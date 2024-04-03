КНДР подтвердила успешное испытание новой ракеты средней и большей дальности с гиперзвуковым боевым блоком
Северная Корея продолжает разработку и испытания новых вооружений, накануне Пхеньян провел испытания новейшей сверхзвуковой баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно сообщению, 2 апреля военные КНДР совершили успешный запуск новой ракеты средней и большей дальности "Хвасонпхо-16Б" с боеголовкой "гиперзвукового планирующего полета". В ходе испытаний ставилась задача подтвердить характеристики ракеты, а также "гиперзвуковой боеголовки", что и было проделано. Испытания признаны успешными.
По итогам испытаний лидер КНДР Ким Чен Ын сделал заявление, что Северная Корея успешно решила задачу по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели. Также решена задача по созданию возможностей для их оснащения управляемыми и ядерными боеголовками.
Запуск ракеты был произведен в сторону Японского моря, она преодолела одну тысячу километров на высоте от 72,3 до 101,1 км, после чего упала в воду. Японские средства контроля оценивают высоту полета северокорейской ракеты в 100 км, а дальность в 650.
Между тем, КНДР будет форсировать освоение космоса, правительство страны поставило перед собой цель – построить космическую державу путем опережающего выполнения передовых и ценных планов освоения космоса в стратегических интересах государства. В планах Пхеньяна в этом году запустить на орбиту еще несколько спутников, вероятно, с помощью России.
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