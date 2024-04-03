ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях

5
ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях

В ночное время суток российскими Вооружёнными силами были нанесены очередные удары по объектам в прифронтовой зоне и в тыловых районах. В частности, поражены пункты дислокации личного состава ВСУ, ГУР и пограничной службы в Сумах. По последним данным, в результате этих ударов киевский режим потерял в том числе нескольких из тех боевиков, которые участвовали в попытках вылазок на российскую территорию, а также занимались обстрелами Белгорода и области.

Несколько взрывов прогремели на объектах киевского режима в Николаевской и Кировоградской областях. По некоторым сведениям, в Кировоградской области с применением дронов «Герань» нанесено огневое поражение одному из объектов энергетической инфраструктуры, который используется войсками режима Зеленского.



По объектам энергетики вновь «прилетело» и в Днепропетровской области.

С использованием фугасных авиабомб с УМПК нанесён удар по живой силе и технике противника в Константиновке – на оккупированной ВСУ части территории ДНР. К этому городу российские войска всё ближе, наступление идёт в направлении Часова Яра, до окраин которого остаётся не более 600 м.

Также удары были нанесены по позициям и объектам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Уничтожен пункт дислокации личного состава украинских оккупационных силовых структур в Херсоне.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    5 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +9
      Сегодня, 07:14
      А жизнь продолжается! Дальше только капитуляция безоговорочная!
      Хватит красных линий и предупреждений!
      Работайте, братья по ДАМу- смерть за смерть!
      Враг будет разбит!
      Здоровья нашим ВС РФ в СВО, с Победой живыми, к любящим и любимым семьям,наши кулаки сжаты и вам в помощь!
      Победа будет за нами!
    2. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      +5
      Сегодня, 07:33
      С использованием фугасных авиабомб с УМПК нанесён удар по живой силе

      Киевскому режиму абсолютно пофиг на свою живую силу, еще нахватают. А вот то что к нам прилетает все чаще, по гражданским объектам и все глубже по территории это совсем другой вопрос.
    3. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 08:04
      Несколько взрывов прогремели на объектах киевского режима в Николаевской и Кировоградской областях. По некоторым сведениям, в Кировоградской области с применением дронов «Герань» нанесено огневое поражение одному из объектов энергетической инфраструктуры, который используется войсками режима Зеленского.
      По объектам энергетики вновь «прилетело» и в Днепропетровской области.

      Энергохолдинг ДТЭК, который считается крупнейшим на Украине, лишился 80% мощностей. Об этом сказано в телеграм-канале холдинга во вторник, 2 апреля.
      «80% генерирующих мощностей компании потеряно. Пять из шести наших ТЭС (тепловых электростанций) серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — сказано в публикации.
      Как сообщили в пресс-службе компании, к такому результату привели удары России 22 и 29 марта.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +4
        Сегодня, 08:09
        Нужно 100% уничтожить.
        Экономить надо электроэнергию. laughing
        Об экологии нужно заботиться. good
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 08:54
          Цитата: Бородач
          Экономить надо электроэнергию.
          Об экологии нужно заботиться

          ВС РФ работают над этим, заодно помогают укрорейху ускоренно продвигать десоветизацию промышленной и энергетической инфраструктуры.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»