Британская пресса: ВМС США испытывают проблемы с разработкой новых АПЛ класса Columbia
Соединенные Штаты испытывают большие проблемы из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы, особенно сильно это сказывается на разработке новых вооружений для ВМС США. На сегодняшний день эта проблема привела к тому, что некоторые проекты приходится переносить на более поздние сроки. Об этом пишет Reuters.
Британское издание со ссылкой на представителей ВМС США сообщает, что реализацию нескольких проектов для американского флота пришлось перенести на более поздне время. Причиной этому стали перебои в цепочках поставок, вызванные пандемией COVID-19, а также нехватка квалифицированной рабочей силы. Все меньше граждан США желают учиться и работать, предпочитая жить на пособия, перебиваясь случайными заработками.
По данным агентства, на год задерживается разработка новейшей атомной субмарины класса Columbia, а значит и ввод этих подлодок в эксплуатацию. ВМС США пока продлили эксплуатацию атомных подлодок класса Ohio, хотя планы по их списанию уже утверждены.
Кроме того, отставание программы создания новых фрегатов и подводных лодок класса Virginia составляет уже три года, причем это не предел, сроки еще могут быть сдвинуты "вправо". Также задержка на 18-26 месяцев с вводом в эксплуатацию нового авианосца класса Ford, который должен был присоединиться к американскому флоту в 2028 году.
- заявил вице-адмирал Джеймс Дауни.
Пока командование ВМС США не нашло выхода из этой ситуации, вариант с переносом строительства кораблей на верфях в других странах поддержки не получил, хотя и предлагался.
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