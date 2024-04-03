В России разрабатывают скоростные дроны-перехватчики для борьбы с украинскими БПЛА

Базовый тренд - это разработка высокоточных кинетических средств перехвата. (...) Сейчас несколько десятков команд работают над разными средствами. Пока из того, что я видел, ближе всего к ДАО (децентрализованная автономная организация) скоростные дроны-перехватчики с автоматическими системами наведения

Он подлетает, дальше или сам ее таранит и взрывается, или выпускает сетку, или еще что-то. Есть много разных наработок, ведущихся независимо друг от друга разными командами. Эта тема находится в фокусе внимания сейчас