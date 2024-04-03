Британская пресса: ВМС США испытывают проблемы с разработкой новых АПЛ класса Columbia

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Британская пресса: ВМС США испытывают проблемы с разработкой новых АПЛ класса Columbia

Соединенные Штаты испытывают большие проблемы из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы, особенно сильно это сказывается на разработке новых вооружений для ВМС США. На сегодняшний день эта проблема привела к тому, что некоторые проекты приходится переносить на более поздние сроки. Об этом пишет Reuters.

Британское издание со ссылкой на представителей ВМС США сообщает, что реализацию нескольких проектов для американского флота пришлось перенести на более поздне время. Причиной этому стали перебои в цепочках поставок, вызванные пандемией COVID-19, а также нехватка квалифицированной рабочей силы. Все меньше граждан США желают учиться и работать, предпочитая жить на пособия, перебиваясь случайными заработками.



По данным агентства, на год задерживается разработка новейшей атомной субмарины класса Columbia, а значит и ввод этих подлодок в эксплуатацию. ВМС США пока продлили эксплуатацию атомных подлодок класса Ohio, хотя планы по их списанию уже утверждены.

Кроме того, отставание программы создания новых фрегатов и подводных лодок класса Virginia составляет уже три года, причем это не предел, сроки еще могут быть сдвинуты "вправо". Также задержка на 18-26 месяцев с вводом в эксплуатацию нового авианосца класса Ford, который должен был присоединиться к американскому флоту в 2028 году.

Мы по-прежнему наблюдаем негативную динамику оттока кадров в ряде регионов, в некоторых местах он вырос вдвое с начала пандемии, а в других - еще больше

- заявил вице-адмирал Джеймс Дауни.

Пока командование ВМС США не нашло выхода из этой ситуации, вариант с переносом строительства кораблей на верфях в других странах поддержки не получил, хотя и предлагался.
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    7 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 09:33
      «США испытывают большие проблемы из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы» —

      — Не идут через мексиканскую границу "квалифицированные специалисты" ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 09:41
        Соединенные Штаты испытывают большие проблемы из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы, особенно сильно это сказывается на разработке новых вооружений для ВМС США.

        Не такая уж это для них и проблема... Выскребут квалифицированную рабочую силу из той же Восточной Европы и из Азии... Тех же японцев и корейцев пригласят... Пока у них (у ФРС) есть печатный станок, а доллар является основной международной валютой, они завсегда с его помощью смогут такие проблемы решать...
        Подорвать доверие к доллару по силу только валюте БРИКС, но эта валюта ещё даже не появилась... Вряд ли тот же юань на это способен... Но надеюсь, когда нибудь это всё же произойдёт и может даже раньше чем я думаю...
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 09:42
      А как-же негры с гомосеками , вы же их берёте на работу в первую очередь.
    3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 09:47
      . вариант с переносом строительства кораблей на верфях в других странах поддержки не получил, хотя и предлагался.

      Ну эт пока . Хотя первыми в этом станут британцы , а не амеры . Первые в списках зарубежных подрядчиков военно-морского строительства для англосаксов станут скорей всего юж. корейцы.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:47
      Кто то в США решил экономить на зарплатах судостроителей?Судостроителем работать крайне не комфортно, особенно судокорпусникам,трубопроводчикам и монтажникам Эл.сетей.
    5. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 09:49
      А нам либерасты в свое время говорили: Берите пример с США рабочие и нах не нужны. Только оказание услуг делает страну великой. Над песней, где есть слова: Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня хохотали. Совок да и только, а рабочие это не тренд.
    6. Radikal Ранг пользователя
      Radikal
      0
      Сегодня, 09:59
      Британская пресса: ВМС США испытывают проблемы с разработкой новых АПЛ класса Columbia

      Financial Times: В НАТО рассматривают идею принятия пакета помощи Украине на 100 млрд долларов

      ВО решило идти по пути бездарной ТВ программы "60 минут"? Там около часа идут паблики зарубежных СМИ, потом минут пять эксперты пытаются что-то изложить. При этом ждут, когда оно, это безобразие закончится. М.Ходаренку, как профессионалу видимо это надоело. Нам здесь зачем эти паблики?! Здесь 90 процентов участников грамотные, вменяемые, которым ни к чему это западное фуфло! Это этой супружеской паре не чем заняться? Правда муженька позвали в Едро, и он успешно совмещает. Вообще интересный персонаж - когда кто-то, вроде Калашникова начинает говорить о проблемах действующей власти, или про Советский Союз у этого депутата морда начинает краснеть, начинается буквально истерика, глаза выпрыгивают из глазниц.... . Любой психолог скажет, что у этого персонажа проблема с психикой. Его супруга под стать... . Тем не менее надеюсь, что на ВО меня услышали, и правильно поняли. sad

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