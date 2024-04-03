Россия выставила дополнительный пост военной полиции в районе оккупированных Израилем Голанских высот

Российская военная полиция развернула дополнительный пост в районе Голанских высот на сирийской территории вдоль линии разграничения "Браво". Об этом сообщает Минобороны.Российские военные в Сирии развернули дополнительный пост военной полиции вдоль линии разграничения на Голанских высотах, оккупированных Израилем. Открытие поста состоялось накануне, размещенные на нем силы будут следить за соблюдением режима прекращения огня, а также деэскалации обстановки в регионе. Пост рассчитан на автономную работу при необходимости.- заявил командир батальона военной полиции Сергей Горевой.Как пояснили в командовании российской группировки войск в Сирии, посты в районе Голанских высот выставлены в две линии. На самих высотах расположены посты российской военной полиции, ниже них размещены сирийские. Между ними налажено взаимодействие.Отметим, что российские посты в районе Голанских высот появились в августе 2018 года, первое патрулирование территории Сирии в районе Голанских высот в провинции Кунейтра было проведено в сентябре того же года. Всего первоначально было выставлено восемь постов, по-видимому, постепенно наши усиливают свое присутствие в районе Голан. Маршруты патрулирования были согласованы с ООН, самой крайней точкой стал населённый пункт Рафид, который находится фактически на границе с частью Голанских высот, оккупированных Израилем.Голанские высоты были захвачены армией Израиля в 1967 году, после чего Кнессет в одностороннем порядке объявил о принадлежности этих территорий Израилю. Позднее часть территории Голан была возвращена Сирии, но на условии создания демилитаризованной зоны с наличием там контингента ООН.

Вооруженными Силами Российской Федерации открыт очередной наблюдательный пост вдоль линии "Браво" Голанских высот. (...) Пост находится в непосредственном удалении от линии "Браво", оборудован всеми средствами оптического и технического наблюдения

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»