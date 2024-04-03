В Белом доме сделали заявление о предполагаемых поставках иранских ракет в Россию
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Вашингтон всегда болезненно воспринимал любую информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами, независимо от того, достоверная она или ложная. В американской администрации считают, что Россия якобы осуществляет закупки беспилотников в Иране и баллистических ракет в Северной Корее.
Об этом в очередной раз заявил на вчерашнем брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза президентской администрации США Джон Кирби.
В Белом доме также сделали заявление о предполагаемых поставках иранских ракет в Россию, которые она якобы применяет в ходе СВО. Кирби заявил, что достоверной информацией о таком сотрудничестве американцы не располагают.
Мне ничего не известно о каком-либо конкретном подтверждении того, что иранские ракеты поставляются России для применения на Украине
- сказал чиновник, отвечая на вопрос представителя СМИ.
Возможно, данная тема была поднята журналистом из-за того, что в тот же день глава американского Госдепа Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Париже со своим французским коллегой Стефаном Сежурне упомянул, среди прочего, обсуждение на встрече двумя дипломатами поставок иранских ракет в РФ для последующего применения российскими военными в спецоперации. При этом госсекретарь США заявил о намерении помешать военно-техническому сотрудничеству России с Ираном, Китаем и Северной Кореей. По утверждению Блинкена, если воспрепятствовать этому не получится, то следует хотя бы как-то наказать участников таких сделок.
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