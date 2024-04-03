«До первого опорника ВСУ в городе 800 метров»: Штурмовые группы ВС России взяли последнюю лесополосу перед Часовым Яром
Российские войска вплотную подошли к Часову Яру, штурмовые подразделения взяли под свой контроль последнюю лесополосу перед жилой застройкой. Противник выстроил оборону, опираясь на многоэтажные дома микрорайона Канал.
По данным с передовой, все подходы к городу заминированы, также минные заграждения установлены в районах ремонтного завода и завода ЖБИ, расположенных на территории микрорайона Канал. Опорный пункт ВСУ с одноименным названием размещен в многоэтажных домах на улице Горбатого, до него всего 800 метров, но их еще нужно будет пройти.
- пишет ТГ-канал Colonelcassad.
Предполагается, что первые удары последуют не по микрорайону Канал, а южнее города на высотах от Красного до канала по трассе Т-0504 и от Богдановки до поселка Калинина. Как будет развиваться ситуация покажет время, будем держать за наших кулаки.
Согласно спутниковым снимкам, ВСУ выстроили в городе несколько линий обороны, имеются несколько полевых лагерей в западной и северо-западной частях города, госпитали перенесены в район ж.д. вокзала. Сейчас по Часову Яру активно работает российская авиация, равняя с землей авиабомбами линии обороны ВСУ.
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