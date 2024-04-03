В Белом доме сделали заявление о предполагаемых поставках иранских ракет в Россию

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В Белом доме сделали заявление о предполагаемых поставках иранских ракет в Россию

Вашингтон всегда болезненно воспринимал любую информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами, независимо от того, достоверная она или ложная. В американской администрации считают, что Россия якобы осуществляет закупки беспилотников в Иране и баллистических ракет в Северной Корее.

Об этом в очередной раз заявил на вчерашнем брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза президентской администрации США Джон Кирби.

В Белом доме также сделали заявление о предполагаемых поставках иранских ракет в Россию, которые она якобы применяет в ходе СВО. Кирби заявил, что достоверной информацией о таком сотрудничестве американцы не располагают.

Мне ничего не известно о каком-либо конкретном подтверждении того, что иранские ракеты поставляются России для применения на Украине

- сказал чиновник, отвечая на вопрос представителя СМИ.

Возможно, данная тема была поднята журналистом из-за того, что в тот же день глава американского Госдепа Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Париже со своим французским коллегой Стефаном Сежурне упомянул, среди прочего, обсуждение на встрече двумя дипломатами поставок иранских ракет в РФ для последующего применения российскими военными в спецоперации. При этом госсекретарь США заявил о намерении помешать военно-техническому сотрудничеству России с Ираном, Китаем и Северной Кореей. По утверждению Блинкена, если воспрепятствовать этому не получится, то следует хотя бы как-то наказать участников таких сделок.
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    13 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 09:17
      Вашингтон всегда болезненно воспринимал любую информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами, независимо от того, достоверная она или ложная

      — "У кого,что болит" ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 09:28
        что Россия якобы осуществляет закупки беспилотников в Иране и баллистических ракет в Северной Корее.

        Я как-то не понял, ну а если да, то что...??? Что ещё могут сделать Штаты Ирану...??? Наложить санкции, так он уже ими обложен с ног до головы... Объявить войну, но тогда реально весь мусульманский мир объединится против США... Да и Иран, это не Ирак и не Ливия... Иран для Штатов пожестче будет... Как бы янки там шею не сломали... Да и Северная Корея для них далеко не подарок... am
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +2
          Сегодня, 09:39
          Да и Иран, это не Ирак
          ...ну если проанализировать десятилетнюю бойню с Ираком, а именно итоги, то вывод однозначный...такой же самый ..другое дело на сколько Иран способен нанести ядерные удары по потенциальному противнику, если сдрейфят, то ни какой мусульманский мир не поможет, да и нет ни какого общего мусульманского мира
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:18
      Блинкен рассуждает с французами о поставке в Россию иранских ракет, Кирби заявляет, что таких подтверждений нет. ВЫ там хоть как-то договаривайтесь между собой, чтобы петь в одну дудку и не вызывать недоумения у тех кто вас слушает.
      если воспрепятствовать этому не получится, то следует хотя бы как-то наказать участников таких сделок.
      Блинкен вскочил на любимого американцами конька - санкции. А, как же без них, правда уже сами запутались кому и сколько объявили.
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +1
        Сегодня, 09:25
        Гугенотов вспомнил, навеяло...
        Объявляйте санкции всем, Господь на небе разберётся, где свои.
    3. Илья22558 Ранг пользователя
      Илья22558
      0
      Сегодня, 09:22
      Вас, макак полосатых, спросить забыли!
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:23
      Даже интересно как он накажет фигурантов сделок.Вчера нарыл любопытную информацию.Европа практически обнулила покупки продукции у Норильского Никеля.Да и с ними,их долю забрали страны Азии.Торговля с с Латинской и Северной Америкой не пострадала.По урану который за арестовала Германия.Уран не причём ,причина ареста банальная - берёза.Производитель,точнее хозяин берёзы под санкциями.Нам фиолетово- деньги получены,таможенные пошлины уплачены,налоги тоже. laughing
    5. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 09:24
      . Вашингтон всегда болезненно воспринимал любую информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами,

      Америкосы, этими вбросами пытаются уравнять себя и своих союзников с Россией, наладившей массовый выпуск всех необходимых боеприпасов, включая такие дорогие и сложные, как зенитные и тактические ракеты. Сами они нарастить выпуск банальных снарядов не могут.
    6. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 09:37
      Мне ничего не известно о каком-либо конкретном подтверждении того, что иранские ракеты поставляются России для применения на Украине
      - сказал чиновник, отвечая на вопрос представителя СМИ.

      Вот и завали свой фонтан, если ничего не известно!!! am
    7. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 09:37
      . Мне ничего не известно о каком-либо конкретном подтверждении того, что иранские ракеты поставляются России для применения на Украине

      То есть на третьем году войны пресловутые иранские ракеты не оставили ни одного четко индентифицируемого обломка? Но они там всё равно точно есть ? Прям неэвклидова геометрия какая-то
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        0
        Сегодня, 09:57
        Xoxлы уже нафотошопили обломков на любой вкус.
    8. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 09:56
      Ну и прекрасно, пусть поставляет, хрен ли нам оправдываться. Можно даже единый контур создать с КНДР, с обменом военными технологиями, чтоб подгорало у гадов ежедневно.
    9. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 09:56
      При этом госсекретарь США заявил о намерении помешать военно-техническому сотрудничеству России с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
      ...очередной маразм империи лжи...ни чего удивительного...всем четырём странам по барабану эти козни, одна страна уже по уши в санкциях, две страны вообще под эмбарго, четвёртая сама обложит санкциями любого из империи лжи по самые помидоры....так ...франко-саксонские посиделки домохозяек

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