Если Украина вступит в Европейский союз, я буду баллотироваться в Европарламент.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление о своих дальнейших политических планах. По словам Порошенко, высказанным журналистам телеканала Al Jazeera, на следующих президентских выборах он готов выставить свою кандидатуру.По словам человека, который фактически развернул крупномасштабное вторжение украинской армии на Донбасс, нарушив украинскую конституцию, «для проведения выборов необходимо добиться успеха на поле боя». И тут Порошенко, конечно, лукавит. Ведь в его интересах сейчас в больше степени то, чтобы ВСУ «под командованием» верховного главкома Зеленского не добивались никаких успехов. Это уже отражается и на рейтингах самого Зеленского, которые стабильно идут вниз который месяц подряд после провала знаменитого «контрнаступа».Порошенко также заявил о своих «европейских» планах:Напомним, что выборы президента Украины должны были пройти 31 марта, но их не было, так как Зеленский отменил их проведение, сославшись на военное положение. Только это тоже противоречит украинской конституции, а потому 20 мая (когда должна, по закону, пройти инаугурация новоизбранного президента, но её не будет по указанным причинам) Зеленский окончательно утратит свою легитимность. И Порошенко об этом прекрасно знает.Ранее в украинских медиа муссировали тему о том, что Порошенко может, если можно так выразиться, предложить президентство экс-главкому ВСУ Залужному, а сам в этом случае займёт премьерский пост. По результатам опросов, если бы выборы на Украине прошли в марте, то в них победу праздновал бы именно Залужный.