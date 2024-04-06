Культура Средневековья. Самые древние книги Европы
Варвары бьются с римлянами. Иллюстрация Ангуса Макбрайда
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Евангелие от Иоанна, 1:1
Культура и люди. Мы начинаем рассказ о культуре Средневековья (о которой мы что-то немного забыли) с 476 года нашей эры – периода, когда ушла в небытие Западная Римская империя. Это был сильнейший удар по античной культуре, на смену которой пришла культура мигрировавших в Европу варваров. Однако влияние Рима было столь сильным, что они, эти самые варвары, очень латинизировались, начали разговаривать на «варварской латыни», и уже в начале VI века принимать христианскую веру. На бывшей территории империи возникли варварские королевства.
Но в целом культура сильно деградировала, были забыты многие технологии, а жизнь людей стала очень простой. Но хотя Римская империя на Западе и погибла, сохранилось папство, отдельные монастыри, а также книги, написанные ранее. Вот о книгах-то в первую очередь мы и расскажем.
Как правило, книги того времени были главным образом переводами Библии и Евангелий, и служили они целям распространения веры Христовой среди новой языческой паствы. Эти манускрипты получили названия кодексов.
На сегодня ученым известно 322 рукописи с текстами Нового Завета, написанных унциальным шрифтом* только лишь на греческом языке и относящихся к III–X вв. нашей эры. То есть «темные века» в Европе на самом деле были не такими уж и темными, если в это время люди продолжали писать и переписывать книги.
Фрагмент Евангелия от Луки (12:54–13:4). «Александрийский кодекс» – один из древнейших манускриптов с текстом Библии, написанный на греческом языке и датируемый V веком нашей эры. Британская библиотека, Лондон
А ещё великолепные и дорогостоящие манускрипты, из окрашенного в пурпурный цвет пергамента и с написанным золотом и серебром текстом на библейские темы c IV по VI век создавались, например, в Северной Италии. И не в каком-то одном месте, а в разных мастерских, то есть сложная и дорогостоящая техника создания таких книг отнюдь не была забыта!
А ведь именно в это время там шли войны, как минимум четыре раза менялась власть. Готы Одоакра, византийцы, лангобарды – кто только не покушался на эти земли, с захватом городов и повальными грабежами. Но при всем при этом, видимо, богатые заказчики таких книг продолжали существовать, как и условия для создания таких вот шедевров.
Вот только после создания королевства лангобардов производство «пурпурных кодексов» отчего-то сразу прекратилось, и почему – ответа мы не знаем.
Один из 25 дошедших до нас «пурпурных кодексов» является старолатинской версией Евангелия, был изготовлен в Италии в VI веке. В настоящее время он сохраняется в Брешии (поэтому и называется «Кодексом из Брешии») в Гражданской библиотеке Керинианы (выставлен в музее христианского искусства). Рукопись содержит 419 листов, окрашеных пурпуром, исписанных серебряными и золотыми чернилами, и украшенных арками внизу листа.
Интересно, что, если судить по стихам монаха-переписчика Годескалька (VIII век, оформитель «Евангелия Годескалька»), манускрипты на пурпурном пергаменте имели и еще некое символическое значение:
Фоны пурпурные здесь письмена золотые покрыли;
Алою кровью гремящего царство открыто небес;
Радости райские нам звёздный чертог обещает;
В ярком сиянье торжественно слово Господне блестит.
Божьи заветы, одетые алыми розы цветами,
Нас сопричастными делают таинству крови Его.
В светлых же золота искрах и нежном серебряном блеске
К нам нисходит таинственно белое девство небес…
(Перевод О. А. Добиаш-Рождественской).
Одна из страниц «Серебряного кодекса». Пурпурная окраска пергамента от времени изменила свой цвет, но зато текст, написанный серебряными чернилами, и сегодня виден совершенно отчетливо. Университетская библиотека Уппсалы, Швеция
На пурпурном пергаменте написан и «Серебряный кодекс», содержащий текст всех четырех Евангелий, который был изготовлен для короля остготов Теодориха Великого в начале VI века, причем написан он был на готском языке. Скорее всего, его создатель (или создатели) были знакомы с «Кодексом из Брешии», потому что постарались свой кодекс сделать не хуже, и это им удалось.
Страница 7 «Кодекса Россано». Пурпур от времени изменил свой цвет. На миниатюрах изображена притча о добром самаритянине. Епархиальный музей сакрального искусства Россано
Также к роскошным «пурпурным кодексам относится» и «Евангелие Россано» («Россанский кодекс») VI века: тонкий пергамент окрашен в пурпурный цвет, а текст написан золотыми и серебряными чернилами. Первоначально он содержал 336 листов, но из них до сегодняшнего дня сохранилось лишь 188.
«Книга из Дарроу». Начало Евангелия от Марка. Библиотека Тринити-колледжа, Дублин
Одним из древних манускриптов евангелического содержания, дошедших до наших дней, является «Книга из Дарроу» (650–700). Причем она также считается одной из старейших иллюминированных рукописей средневековой Европы.
Где она была создана, точно неизвестно. Называют и остров Айона, и Линдисфарнское аббатство. Причем особая ее ценность заключается не в самом ее тексте, а в 12 переплетенных инициалах (первая буква в тексте), которые так велики, что занимают большую часть страницы и представляют собой совершенно уникальные образцы иллюстрирования столь далекого от нас времени.
Также там есть пять миниатюр, изображающих четырех Евангелистов и Иоанна Крестителя, размером в полную страницу, и еще шесть так называемых ковровых страниц, полностью из одних лишь орнаментов.
