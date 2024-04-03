В России разрабатывают скоростные дроны-перехватчики для борьбы с украинскими БПЛА
Беспилотники становятся одним из основных средство уничтожения живой силы и техники противника на поле боя, количество БПЛА день ото дня возрастает, имеющиеся средства борьбы с ними уже не справляются. На этом фоне идет поиск новых средств нейтрализации дронов, в том числе рассматриваются варианты с привлечением к этому самих беспилотных систем. Беспилотники должны бороться с беспилотниками.
В России идут работы по созданию специальных беспилотных перехватчиков с автоматическими системами наведения, способных сбивать украинские дроны с помощью кинетических средств. Такие системы предполагается применять не на поле боя, а в тылу, например, для защиты объектов критической инфраструктуры.
- приводит ТАСС слова гендиректора АНО "НПЦ "Ушкуйник" Алексея Чадаева.
Речь идет о дронах-перехватчиках, которые находятся в "дежурном режиме" и при поступлении сигнала о появлении воздушной цели атакует ее. Обнаружение и наведение должно проводиться без участия человека, при помощи искусственного интеллекта. При этом способ уничтожения цели будет зависеть от конструкции дрона. Это может быть таран, сетка, еще какие-то средства, но не РЭБ и т.д.
- добавил эксперт.
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