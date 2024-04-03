Российским чиновникам власти США сообщили, что вероятной целью может стать крупный концертный зал «Крокус Сити Холл».

Американские медиа продолжают предпринимать попытки выгородить спецслужбы США в ситуации с террористической атакой на подмосковный Красногорск. Издание The Washington Post опубликовало материал со ссылкой на неназванных, естественно, чиновников, утверждающих, будто бы более чем за две неделе до теракта «в Москвы была передана информация о вероятной цели атаки».WP:Напомним, что 7 марта на сайте американского посольства в России было размещено предупреждение в адрес американских граждан об «опасности нахождения в России в ближайшие (на тот момент) 48 часов».Когда теракт в «Крокусе» произошёл, официальные лица Белого дома сначала молчали, потом заявили о «предупреждениях». В Москве в свою очередь говорят о том, что никакой конкретики американская информация не носила, «являясь общей».В США тем временем говорят, что «не могли передать детальную информацию, чтобы не выдавать свои источники». При этом Вашингтон сразу же стал заявлять, что «Украина к теракту в Красногорске не имеет отношения». В своё время власти США так же заявляли о непричастности самих себя и той же Украины к подрыву газопроводов «Северный поток», а потом сами же начали муссировать тему о некой «группе украинцев», которые «использовали арендованную в Польше яхту для диверсии». И сразу же добавлялось, что США об этом «конечно, ничего не знали», а также о том, что за подрывов стоял тогдашний главком ВСУ Залужный.Таким образом, всё это напоминает продолжающуюся операцию информационного прикрытия со стороны Соединённых Штатов.