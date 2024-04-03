Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1700 человек для поступления на военную службу. Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около16 тысяч граждан

Второй волны мобилизации в России, о которой так любят рассуждать в Киеве, не будет, количество желающих подписать контракты с Минобороны в последне время существенно выросло. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.Согласно данным, предоставленным Минобороны, с начала этого года на военную службу по контракту поступило более ста тысяч человек. При этом отмечается, что в последние полторы недели поток желающих заключить контракты для участия в специальной военной операции существенно увеличился. Не последнюю роль в этом сыграл теракт в "Крокус сити холле", многие идут с желанием отомстить за погибших в этой трагедии.- говорится в сообщении военного ведомства.По планам Минобороны, в течение этого года будут сформированы две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад.Между тем, на Украине не могут сформировать десять бригад резерва, из которых пять механизированных и пять пехотных. Формирование бригад началось еще осенью прошлого года, но "желание" украинцев воевать за Зеленского и американские хотелки не дает это сделать. Однако, Киев готовится к принятию закона о тотальной мобилизации, другого способа пополнить ВСУ нет.