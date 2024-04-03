The New York Times: Белый дом добивается от Конгресса одобрения продажи F-15 Израилю

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The New York Times: Белый дом добивается от Конгресса одобрения продажи F-15 Израилю

Администрация Байдена оказывает давление на Конгресс, чтобы тот одобрил план продажи Израилю истребителей F-15 на сумму 18 миллиардов долларов. В Белом доме не хотят слушать призывы ограничить продажу американского оружия Израилю в связи с военными действиями в секторе Газа, пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что Госдепартамент недавно направил неофициальное уведомление двум комитетам Конгресса о начале процесса законодательной проверки этого решения, что является первым шагом на пути к выдаче департаментом официального разрешения на передачу до 50 самолетов.



Сделка на поставку F-15 станет одной из крупнейших продаж американского оружия Израилю за последние годы и будет включать также поставку боеприпасов и обучение пилотов.

У Израиля имеются подобные самолёты, но очевидно, что ему они нужны больше не для войны с ХАМАС, а из-за озабоченности региональными угрозами, в том числе со стороны базирующейся в Ливане «Хизбаллы», поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии и самого Ирана. Силы обороны Израиля, вероятно, будут использовать F-15 в любой потенциальной атаке на ядерную программу Ирана.

Кроме того, по данным The New York Times, израильские официальные лица также сообщили своим американским коллегам, что Израиль собирается подать новый заказ на самолеты F-35.
  • Википедия/122947vfw
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9 комментариев
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  1. Пионер1984 Ранг пользователя
    Пионер1984
    +3
    Сегодня, 10:31
    Конечно.Надо ещё пару международных гуманитарных миссий "уконтропупить".Страна паноптикум.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 10:36
      Администрация Байдена оказывает давление на Конгресс, чтобы тот одобрил план продажи Израилю истребителей F-15 на сумму 18 миллиардов долларов.

      Так Израиль же агрессор, как так то...??? Значит России ни - ни, а Израилю можно... В принципе, весь мир знает американские цинизм, лживость и изворотливость, но шестёрки молчат, а нас не слышат... Но вода, как известно, камень точит и надеюсь этот камень когда нибудь упадёт и разлетится на много осколков... Дружить будем с Техасом, там все в больших шляпах... А впрочем, в Техасе всё большое... А об этом в картинке...laughing
      1. Pete Mitchell Ранг пользователя
        Pete Mitchell
        0
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Lev_Russia
        ... В принципе, весь мир знает американские цинизм, лживость и изворотливость, но шестёрки молчат, а нас не слышат...
        Пикантности добавляет то, что речь идет о F-15EX - это в первую ипостась свою ударник и грузовик с бомбами. Но …
        Цитата: Lev_Russia
        Израилю можно...
  2. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 10:33
    Гуманитарные поставки Израилю из США, только увеличиваются .Сейчас только получили демократические бомбы ...............
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:36
    Американский "друг" конечно не оставит без помощи своего ближневосточного "друга". Ведь одно дело делают - раздувают пламя на БВ, который и так постоянно тлел.
  4. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:58
    А как же Тайвань?
    Ведь там землетрясение, надо помочь Пэдриотами, ф-35, ну и ф-15 сойдут, ведь у людей несчастье, как не помочь?
  5. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 11:17
    По сути надо сказать спасибо палестинцам. Отвернули отчасти око саурона. При этом какова наша помощь тем же хуситам? Все "сама-сама", как наша власть привыкла?
  6. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 11:49
    Мы осуждаем ваши бомбардировки мирного населения, но в то же время мы дадим вам больше самолетов, чтобы бомбёжек было больше. Логика.
  7. Пупырчатый Ранг пользователя
    Пупырчатый
    0
    Сегодня, 12:16
    Давно планировавшаяся сделка. F-15, особенно последние версии, непревзойденный ударник по части объема и номенклатуры вооружения, которые он способен нести. Большинство израильских машин этого типа уже крайне возрастные, самым молодым из них порядка 30-лет, и несмотря на то, что большинство из них получили обновление в том или ином виде, парк нужно обновить новыми версиями

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