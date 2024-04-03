В России разрабатывают скоростные дроны-перехватчики для борьбы с украинскими БПЛА

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В России разрабатывают скоростные дроны-перехватчики для борьбы с украинскими БПЛА

Беспилотники становятся одним из основных средство уничтожения живой силы и техники противника на поле боя, количество БПЛА день ото дня возрастает, имеющиеся средства борьбы с ними уже не справляются. На этом фоне идет поиск новых средств нейтрализации дронов, в том числе рассматриваются варианты с привлечением к этому самих беспилотных систем. Беспилотники должны бороться с беспилотниками.

В России идут работы по созданию специальных беспилотных перехватчиков с автоматическими системами наведения, способных сбивать украинские дроны с помощью кинетических средств. Такие системы предполагается применять не на поле боя, а в тылу, например, для защиты объектов критической инфраструктуры.



Базовый тренд - это разработка высокоточных кинетических средств перехвата. (...) Сейчас несколько десятков команд работают над разными средствами. Пока из того, что я видел, ближе всего к ДАО (децентрализованная автономная организация) скоростные дроны-перехватчики с автоматическими системами наведения

- приводит ТАСС слова гендиректора АНО "НПЦ "Ушкуйник" Алексея Чадаева.

Речь идет о дронах-перехватчиках, которые находятся в "дежурном режиме" и при поступлении сигнала о появлении воздушной цели атакует ее. Обнаружение и наведение должно проводиться без участия человека, при помощи искусственного интеллекта. При этом способ уничтожения цели будет зависеть от конструкции дрона. Это может быть таран, сетка, еще какие-то средства, но не РЭБ и т.д.

Он подлетает, дальше или сам ее таранит и взрывается, или выпускает сетку, или еще что-то. Есть много разных наработок, ведущихся независимо друг от друга разными командами. Эта тема находится в фокусе внимания сейчас

- добавил эксперт.
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    16 комментариев
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    1. axren1 Ранг пользователя
      axren1
      -1
      Сегодня, 08:48
      Из серии вот вот у кого то появятся яйца, разработайте и запустите производство а потом пишите ,сказочники блин.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 09:53
        Из серии вот вот у кого то появятся яйца, разработайте и запустите производство а потом пишите ,сказочники блин.

        Ещё не так давно сами дроны были сказкой и старички в генеральских погонах не верили в них... А сейчас это едва ли не основная сила на линии боестолкновения... Так что и разработают и запустят в производство, причём думаю, очень скоро... А о проблемах и перспективах их решения можно писать в любое время...
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -3
      Сегодня, 08:50
      «Беспилотники должны бороться с беспилотниками» —

      — Организовать эту борьбу должны вполне "пилотируемые" структуры ...
    3. Путник_2 Ранг пользователя
      Путник_2
      +1
      Сегодня, 08:54
      Почему бы не создать гладкоствольный пулемет, стреляющий охотничьими патронами с гильзой 89 мм. Прекрасно можно сбивать все эти fpv-дроны над полем боя. Это ж несложно совсем такую штуку соорудить. И патроны разрабатывать под него не надо, они уже есть. Калибр 12. Стрелять картечью 5,9 мм, например, по небольшим дронам и крупнее, в зависимости от размера цели. Дальность стрельбы метррв 100-120 абсолютно достаточна.
      1. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        +1
        Сегодня, 08:57
        Проще использовать дробовик, там как раз под 12-ый калибр. А вот точность, мягко говоря, не очень.
        1. hellman Ранг пользователя
          hellman
          -1
          Сегодня, 09:20
          Проще использовать дробовик,
          Вообще ни разу не проще, вы вообще как это себе представляете?

          там как раз под 12-ый калибр
          Да хоть 100500, делу это никак не поможет.

          А вот точность, мягко говоря, не очень.
          Ну тут комментировать только портить. Сами предложили - сами разоблачили.
        2. KCA Ранг пользователя
          KCA
          0
          Сегодня, 09:30
          Нормальная точность метров на 30, если конечно на 100 метров стрелять, то картечь не долетит вовсе
      2. Imperor_Alive Ранг пользователя
        Imperor_Alive
        0
        Сегодня, 09:35
        Цитата: Путник_2
        Почему бы не создать гладкоствольный пулемет, стреляющий охотничьими патронами с гильзой 89 мм.


        На каждый танк и БМП предлагаете ставить такой пулемет?

        Нет, все правильно. Дрон - охотник нужен.
    4. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      -1
      Сегодня, 08:58
      Интересно,вертолёт или самолёт ,залетевший в зону ответственности этого дрона,тоже будет целью этого беспилотника или их надо будет принудительно сажать.
    5. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      0
      Сегодня, 09:04
      Истребительная авиация тоже не сразу появилась. Думаю со временем будут разработаны эффективные дроны перехватчики. Уже есть немало видео как дроны атакуют друг друга.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +1
        Сегодня, 09:31
        Это да, поначалу в воздушном бою пилоты друг в друга из револьверов стреляли
    6. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 09:11
      на алике надо дыбануть там наверняка что то под описание найдется
    7. hellman Ранг пользователя
      hellman
      0
      Сегодня, 09:17
      То есть тратить деньги на пресловутую разработку, которая не пойми себя как ещё покажет - деньги есть.
      А поставить хотя бы установки РЭБ с обнаружителями, или хотя бы стрелковую зенитную оборону с теми же обнаружителями - денег нет? Вот ей богу с ума сойти, может я чего-то не понимаю?
      1. Imperor_Alive Ранг пользователя
        Imperor_Alive
        0
        Сегодня, 09:43
        Цитата: hellman
        А поставить хотя бы установки РЭБ с обнаружителями, или хотя бы стрелковую зенитную оборону с теми же обнаружителями - денег нет?

        Во-первых, любой мощный РЭБ закрывающий большую площадь - первый кандидат на уничтожение.

        Окопный РЭБ и на каждой боевой машине своя система РЭБ конечно нужны.
        Но работают неидеально. Не панацея.

        И к тому же, идет тенденция на дроны с ИИ на заключительном этапе.
        Как наши ланцеты. Против них РЭБ не работает.

        Так что дроны-истребители - совершенно необходимая вещь.
        Наверняка, они разрабатываются и нашими врагами тоже.
    8. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 09:18
      Ну вот, другое дело. Писал об этом с дивана еще в прошлом году, когда массово прилетать начали. Но лучше поздно. Как один из рубежей обороны норм. Несколько дежурных расчетов с десятками таких беспилотников могут много чего прикрыть.
      Интересно, сколько еще ждать нормальной системы отслеживания с разных высот?
    9. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 09:30
      Тема актуальная, а учитывая то, что развитие дронов как основного средства поражения техники и пехоты будет только набирать обороты, в войнах будущего на коне будет тот, кто разработает наиболее эффективные меры противодействия.
      Когда Астрид Линдгрен написала сказку про Карлсона, никто и подумать не мог, что через полвека этот крендель с пропеллером в заднице станет прообразом боевого дрона, применение которого в военных целях получат такое развитие. winked

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