Изображение человека в «Книге из Дарроу». Библиотека Тринити-колледжа, Дублин
«Ковровые» страницы покрывает изумительно сложный кельтский орнамент, выполненный с поразительным мастерством. Просто не верится, как можно только руками и волосяными кисточками все это нарисовать столь аккуратно и четко. Широко используются как золотые, так и серебряные чернила, и это первый опыт их применения для оформления иллюминированного текста.
А важна она ещё и тем, что содержит текст, который сформировал Римско-католическую церковь, и она пользовалась им более 1 000 лет. И остается основой Библии для сегодняшней христианской церкви.
«Ковровая страница» «Книги из Дарроу». Библиотека Тринити-колледжа, Дублин
«Амиатинский кодекс» или «Кодекс Амиатина» (конец VII – начало VIII века) считается самой древней рукописной Библией на латинском языке. А создана она была монахами аббатства Монкуирмут-Джарроу в королевстве Нортумбрия, после чего отправлена в подарок римскому папе.
Забавно, что книга эта весит как добрый мешок с цементом: 30–35 кг и содержит 1 040 листов пергамента, из которых до нас дошло 1 029.
Созданный в конце VII – начале VIII века этот манускрипт хранится сегодня в библиотеке Лауренциана во Флоренции. Иллюстрации в нем яркие, красочные.
Имеется предисловие, написанное золотыми чернилами на пурпурной бумаге – роскошь, предназначенная только для самых важных текстов, предназначенных для императоров и пап. Есть диаграммы Заветов, основанные на работах св. Иеронима и св. Августина.
Миниатюра на странице 5, которой открывается текст «Ветхого Завета» в «Кодексе Амитиана». Изображает Ездру** в образе монаха-переписчика. Библиотека Лауренциана, Флоренция
«Евангелие из Линдисфарна» (ок. 700–715) появилось на свет на «святом острове» Линдисфарн в стенах монастыря Святого Кутберта и содержит четыре канонических Евангелия Нового Завета. Написано на латинском языке. И в нем также есть «ковровые» страницы с кельтскими крестами в обрамлении фантастических птах, орнаментов в виде птиц и животных, а также яркие инициалы в полстраницы с обводкой из красных точек.
На страницах между строк видны надписи, сделанные мелким шрифтом. Это перевод Евангелий на староанглийском, в Х веке сделанный епископом Линдисфарна Алдредом. Это, кстати, один из первых переводов Евангелий на английский язык. Сейчас «Евангелие из Линдисфарна» хранится в Британской библиотеке в Лондоне.
«Ковровая страница» из «Линдисфарнского Евангелия», предшествующая тексту «Евангелия от Матфея». Британская Библиотека, Лондон
Далее по времени идет «Келлская книга».
О ней известно следующее: когда в 793 году викинги напали на монастырь Святого Кутберта, эта книга каким-то чудом уцелела, и ее перевезли подальше «от греха» в г. Дарем, на северо-восток Англии. То есть в 793 году она уже была написана.
Именно «Келлскую книгу» можно считать наиболее иллюминированной рукописью раннего Средневековья. Изготовлена она была трудами множества монахов из монастыря Святого Колумбы на острове Айона, но потом вследствие постоянной угрозы со стороны викингов они перевезли ее в Келлский монастырь в Ирландии.
Страница «Келлской книги» с изображением Хи-Ро – монограммы имени Христа, состоящей из двух начальных греческих букв его имени – Χ (хи) и Ρ (ро), скрещенных между собой. Библиотека Тринити-колледжа, Дублин
Книга исключительно богато иллюминирована, то есть украшена красочными орнаментами и цветными миниатюрами.
И вот что интересно и пока не поддается объяснению: на страницах этой рукописи имеются декоративные элементы, которые можно разглядеть лишь с помощью лупы, имеющей десятикратное увеличение. В частности, такие элементы орнаментов можно, увидеть на буквах-инициалах и в некоторых иллюстрациях. Но ведь в то время линз с подобным увеличением еще не существовало.
Так как же все это было нарисовано?
Если отмести пришельцев, потомков атлантов и «допотопную цивилизацию», создавшую уникальную, хотя и не сохранившуюся до наших дней технику, есть лишь одно приемлемое объяснение: художник, ее оформлявший, был… близоруким. Вот он в такой микроскопической технике и работал, потому что в другой он работать просто не мог!
«Келлская книга». Страница 292. Начало Евангелия от Иоанна. Библиотека Тринити-колледжа, Дублин
Можно себе представить, какое впечатление на верующих того времени, не избалованных окружающими их яркими и красочными изображениями, производили страницы этой книги, когда они получали возможность на нее взглянуть. Для них это было самое настоящее чудо, так что совсем неудивительно, что они верили в их святость и боговдохновенность создававших ее монахов.
Страница с текстом «Келлской книги». Библиотека Тринити-колледжа, Дублин
Кстати, приключения «Келлской книги» нашли свое отражение даже в... современной мультипликации!
В 2009 году режиссером Томмом Муром был снят полнометражный цветной мультфильм «Тайна Келле», в центре сюжета которого лежит история спасения и завершения «Келлской книги» в начале IX века.
* Унциальный шрифт – полностью состоящий из заглавных букв. Обычно использовался в IV–VIII веках нашей эры латинскими и греческими переписчиками книг.
** Ездра – библейский персонаж из рода Ааронова, благочестивый и ученый священник, живший в Вавилоне при царе Артаксерксе. В седьмой год его царствования получил дозволение отправиться в Иерусалим и взять с собой всех евреев, которые захотят возвратиться в свое отечество, а также священников, левитов, певцов и др. Сопровождать Ездру в Иудею отправилось 1 734 человека.
Информация