Минобороны: Количество желающих подписать контракт для участия в СВО значительно увеличилось

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Минобороны: Количество желающих подписать контракт для участия в СВО значительно увеличилось

Второй волны мобилизации в России, о которой так любят рассуждать в Киеве, не будет, количество желающих подписать контракты с Минобороны в последне время существенно выросло. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Согласно данным, предоставленным Минобороны, с начала этого года на военную службу по контракту поступило более ста тысяч человек. При этом отмечается, что в последние полторы недели поток желающих заключить контракты для участия в специальной военной операции существенно увеличился. Не последнюю роль в этом сыграл теракт в "Крокус сити холле", многие идут с желанием отомстить за погибших в этой трагедии.



Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1700 человек для поступления на военную службу. Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около16 тысяч граждан

- говорится в сообщении военного ведомства.

По планам Минобороны, в течение этого года будут сформированы две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад.

Между тем, на Украине не могут сформировать десять бригад резерва, из которых пять механизированных и пять пехотных. Формирование бригад началось еще осенью прошлого года, но "желание" украинцев воевать за Зеленского и американские хотелки не дает это сделать. Однако, Киев готовится к принятию закона о тотальной мобилизации, другого способа пополнить ВСУ нет.
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    4 комментария
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 09:57
      Ну... Это нормально. (с)
      Трудная... опасная..., но почетная и, что не маловажно, высокооплачиваемая работа.
      Одно плохо: возникновение вакансий на рабочие места тех, кто подписался, которые нужно будет кем-то заполнять. Желательно квалифицированным или, хотя бы быстро обучаемым.
      И опять выходим на тему управляемой миграции...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 09:58
        количество желающих подписать контракты с Минобороны в последне время существенно выросло.

        Дай - то бог!!! Лишних бойцов на фронте не бывает, а если будем крупные города брать численность нашей армии нужно увеличить хотя бы в два раза... А лучше больше... А насчет второй волны мобилизации, лучше не зарекаться...soldier
    2. Комментарий был удален.
    3. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      0
      Сегодня, 09:57
      Месть конечно хороша, только на холодную голову. Многие, кто сейчас подписали вскоре поймут, что попали на войну и хода назад нет.
    4. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 09:58
      Это хорошо. Лучше чем в дтп или от водки... smile

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