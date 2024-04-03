Financial Times: В НАТО рассматривают идею принятия пакета помощи Украине на 100 млрд долларов

На Западе продолжают рассматривать всевозможные варианты военной поддержки Киева вместо того, чтобы искать пути мирного урегулирования конфликта. Тем более, что уже всем ясно, что никакими поставками им Россию не одолеть.Как сообщает британское издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, в Североатлантическом альянсе идут консультации по поводу принятия долгосрочного плана помощи Украине. По данным издания, речь может идти о помощи на сумму до 100 миллиардов долларов, которую хотят растянуть на пять лет.При этом, как отмечает Financial Times, в НАТО стремятся принять этот план до того, как потенциальным президентом Соединенных Штатов может стать Дональд Трамп, отношение которого к альянсу и ситуации вокруг Украины неоднозначное. Таким образом в альянсе хотят обезопасить свою стратегию поддержки Киева от возможных политических перемен на Западе.- заявил изданию один из западных дипломатов, знакомых с ситуацией.По словам представителей НАТО, которые пожелали остаться неизвестными, автором пятилетнего пакета поддержки Украины под названием «Миссия для Украины» является генсек альянса Йенс Столтенберг.

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