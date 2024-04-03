Разработанный для российских военных комплекс радиоэлектронной разведки «Грань» пошёл в серийное производство

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Разработанный для российских военных комплекс радиоэлектронной разведки «Грань» пошёл в серийное производство

В России начато серийное производство нового комплекса радиоэлектронной разведки (РЭР) "Грань", разработанного специально для российских военных в зоне СВО с учетом опыта борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил представитель волонтерского проекта "Лотар".

Программно-аппаратный комплекс "Грань" объединил в одном устройстве три изделия: тактический смартфон, цифровую рацию и интеллектуальный детектор БПЛА. Как пояснили разработчики, по сути "Грань" - это специально подготовленный смартфон с предустановленным российским программным обеспечением тактической осведомленности. С помощью этого комплекса один человек в течение нескольких минут может провести анализ радиообстановки, выявить противника и передать информацию об этом.



Комплекс "Грань" позволяет наблюдать и пеленговать все используемые для работы БПЛА/FPV частоты, обеспечивает передачу информации на востребованных для поля боя дальностях, поддерживает дополнительные каналы связи и быстрый обмен информацией между бойцами

- приводят "Известия" слова представителя "Лотара".


На данный момент "Грань" уже производится серийно на одном из российских предприятий. Другие подробности отсутствуют. Будем надеяться, что уже в ближайшее время этот комплекс начнет поступать на вооружение российских подразделений.
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    11 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +7
      Сегодня, 07:36
      Другие подробности отсутствуют. Будем надеяться, что уже в ближайшее время этот комплекс начнет поступать на вооружение российских подразделений.

      Можно и без подробностей. Главное, чтобы эта ""штучка" поскорее в войска попала.
    2. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 07:37
      Будем надеяться, что уже в ближайшее время этот комплекс начнет поступать на вооружение российских подразделений.

      Да, уж - будем надеяться...
    3. Orso Ранг пользователя
      Orso
      +5
      Сегодня, 07:41
      Очень необходимый комплекс на уровне тактического звена. Новая война-новые правила. Никто и не подозревал, пару лет назад, что понадобятся средства РЭР на таком уровне. Слава Богу, что такие изделия начали выпускать в промышленных масштабах. Теперь главное - насыщение ими подразделений на ЛБС.
      1. Галеон Ранг пользователя
        Галеон
        0
        Сегодня, 08:03
        Знаете, кто пару лет назад не подозревал, что в современной войне радиоэлектронная разведка- главные глаза, тот и сейчас ни хрена не понимает.
    4. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      0
      Сегодня, 07:47
      Прям вот так взял и своим штырьком сразу и запеленговал. Молодец.
      Не договаривают что-то ребята, ну да ладно. Главное- результат.
      1. КВУ-НСвД Ранг пользователя
        КВУ-НСвД
        +3
        Сегодня, 08:21
        . Прям вот так взял и своим штырьком сразу и запеленговал. Мо

        Ну та штучка со штырьком лишь индивидуальное носимое средство по обмену информацией . Средства сканирования и обработки информации не в ней , а отдельными блоками
        1. Галеон Ранг пользователя
          Галеон
          +1
          Сегодня, 08:42
          Спасибо за пояснения. Я имею представление, как может выглядеть антенна пеленгатора.
          Это варианты неподвижных антенн, к примеру.
    5. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +3
      Сегодня, 08:15
      Насколько я понял комплекс обеспечивает сканирование диапазона , обработку данных и обмен ими в сетке . Неплохо , хотя есть вопрос к утверждению про . любые диапазоны . Интересны также параметры помехозащищённости .
    6. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 08:29
      Хорошо бы увязать работу этой Грани с автоматикой нашей артиллерии...чтобы координаты ОПЕРАТОРА БПЛА ВСУ автоматически поступали в блок наведения гаубиц или РСЗО...без всяких промежуточных звеньев...сокращая время нанесения удара с момента обнаружения врага.
    7. Аскольд65 Ранг пользователя
      Аскольд65
      +1
      Сегодня, 08:32
      Где то на познавательном телеканале видел, как для борьбы с мелкими дронами использовали хищных птиц.
    8. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 09:23
      А почему схожую систему не использовать для детекции укролетов здесь, создав сеть? тем более что никто не мешает, в отличие от фронта, развесить их куда угодно. Вообще так мониторить можно все что хочешь, в зависимости от типа датчиков и ПО. Сколько, например, народ в Сибири с проблемой пожаров бьется? Заодно подумать, как с ее помощью выявлять поджигателей.

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