ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях
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В ночное время суток российскими Вооружёнными силами были нанесены очередные удары по объектам в прифронтовой зоне и в тыловых районах. В частности, поражены пункты дислокации личного состава ВСУ, ГУР и пограничной службы в Сумах. По последним данным, в результате этих ударов киевский режим потерял в том числе нескольких из тех боевиков, которые участвовали в попытках вылазок на российскую территорию, а также занимались обстрелами Белгорода и области.
Несколько взрывов прогремели на объектах киевского режима в Николаевской и Кировоградской областях. По некоторым сведениям, в Кировоградской области с применением дронов «Герань» нанесено огневое поражение одному из объектов энергетической инфраструктуры, который используется войсками режима Зеленского.
По объектам энергетики вновь «прилетело» и в Днепропетровской области.
С использованием фугасных авиабомб с УМПК нанесён удар по живой силе и технике противника в Константиновке – на оккупированной ВСУ части территории ДНР. К этому городу российские войска всё ближе, наступление идёт в направлении Часова Яра, до окраин которого остаётся не более 600 м.
Также удары были нанесены по позициям и объектам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Уничтожен пункт дислокации личного состава украинских оккупационных силовых структур в Херсоне.
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