного потрошителя поменять на другого. Лучшая кандидатура для них - Чикатило.
        2. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 08:14
          до 21 мая он еще и.о. действующий
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 06:35
      если бы выборы на Украине прошли в марте, то в них победу праздновал бы именно Залужный.

      Да он ближе населению украины, как внешне (свиноподобный), так и ментально - нацист... Любят его они, на форуме у нас часто хвалят. yes
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 06:44
      Если Украина вступит в Европейский союз, я буду баллотироваться в Европарламент.

      Ох и разогнался Петя! Еще бы заявил, что всю Европу завалит своими конфетами. Не поможет. А вот тандем Залужный - президент, Петя - премьер, возможен. Если только выборы в Британии где-то проходить будут у "правительства в изгнании" laughing
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 06:48
        Президент " всея жмеринки,крыжополя и близлежащих трех сел".)
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 07:06
        Конфеты Потрошенко конфисковали в России.
    5. Комментарий был удален.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 06:50
        Цитата: Олег Апушкин
        Наглость граничащая с глупостью.

        Жадность забыли добавить. hi
    6. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +3
      Сегодня, 06:58
      У этого порося ещё не всё конфисковали, малость поиздержался, вот и рвётся набить мошну.
    7. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +3
      Сегодня, 07:00
      Болтаться ты будешь, а не балотироваться, Ушлёпок ❗❗❗
    8. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 07:01
      Зеленский окончательно утратит свою легитимность

      Интересно, это как то повлияет на действия нашего самого великодушного к врагам геостратега?
    9. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:13
      Этот пойдёт по трупам и костям своих некогда ближайших друзей и соратников!
      Кровь корней всех земель обетованных и поныне действует и сотрудничает с земляками би би и иже с ними!
    10. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 07:27
      Как же без хряка, без хряка ни как.......
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:28
      Выглядит бодренько, но, это хорошая работа визажиста, скорее всего...
    12. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 07:42
      Порошенко заявил о готовности выставить свою кандидатуру на «следующих» президентских выборах на Украине

      Видимо совсем поиздержался, Петя. Надеется снова припáсть к корыту с западной ботвиньей...
    13. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:20
      Порошенко заявил о готовности выставить свою кандидатуру на «следующих» президентских выборах на Украине

      У некоторых привычка воровать ,на генном уровне .Правнуков наверно хочет обеспечить ?
    14. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 08:26
      Тебе то это зачем-рулить издыхающей Окраиной-так мало наворовал? wink
    15. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 08:32
      следующие выбору будут уже в составе РОССИИ
    16. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 08:57
      Вальцман может баллотироваться только в кнессет.
    17. _просто Ранг пользователя
      _просто
      0
      Сегодня, 09:40
      Петя "рошена" объелся что ли?

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