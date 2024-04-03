Депутат Госдумы: ВСУ минируют Славянск и Краматорск, делая их городами-смертниками
ВСУ планируют сделать Славянск и Краматорск на оккупированной в настоящее время Киевом части ДНР городами-смертниками, украинские боевики минируют там все объекты критической и социальной инфраструктуры. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий.
В комментарии РИА Новости Водолацкий отметил, что в настоящее время российская армия уже находится на расстоянии около полукилометра от Часов Яра, являющегося крупным логистическим центром ВСУ, после чего ВС РФ выйдут на линию Краматорск-Славянск-Красноармейск, где в настоящее время украинское командование готовит укрепленную линию обороны, а также намеревается превратить эти населенные пункты в города - смертники. По имеющейся у депутата информации, боевики киевского режима обустраивают укрепрайоны, куда ставят тяжелое вооружение, практически в каждом жилом доме, школе и детском саду.
Кроме того, украинские формирования минируют в этих населенных пунктах все социальные объекты, чтобы перед неминуемым отступлением взорвать в этих городах все объекты, в первую очередь, социальной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что отставной генерал украинской армии Кривонос призывал командование ВСУ оборудовать укрепления в каждом из 22 тысяч жилых домов в Харькове, чтобы затруднить предполагаемый штурм города. Таким образом, Кривонос предлагает пожертвовать Харьковом и оставшимися там жителями, чтобы затруднить дальнейшее продвижение ВС РФ.
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