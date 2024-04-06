Культура Средневековья. Самые древние книги Европы



Варвары бьются с римлянами. Иллюстрация Ангуса Макбрайда

В начале было Слово,

и Слово было у Бога,

и Слово было Бог.

Евангелие от Иоанна, 1:1



Фрагмент Евангелия от Луки (12:54–13:4). «Александрийский кодекс» – один из древнейших манускриптов с текстом Библии, написанный на греческом языке и датируемый V веком нашей эры. Британская библиотека, Лондон



Одна из страниц «Серебряного кодекса». Пурпурная окраска пергамента от времени изменила свой цвет, но зато текст, написанный серебряными чернилами, и сегодня виден совершенно отчетливо. Университетская библиотека Уппсалы, Швеция



Страница 7 «Кодекса Россано». Пурпур от времени изменил свой цвет. На миниатюрах изображена притча о добром самаритянине. Епархиальный музей сакрального искусства Россано



«Книга из Дарроу». Начало Евангелия от Марка. Библиотека Тринити-колледжа, Дублин



Изображение человека в «Книге из Дарроу». Библиотека Тринити-колледжа, Дублин



«Ковровая страница» «Книги из Дарроу». Библиотека Тринити-колледжа, Дублин



Миниатюра на странице 5, которой открывается текст «Ветхого Завета» в «Кодексе Амитиана». Изображает Ездру** в образе монаха-переписчика. Библиотека Лауренциана, Флоренция



«Ковровая страница» из «Линдисфарнского Евангелия», предшествующая тексту «Евангелия от Матфея». Британская Библиотека, Лондон



Страница «Келлской книги» с изображением Хи-Ро – монограммы имени Христа, состоящей из двух начальных греческих букв его имени – Χ (хи) и Ρ (ро), скрещенных между собой. Библиотека Тринити-колледжа, Дублин



«Келлская книга». Страница 292. Начало Евангелия от Иоанна. Библиотека Тринити-колледжа, Дублин



Страница с текстом «Келлской книги». Библиотека Тринити-колледжа, Дублин

* Унциальный шрифт – полностью состоящий из заглавных букв. Обычно использовался в IV–VIII веках нашей эры латинскими и греческими переписчиками книг.



** Ездра – библейский персонаж из рода Ааронова, благочестивый и ученый священник, живший в Вавилоне при царе Артаксерксе. В седьмой год его царствования получил дозволение отправиться в Иерусалим и взять с собой всех евреев, которые захотят возвратиться в свое отечество, а также священников, левитов, певцов и др. Сопровождать Ездру в Иудею отправилось 1 734 человека.