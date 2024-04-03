Financial Times: В НАТО рассматривают идею принятия пакета помощи Украине на 100 млрд долларов

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Financial Times: В НАТО рассматривают идею принятия пакета помощи Украине на 100 млрд долларов

На Западе продолжают рассматривать всевозможные варианты военной поддержки Киева вместо того, чтобы искать пути мирного урегулирования конфликта. Тем более, что уже всем ясно, что никакими поставками им Россию не одолеть.

Как сообщает британское издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, в Североатлантическом альянсе идут консультации по поводу принятия долгосрочного плана помощи Украине. По данным издания, речь может идти о помощи на сумму до 100 миллиардов долларов, которую хотят растянуть на пять лет.



При этом, как отмечает Financial Times, в НАТО стремятся принять этот план до того, как потенциальным президентом Соединенных Штатов может стать Дональд Трамп, отношение которого к альянсу и ситуации вокруг Украины неоднозначное. Таким образом в альянсе хотят обезопасить свою стратегию поддержки Киева от возможных политических перемен на Западе.

Это станет переходом Рубикона. У НАТО появится роль в координировании летальной поддержки Украины...

- заявил изданию один из западных дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам представителей НАТО, которые пожелали остаться неизвестными, автором пятилетнего пакета поддержки Украины под названием «Миссия для Украины» является генсек альянса Йенс Столтенберг.
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    10 комментариев
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      -1
      Сегодня, 09:40
      Пока они рассматривают , Зеля....
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 09:44
        В НАТО рассматривают идею принятия пакета помощи Украине на 100 млрд долларов

        Да чего уж там... Отдайте ей весь свой военный бюджет... Все 800 млрд.$... Пусть подавится и сдoxнеm!!! am
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 09:58
          Financial Times: В НАТО рассматривают идею принятия пакета помощи Украине на 100 млрд долларов

          По данным издания, речь может идти о помощи на сумму до 100 миллиардов долларов, которую хотят растянуть на пять лет.

          Есть анекдот по теме:
          Купила бабка деду калоши, попросила упаковать. Продавец ей упаковала в коробку. На коробке надпись - презервативы 1000 штук. Бабка коробку под мышку, и вперед. Молодые ребята увидели, решили приколоться и спрашивают бабку:
          - Небось твоему старику теперь до гробовой доски хватит?
          - Да вы что, сынки? За сезон исшоркает...
    2. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 09:45
      Судя по всему Зеля собирается жить вечно и самое главное счастливо. А кто такие Березовский да тот же Мубарек он наверно и не знает.
    3. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      0
      Сегодня, 09:46
      В НАТО рассматривают идею принятия пакета помощи Украине на 100 млрд долларов

      Рассматривать можно сколько угодно , но кто подпишется под этим. 100 лярдов это не та сумма которую можно в одночасье найти и предоставить. Это вроде как даже 1,5 раза больше всего долга СССР который много лет выплачивала Россия. Но одно ясно точно что америкосы и КО не дадут затухнуть пожару войны на краине медленно но он будет тлеть и вонять по всей гейроппе.
    4. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      0
      Сегодня, 09:47
      Ситуация складывается таким образом, что нам надо усилять натиск на ВСУ.
      Пока вопросы о выделении помощи Европрй и Америкрой не разрешены, необходимо по максимуму использовать ослабление обороны неприятеля.
    5. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      -1
      Сегодня, 09:47
      . автором пятилетнего пакета поддержки Украины под названием «Миссия для Украины» является генсек альянса Йенс Столтенберг

      Получается этот генсек - автор и заказчик всех террористических атак Украины
    6. Imperor_Alive Ранг пользователя
      Imperor_Alive
      +1
      Сегодня, 09:50
      в Североатлантическом альянсе идут консультации по поводу принятия долгосрочного плана помощи Украине.


      Обещать, не значит жениться.
      А тут еще только обсуждают, пообещать или не пообещать...
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 09:54
        Не.
        Берите ниже. Не "обсуждают", а только "рассматривают" чью-то глупую идею.
        Хотя... Эти же 100 ярдов из карманов "беспечных парижан" (с)?
        Это - очень полезно!
    7. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 09:57
      Единственный метод бороться с этой поганью, помимо армагеддона - исключать доллар и евро из оборота, чтобы ценность его близка к нулю была.

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