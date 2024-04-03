Украинский ТГ-канал: Строительство новой линии обороны напоминает возведение «стены Яценюка»

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Украинский ТГ-канал: Строительство новой линии обороны напоминает возведение «стены Яценюка»

Несмотря на бравурные заявления и красивые картинки, возведение новой линии обороны на северном направлении, в том числе и вокруг Киева, фактически провалено. Как пишут некоторые украинские ресурсы, неподконтрольные Зеленскому, ситуация один в один напоминает строительство "стены Яценюка".

Правительство Украины выделяет новые суммы на строительство укреплений, чиновники на местах бодро рапортуют об освоении бюджета и возведении оборонительных линий, отсылая в Киев красивые картинки. На самом деле ситуация на многих участках плачевная, а состояние укреплений напоминает пресловутую "стену Яценюка".



По мнению экспертов, Киев слишком поздно начал строительство новых линий обороны и теперь сталкивается со множеством проблем, основная из которых - у ВСУ нет специальных инженерных подразделений, способных строить укрепления. На этом фоне все строительство отдано частным компаниям и местным властям, что привело к чудовищной коррупции.

(...) коррупция на строительстве оборонительных сооружений достигла чудовищных масштабов — на местах стремятся побыстрее освоить деньги, тендеры отдаются "своим" (спешка обусловлена тем, что, если ВС РФ пойдут в наступление "пилить" бюджетные средства уже не получится)

- пишет ТГ-канал Резидент.

Как считают эксперты, новые линии обороны не сыграют значительной роли при наступлении российской армии, а если и задержат ее продвижение, то не надолго. К тому же, у ВСУ нет необходимых сил и средств, чтобы создать новую линию фронта и долго ее удерживать.
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    25 комментариев
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    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +9
      Сегодня, 07:03
      Про Яйценюха вспомнили. laughing lol wassat
      Сеня уже и забыл про Украину: кайфует на уворованное в США.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 07:22
        laughing Ага, Сеня щаз щирый американец, настоящий. Ему теперь на Неньку побоку и параллельно с его то капиталами.
        1. Ilya-spb Ранг пользователя
          Ilya-spb
          +1
          Сегодня, 08:03
          Я прочитал на сайте топкор, что зубы бандеровцев весят в пять раз меньше наших зубов дракона. 300 кг и 1,5 тонны.

          Это надо же так воровать!

          И в два ряда поставили вместо трех)))
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 09:52
          .....чиновники на местах бодро рапортуют об освоении бюджета

          Сеня прошел быстрый и короткий путь от революционера к хозяйственнику. На украине его опыт весьма востребован .
      2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 07:44
        Зря зубоскалим... Вот как они ВОСЕМЬ лет укрепления на Донбассе строили?.. И все тихо,спокойно.. И никто ничего не видел..
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 07:46
          Да почему ж не видели? Думаю что всё видели и знали. Просто верили всяким Минским соглашениям и ничего не предпринимали. А потом когда стало ясно что Минские соглашения это разводилово вот тогда и зачесались. Но было уже поздно - время было упущено.... ИМХО.
      3. usr01 Ранг пользователя
        usr01
        +2
        Сегодня, 07:47
        Цитата: Бородач
        Про Яйценюха вспомнили

        да вообще! вся украина с её президентами напоминает детскую карточную игру "в ведьму" (ну тащат друг у друга карты, пары сбрасывают, у кого осталась последняя - "Пиковая Дама" - тот проиграл!!!)
        так и на украине - все президенты "наворовал, сбежал, следующий!"
        кто последний - во всем виноват!!!! fellow
        вот и нашли дурачка-клоуна.. зиц-председатель Фунт!!! умные - уже сбежали!!
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 07:48
          умные - уже сбежали!!

          зеле явно не дадут сбежать. его же хозяева не дадут. он потому болезный и кокаинит и пьёт - чует что живым не выпустят.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +7
      Сегодня, 07:07
      коррупция на строительстве оборонительных сооружений достигла чудовищных масштабов

      1. Ничто не ново под Луной. Это ж украДина!
      2. Сеня-кролик нажрал себе на миллиард, дайте и другим капусту срубить. laughing
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 07:12
        В любом случае, нам нельзя уповать на то, что деньги " на стену" будут разворованы... хорошо если так...Но!!! к строительству укрорейхои оборонительных линий надо отнестись серьёзно. Не давать им ни малейшего шанса этого делать - прежле всего выносить строительную технику...
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 08:12
          в основном строят глубоко в тылу, там не достать а ракеты тратить так себе
    3. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +2
      Сегодня, 07:11
      все строительство отдано частным компаниям и местным властям, что привело к чудовищной коррупции.

      Частник много не урвёт пока процентовку не закроет. Так, помутит на материалах. А вот какие расценки у военной приёмки? Военная прокуратура там ещё осталась?
    4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +2
      Сегодня, 07:15
      Пусть лепят, это конечно не поможет в любом случае, не спасёт против артиллерии, авиации... Дурни ❗❗❗
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 07:35
        Френчи когда построили свою линию Мажино тоже думали что её никогда не прорвут и не возьмут.
        Гансы же поступили до безобразия просто - они не пошли в лоб на линию Мажино, они её обошли с флангов танковыми группами. laughing Френчи очень обижались потом что их проигнорировали и не атаковали в лоб.
    5. Комментарий был удален.
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:19
      Фаберже яценюка в действии, как завещал бандера!
      Ласкаво просимо всех бандеронацистов вместе с жи- до бандерфюрером вна 404 в светлый мир покоящегося бандеры!
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:23
      Украинский ТГ-канал: Строительство новой линии обороны напоминает возведение «стены Яценюка»
      . Ничего нового, ничего удивительного... для зелебобиков это способ обогащения, только так.
    8. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:40
      . что привело к чудовищной коррупции.

      Яйцеголового переплюнуть хотят...
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:42
      состояние укреплений напоминает пресловутую "стену Яценюка"
      У Яценюка сейчас своя стена вокруг его имения, более неприступная wink
    10. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      +3
      Сегодня, 08:00
      Продолжаем бить по энерговырабатывающим объектам и топливохранилищам.
      Пусть бетон вручную замешивают laughing
    11. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      -2
      Сегодня, 08:02
      учитывая что мы эту линию почти 2 года штурмовали, то не такая уж и плохая стенка.
    12. Krilion Ранг пользователя
      Krilion
      -2
      Сегодня, 08:05
      Цитата: Андрей Николаевич
      Зря зубоскалим... Вот как они ВОСЕМЬ лет укрепления на Донбассе строили?.. И все тихо,спокойно.. И никто ничего не видел..


      я вот до сих пор задаюсь вопросом: зачем генералы бросили российские войска штурмовать столько лет строившиеся укрепления, когда их вполне можно было обойти со стороны, где укрепления отсутствовали... столько людей положили..
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:13
        а где отсутствовали?....................
    13. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      -2
      Сегодня, 08:06
      Денег нет, снарядов нет, воевать некому, воруют, играют, нюхают... фронт стоит, как вкопанный.
    14. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:19
      Какая на хрен стена ? ВСе чиновники сидят на чемоданах ,не равен час надо бежать в Европу ,а деньги всегда пригодятся.Тем более ,когда придут русские, все спишется
      1. Эльдорадо Ранг пользователя
        Эльдорадо
        0
        Сегодня, 09:49
        [/quote]Тем более ,когда придут русские, все спишется[quote]
        Вот это надо донести до основного населения!!!!!
        Мы бьемся за то чтобы списать долги по кредитам всему населению Украины, а они бестолковые противятся.

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