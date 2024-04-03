The New York Times: Белый дом добивается от Конгресса одобрения продажи F-15 Израилю
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Администрация Байдена оказывает давление на Конгресс, чтобы тот одобрил план продажи Израилю истребителей F-15 на сумму 18 миллиардов долларов. В Белом доме не хотят слушать призывы ограничить продажу американского оружия Израилю в связи с военными действиями в секторе Газа, пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что Госдепартамент недавно направил неофициальное уведомление двум комитетам Конгресса о начале процесса законодательной проверки этого решения, что является первым шагом на пути к выдаче департаментом официального разрешения на передачу до 50 самолетов.
Сделка на поставку F-15 станет одной из крупнейших продаж американского оружия Израилю за последние годы и будет включать также поставку боеприпасов и обучение пилотов.
У Израиля имеются подобные самолёты, но очевидно, что ему они нужны больше не для войны с ХАМАС, а из-за озабоченности региональными угрозами, в том числе со стороны базирующейся в Ливане «Хизбаллы», поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии и самого Ирана. Силы обороны Израиля, вероятно, будут использовать F-15 в любой потенциальной атаке на ядерную программу Ирана.
Кроме того, по данным The New York Times, израильские официальные лица также сообщили своим американским коллегам, что Израиль собирается подать новый заказ на самолеты F-35.
Википедия/122947vfw
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