«До первого опорника ВСУ в городе 800 метров»: Штурмовые группы ВС России взяли последнюю лесополосу перед Часовым Яром

13
«До первого опорника ВСУ в городе 800 метров»: Штурмовые группы ВС России взяли последнюю лесополосу перед Часовым Яром

Российские войска вплотную подошли к Часову Яру, штурмовые подразделения взяли под свой контроль последнюю лесополосу перед жилой застройкой. Противник выстроил оборону, опираясь на многоэтажные дома микрорайона Канал.

По данным с передовой, все подходы к городу заминированы, также минные заграждения установлены в районах ремонтного завода и завода ЖБИ, расположенных на территории микрорайона Канал. Опорный пункт ВСУ с одноименным названием размещен в многоэтажных домах на улице Горбатого, до него всего 800 метров, но их еще нужно будет пройти.



Подходы к городу заминированы. Так же заминирована вся промка на Канале, это и ремонтный завод и «железка» - завод ЖБИ. Лесной массив зажатый ж.д. полотном и трассой О-0506 так же один сплошной сюрприз. Заход будет тяжелым и болезненным

- пишет ТГ-канал Colonelcassad.

Предполагается, что первые удары последуют не по микрорайону Канал, а южнее города на высотах от Красного до канала по трассе Т-0504 и от Богдановки до поселка Калинина. Как будет развиваться ситуация покажет время, будем держать за наших кулаки.

Согласно спутниковым снимкам, ВСУ выстроили в городе несколько линий обороны, имеются несколько полевых лагерей в западной и северо-западной частях города, госпитали перенесены в район ж.д. вокзала. Сейчас по Часову Яру активно работает российская авиация, равняя с землей авиабомбами линии обороны ВСУ.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    13 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. usr01 Ранг пользователя
      usr01
      0
      Сегодня, 10:33
      «До первого опорника ВСУ в городе 800 метров»

      Почему он еще цел???? am
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        +2
        Сегодня, 10:44
        ...сложно сказать. Если "всё заминировано", то можно не ждать, а уничтожить эти объекты вместе с "мясом"
        1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 11:45
          [сложно сказать. Если "всё заминировано", то можно не ждать, а уничтожить эти объекты вместе с "мясом"]
          ОДАБами 3000! Устроить хо хлам братскую могилу прямо в опорниках! am
    2. smart_ups Ранг пользователя
      smart_ups
      +2
      Сегодня, 10:44
      Почему бы не закидать там всё бомбами объёмного взрыва? Зачем людей гробить? Для чего они тогда разрабатывались? Я понимаю с дивана виднее. Но хотелось бы узнать о причинах.
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        +1
        Сегодня, 10:50
        ..............поддерживаю.
      2. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 11:29
        Цитата: smart_ups
        Почему бы не закидать там всё бомбами объёмного взрыва... хотелось бы узнать о причинах

        а) С чего вы решили, что бомбами не закидывают? И почему именно объёмного взрыва? Чем вам фугасные не нравятся?
        б) После любого закидывания всё равно надо штурмовать и зачищать.
      3. Disant Ранг пользователя
        Disant
        0
        Сегодня, 12:11
        smart_ups(Сергей)
        Почему бы не закидать там всё бомбами объёмного взрыва?
        наверно надо сравнить дальность полёта бомб от точки сброса до цели и дальности поражения ракет ПВО.
    3. МЮД Ранг пользователя
      МЮД
      -1
      Сегодня, 11:01
      Не понимаю, почему в лоб? Почему не обхват и окружение?
      1. Комментарий был удален.
      2. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 11:25
        Цитата: МЮД
        Почему не обхват и окружение?

        Вот карта – покажите, как бы вы окружили и охватили?
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 11:34
          такие они диванные стратеги, что вы хотите)))))
        2. МЮД Ранг пользователя
          МЮД
          0
          Сегодня, 12:54
          Правый фланг на Марково , далее Веролюбовка, левый фланг - на Николаевку. И сами посмотрите на свою карту, предпосылки там есть.
      3. Disant Ранг пользователя
        Disant
        0
        Сегодня, 12:05
        Не понимаю, почему в лоб? Почему не обхват и окружение?

        для таких действий нужно задействовать большие силы и средства, а в условиях работы фпв-дронов и дроноразведки это обернётся большими потерями. в городе есть где укрыться и закрепиться наступающим - потери меньше.
      4. Замкадыш Ранг пользователя
        Замкадыш
        0
        Сегодня, 12:42
        А кто вам сказал, что будет обязательно "в лоб"? В данном случае, как раз расписали в оперативном масштабе все "короткие пути". Более широкий охват с юга пока невозможен из-за сложностей с Клещеевкой (в первую очередь) и Андреевкой. Еще южнее подпирает торецкая агломерация, где с начала СВО нечего показать в качестве успешного продвижения, т.е. для охвата через Клещеевку надо дополнительные силы (и немалые) для прикрытия левого фланга. Широкий охват с севера еще сложнее. Узел Богдановка/Калиновка/Григоровка пока не дается. А севернее уже наш правый фланг подвергается контратакам. Там северский супервыступ, который еще предстоит срезать. Дело небыстрое и пыльное.
        Это даже с дивана видно. Верю, что на месте мужики понимают все и найдут оптимальное решение. Накидывать идей не буду - без моих остатков гайморита разберутся.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»