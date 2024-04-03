Россия выставила дополнительный пост военной полиции в районе оккупированных Израилем Голанских высот
Российская военная полиция развернула дополнительный пост в районе Голанских высот на сирийской территории вдоль линии разграничения "Браво". Об этом сообщает Минобороны.
Российские военные в Сирии развернули дополнительный пост военной полиции вдоль линии разграничения на Голанских высотах, оккупированных Израилем. Открытие поста состоялось накануне, размещенные на нем силы будут следить за соблюдением режима прекращения огня, а также деэскалации обстановки в регионе. Пост рассчитан на автономную работу при необходимости.
- заявил командир батальона военной полиции Сергей Горевой.
Как пояснили в командовании российской группировки войск в Сирии, посты в районе Голанских высот выставлены в две линии. На самих высотах расположены посты российской военной полиции, ниже них размещены сирийские. Между ними налажено взаимодействие.
Отметим, что российские посты в районе Голанских высот появились в августе 2018 года, первое патрулирование территории Сирии в районе Голанских высот в провинции Кунейтра было проведено в сентябре того же года. Всего первоначально было выставлено восемь постов, по-видимому, постепенно наши усиливают свое присутствие в районе Голан. Маршруты патрулирования были согласованы с ООН, самой крайней точкой стал населённый пункт Рафид, который находится фактически на границе с частью Голанских высот, оккупированных Израилем.
Голанские высоты были захвачены армией Израиля в 1967 году, после чего Кнессет в одностороннем порядке объявил о принадлежности этих территорий Израилю. Позднее часть территории Голан была возвращена Сирии, но на условии создания демилитаризованной зоны с наличием там контингента ООН.
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