КНДР подтвердила успешное испытание новой ракеты средней и большей дальности с гиперзвуковым боевым блоком

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КНДР подтвердила успешное испытание новой ракеты средней и большей дальности с гиперзвуковым боевым блоком

Северная Корея продолжает разработку и испытания новых вооружений, накануне Пхеньян провел испытания новейшей сверхзвуковой баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно сообщению, 2 апреля военные КНДР совершили успешный запуск новой ракеты средней и большей дальности "Хвасонпхо-16Б" с боеголовкой "гиперзвукового планирующего полета". В ходе испытаний ставилась задача подтвердить характеристики ракеты, а также "гиперзвуковой боеголовки", что и было проделано. Испытания признаны успешными.



По итогам испытаний лидер КНДР Ким Чен Ын сделал заявление, что Северная Корея успешно решила задачу по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели. Также решена задача по созданию возможностей для их оснащения управляемыми и ядерными боеголовками.


Запуск ракеты был произведен в сторону Японского моря, она преодолела одну тысячу километров на высоте от 72,3 до 101,1 км, после чего упала в воду. Японские средства контроля оценивают высоту полета северокорейской ракеты в 100 км, а дальность в 650.

Между тем, КНДР будет форсировать освоение космоса, правительство страны поставило перед собой цель – построить космическую державу путем опережающего выполнения передовых и ценных планов освоения космоса в стратегических интересах государства. В планах Пхеньяна в этом году запустить на орбиту еще несколько спутников, вероятно, с помощью России.
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    17 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 07:56
      У чучхейцев успех за успехом. ИМХО явно не просто так - наверно наши всё же проконсультировали-посодействовали. И хорошо! И это правильно если так.

      И космос они тоже освоят - ворюг у них там нет с западными счетами. Единственные на кого можно реально положиться. Потому Россия не должна присоединяться к санкциям против чучхейцев и должна отменить те санкции со своей стороны к которым она ранее присоединилась. Надо реально с ними взаимодействовать и сотрудничать и помогать.
    2. T-100 Ранг пользователя
      T-100
      +4
      Сегодня, 07:57
      Потихонечку открывается завеса того, зачем приезжал Ким. Интересно узнать что они для нас делают. wink
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 08:00
      «Между тем, КНДР будет форсировать освоение космоса, правительство страны поставило перед собой цель – построить космическую державу» —

      — А ведь столько лет под санкциями ...
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 08:00
        Товарищ Ын - красава! good
        ________________________________________________
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:45
        Ничего не понимаю.
        Корейцы, хусситы разработали гиперзвуковые ракеты, а американцы не могут.
        Парадокс. what
      3. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:46
        Ничего не понимаю.
        Корейцы, хусситы разработали гиперзвуковые ракеты, а американцы не могут.
        Парадокс. what
      4. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 09:03
        А ведь столько лет под санкциями ...
        Пусть американцы лучше подотрутся своими санкциями
    4. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      +4
      Сегодня, 08:02
      Благодаря Ким Чен Ыну, надеемся что очень скоро "Хвансон" Америке наступит!
    5. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +4
      Сегодня, 08:11
      Молодцы корейские братья, я общаюсь много лет с ними - наши люди
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 08:21
      Забавно-"гиперзвуковой планирующий блок"-боевая часть любой баллистической ракеты-уже сама по себе-гиперзвуковая laughing
      1. RockerMan Ранг пользователя
        RockerMan
        +1
        Сегодня, 08:39
        Тут главное отличие в слове "планирующий""
    7. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +3
      Сегодня, 08:38
      Даже если успехи корейцев преувеличены в идеологических целях, все равно их прогресс в ракетном строительстве можно назвать ошеломляющим. Особенно с учетом размеров страны, крайне ограниченными ресурсами и тяжёлой экономической ситуацией.
      Упроство и огромный труд, которые проявляет КНДР, заслуживают всяческих похвал и с другой стороны настораживают враждебное окружение в лице Японии, Южной Кореи, США, Австралии.
      Действительно, корейцы стоят на пороге космического клуба.
      Несомненно, имея под боком такого активного и агрессивного (во всех смыслах) подрастюшего дракончика, России необходимо иметь и рычаги вляния и точки соприкоснрвения в сотрудничестве с ним.
      И обеим сторонам есть, что предложить друг другу.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 08:39
      Пхеньян провел испытания новейшей сверхзвуковой баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком
      Очередной ответ на совместные американо-южнокорейские учения. Намедни американский генерал находящийся в этом регионе заявил, что Сша не смущают успехи в новых вооружениях КНДР достигнутые в т.ч. якобы с посторонней помощью, американцы готовы к развитию любых событий. Вот и получили испытание корейского гиперзвукового оружия, чем сами пока похвастаться пока не могут.
    9. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +2
      Сегодня, 08:42
      Резво идут. Как СССР после 45го.
    10. RockerMan Ранг пользователя
      RockerMan
      +3
      Сегодня, 08:42
      И ведь сделают.
      Правду написали, корейским братьям не надо содержать ораву чинуш и топ-менеджеров госкомпании, со всеми их родственниками и кумовьями, в европах, за госсчет.
    11. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 09:24
      . сделал заявление, что Северная Корея успешно решила задачу по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели. Также решена задача по создани

      Это серьёзное фундаментальное достижение . Позволяет быстро реагировать и экономить на хранении/обслуживании. По поводу гиперзвука - товарищу В ещё бы их точность показать и доказать, но нету далеко разнесенных по дальности полигонов .
    12. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 09:30
      Молодцы ребята, не теряются. Вот у кого строителей можно брать, если своих рук типа не хватает, а не басмачей завозить, которые поработав недельку, растворяются в толпе таксистов и наркокурьеров.

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