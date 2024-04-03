(...) коррупция на строительстве оборонительных сооружений достигла чудовищных масштабов — на местах стремятся побыстрее освоить деньги, тендеры отдаются "своим" (спешка обусловлена тем, что, если ВС РФ пойдут в наступление "пилить" бюджетные средства уже не получится)

Несмотря на бравурные заявления и красивые картинки, возведение новой линии обороны на северном направлении, в том числе и вокруг Киева, фактически провалено. Как пишут некоторые украинские ресурсы, неподконтрольные Зеленскому, ситуация один в один напоминает строительство "стены Яценюка".Правительство Украины выделяет новые суммы на строительство укреплений, чиновники на местах бодро рапортуют об освоении бюджета и возведении оборонительных линий, отсылая в Киев красивые картинки. На самом деле ситуация на многих участках плачевная, а состояние укреплений напоминает пресловутую "стену Яценюка".По мнению экспертов, Киев слишком поздно начал строительство новых линий обороны и теперь сталкивается со множеством проблем, основная из которых - у ВСУ нет специальных инженерных подразделений, способных строить укрепления. На этом фоне все строительство отдано частным компаниям и местным властям, что привело к чудовищной коррупции.- пишет ТГ-канал Резидент.Как считают эксперты, новые линии обороны не сыграют значительной роли при наступлении российской армии, а если и задержат ее продвижение, то не надолго. К тому же, у ВСУ нет необходимых сил и средств, чтобы создать новую линию фронта и долго ее удерживать.