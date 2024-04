The New York Times: Белый дом добивается от Конгресса одобрения продажи F-15 Израилю

Администрация Байдена оказывает давление на Конгресс, чтобы тот одобрил план продажи Израилю истребителей F-15 на сумму 18 миллиардов долларов. В Белом доме не хотят слушать призывы ограничить продажу американского оружия Израилю в связи с военными действиями в секторе Газа, пишет газета The New York Times.Издание отмечает, что Госдепартамент недавно направил неофициальное уведомление двум комитетам Конгресса о начале процесса законодательной проверки этого решения, что является первым шагом на пути к выдаче департаментом официального разрешения на передачу до 50 самолетов.Сделка на поставку F-15 станет одной из крупнейших продаж американского оружия Израилю за последние годы и будет включать также поставку боеприпасов и обучение пилотов.У Израиля имеются подобные самолёты, но очевидно, что ему они нужны больше не для войны с ХАМАС, а из-за озабоченности региональными угрозами, в том числе со стороны базирующейся в Ливане «Хизбаллы», поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии и самого Ирана. Силы обороны Израиля, вероятно, будут использовать F-15 в любой потенциальной атаке на ядерную программу Ирана.Кроме того, по данным The New York Times, израильские официальные лица также сообщили своим американским коллегам, что Израиль собирается подать новый заказ на самолеты F-35.