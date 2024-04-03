Пресса США со ссылкой на неназванных чиновников пишет, будто бы Вашингтон предупреждал Москву о «Крокусе» как потенциальной мишени для атаки

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Пресса США со ссылкой на неназванных чиновников пишет, будто бы Вашингтон предупреждал Москву о «Крокусе» как потенциальной мишени для атаки

Американские медиа продолжают предпринимать попытки выгородить спецслужбы США в ситуации с террористической атакой на подмосковный Красногорск. Издание The Washington Post опубликовало материал со ссылкой на неназванных, естественно, чиновников, утверждающих, будто бы более чем за две неделе до теракта «в Москвы была передана информация о вероятной цели атаки».

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Российским чиновникам власти США сообщили, что вероятной целью может стать крупный концертный зал «Крокус Сити Холл».

Напомним, что 7 марта на сайте американского посольства в России было размещено предупреждение в адрес американских граждан об «опасности нахождения в России в ближайшие (на тот момент) 48 часов».

Когда теракт в «Крокусе» произошёл, официальные лица Белого дома сначала молчали, потом заявили о «предупреждениях». В Москве в свою очередь говорят о том, что никакой конкретики американская информация не носила, «являясь общей».

В США тем временем говорят, что «не могли передать детальную информацию, чтобы не выдавать свои источники». При этом Вашингтон сразу же стал заявлять, что «Украина к теракту в Красногорске не имеет отношения». В своё время власти США так же заявляли о непричастности самих себя и той же Украины к подрыву газопроводов «Северный поток», а потом сами же начали муссировать тему о некой «группе украинцев», которые «использовали арендованную в Польше яхту для диверсии». И сразу же добавлялось, что США об этом «конечно, ничего не знали», а также о том, что за подрывов стоял тогдашний главком ВСУ Залужный.

Таким образом, всё это напоминает продолжающуюся операцию информационного прикрытия со стороны Соединённых Штатов.
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    15 комментариев
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    1. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      -1
      Сегодня, 06:53
      Что за новость! Об этих предупреждениях писали уже в день теракта. До кого-то только дошло?
      1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
        KukuRuzvelt
        +3
        Сегодня, 07:24
        Да да да, теракт еще не закончился, а они уже во всех газетах написали, что предупреждали...
        1. Ilya-spb Ранг пользователя
          Ilya-spb
          +2
          Сегодня, 08:26
          Вывод какой? Раз они так предупреждали, и оправдываются - то именно американцы все организовали!
          1. krot Ранг пользователя
            krot
            +1
            Сегодня, 09:14
            "Будто-бы" здесь ключевое. Они уже заявляли, что с Россией никогда не будут делится такой инфой и тут обратное пишут.. На лету переобуваются..
    2. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +8
      Сегодня, 06:56
      Да врут сволочи, я сейчас тоже могу предупредить их, будет у них теракт, ждите ❗❗❗
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +6
        Сегодня, 07:01
        А я предупреждал США о диверсии на Балтиморском мосту!!! Четыре раза предупредил!!! Не поверили. laughing lol wassat good
    3. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 06:57
      будто бы Вашингтон предупреждал Москву о «Крокусе»

      Что может правдивого сказать империя лжи?
    4. Быков. Ранг пользователя
      Быков.
      +3
      Сегодня, 06:57
      Брехня америкоская. Наши дипломаты и силовики опровергли эти заявления госдепа. Пытаются отмазаться от содеянного и своих прихвостней подставить.
    5. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 07:03
      всё это напоминает продолжающуюся операцию информационного прикрытия со стороны Соединённых Штатов.

      Фи.го.вое прикрытие, надо отметить. Листик маловат оказался даже для такой пипетки как США tongue
    6. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +4
      Сегодня, 07:05
      Вся эта продолжающаяся информационная возня "партнёров" вокруг Крокуса даёт обратный эффект и всё больше вырисовывает xoхлятский пятак и пиндocовские уши.
    7. wanna Ранг пользователя
      wanna
      +1
      Сегодня, 07:07
      DADADADA......на неназванных чиновников пишет
    8. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 07:12
      Про Татарстан они там случаем не предупреждали? Про Крымский мост шифровками наш МИД и ФСБ не забросали?
    9. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 07:29
      . неназванных, естественно, чиновников,

      Этим всё сказано....
    10. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 07:57
      Эти самки собаки (прошу прощения у собак) будут теперь использовать любую возможность, чтобы нагадить.
    11. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 08:24
      Типа-вроде кто то из наших предупреждал-наверное laughing

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