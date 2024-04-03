Депутат Госдумы: ВСУ минируют Славянск и Краматорск, делая их городами-смертниками

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Депутат Госдумы: ВСУ минируют Славянск и Краматорск, делая их городами-смертниками

ВСУ планируют сделать Славянск и Краматорск на оккупированной в настоящее время Киевом части ДНР городами-смертниками, украинские боевики минируют там все объекты критической и социальной инфраструктуры. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий.

В комментарии РИА Новости Водолацкий отметил, что в настоящее время российская армия уже находится на расстоянии около полукилометра от Часов Яра, являющегося крупным логистическим центром ВСУ, после чего ВС РФ выйдут на линию Краматорск-Славянск-Красноармейск, где в настоящее время украинское командование готовит укрепленную линию обороны, а также намеревается превратить эти населенные пункты в города - смертники. По имеющейся у депутата информации, боевики киевского режима обустраивают укрепрайоны, куда ставят тяжелое вооружение, практически в каждом жилом доме, школе и детском саду.



Кроме того, украинские формирования минируют в этих населенных пунктах все социальные объекты, чтобы перед неминуемым отступлением взорвать в этих городах все объекты, в первую очередь, социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что отставной генерал украинской армии Кривонос призывал командование ВСУ оборудовать укрепления в каждом из 22 тысяч жилых домов в Харькове, чтобы затруднить предполагаемый штурм города. Таким образом, Кривонос предлагает пожертвовать Харьковом и оставшимися там жителями, чтобы затруднить дальнейшее продвижение ВС РФ.
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24 комментария
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +8
    Сегодня, 10:32
    Депутат Госдумы: ВСУ минируют Славянск и Краматорск, делая их городами-смертниками

    Если эти негодяи решили оставить России руины, то пора начинать рушить нацистские вотчины на Западе...
    1. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      +7
      Сегодня, 10:38
      ...почему "если", уже всё решено и одобрено "союзниками".
      А вот если мы и дальше будем топтаться на месте и жалеть их "мясо", то жертв среди мирного населения будет больше.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 10:43
        Цитата: Egeny
        А вот если мы и дальше будем топтаться на месте и жалеть их "мясо"

        Реального прогресса в применении оружия на новых физических принципах или какого другого с повышенными «убойными» характеристиками не заметно.
        А жалеть там уже нечего...Гангрена, такая вещь, что либо резать, либо...
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 10:49
          Цитата: ROSS 42
          в применении оружия на новых физических принципах

          христа ради ну не пишите чуши, вы там мечи джедаев что ли изобрели?!!
          какие НОВЫЕ физические принципы?!!!!
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +2
            Сегодня, 10:54
            Цитата: Василенко Владимир
            христа ради ну не пишите чуши

            Это не я...Не имею права на такие заявления:
            Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность стран в ближайшем будущем, считает президент Владимир Путин. По его словам, Россия уже работает над таким оружием.
            «Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим»,— сказал господин Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              -2
              Сегодня, 10:55
              Цитата: ROSS 42
              Это не я...Не имею права на такие заявления:

              да пофиг, к чему плодить глупости?!
              для ВВП один дурaк написал, не понимая значения слов и выставил Президента не в очень хорошем свете
              1. ROSS 42 Ранг пользователя
                ROSS 42
                0
                Сегодня, 10:58
                Цитата: Василенко Владимир
                да пофиг к чему плодить глупости?!

                Да мне бы тоже пофиг: писать чушь (ересь, бред) или писать чуши...
                С «чушами» не общаюсь...
          2. Canecat Ранг пользователя
            Canecat
            0
            Сегодня, 11:05
            не пишите чуши, вы там мечи джедаев что ли изобрели

            Для начала надо понять, что оружие на реактивной тяге применялось еще китайцами с изобретением пороха, где движущей силой служили пороховые газы. Что то изменилось с тех пор в придании ускорения снаряду?
            Что касается новых физических принципов, если бы в свое время не удалось обуздать плазму в определенной степени, сейчас не было бы гиперзвуковых ракет. Движущей силой в которых все те же пороховые газы.
            Новые физические принципы не означают открытие новых законов в физике, но означает, что оружие построенное на этих законах, еще не изобреталось и не применялось. Не изобреталось, по причине отсутствия технологий.
        2. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          +1
          Сегодня, 10:49
          Юрий Васильевич, зачем тратить "новое", когда к хорошо забытому "старому" приделали УМПК...
          ...врач сказал: "в морг", значит - в морг.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 11:12
        Вот смотрите,Евгения.Мариуполь,Северодонецк,Рубежное итд.были разрушены в разной степени.Их спасло то,что удалось достаточно быстро их освободить.Да,Крамоторск,Славянск ожидает судьба Авдеевки,Артемовска и многих поселков ,стертых с лица земли.Ну,невозможно их быстро освободить.Никак..
        1. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          +1
          Сегодня, 11:15
          Дима, привет, так и я о том же: зачем подвергать опасности наших, когда можно взорвать к такой-то маме... их
          ...и ещё, подумала, не все посёлки и города нужно восстанавливать незамедлительно.
    2. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +4
      Сегодня, 10:46
      А чтоб они не смогли взрывать, нельзя им дать отходить! Если все же у них получится , то отвечать выносом всей инфраструктуры города где засели командующие ВСУ
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:33
    «ВСУ минируют Славянск и Краматорск, делая их городами-смертниками» —

    — Для них они чужие ...
  3. usr01 Ранг пользователя
    usr01
    +2
    Сегодня, 10:35
    ВСУ минируют Славянск и Краматорск

    т.е. "припоминают" им 2014 год! хотят "наказать" и оставить выжженную землю...
    Ну, и как тут не материться??? am
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:47
      [quote=usr01][quote]оставить выжженную землю...
      Ну, и как тут не материться??? [/quote]
      Все делают по методичкам Гитлера и Геббельса.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 11:14
        Самое хреновое,что жители уходят на запад.Возможно к родне.А скорее,в никуда.К нам им возможности нет.Только кружным путем.Да и тут их похоже не ждут.Это не кавказцы и не среднеазиаты.Забашлять не могут
  4. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +6
    Сегодня, 10:35
    Почему мы должны оставлять инфраструктуру в Киеве,Львове , Житомере ,если нам не оставляют ?
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 10:40
    украинские боевики минируют там все объекты критической и социальной инфраструктуры
    Фашистские методы бандеровщине применять не впервой. Тактика выжженной земли - так не доставайся ты ни кому.
  6. Rt Rt Ранг пользователя
    Rt Rt
    +1
    Сегодня, 10:55
    ну это логично или ждали что целыми без боёв отдадут?
  7. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:05
    Кто заголовки составляет?
    Видишь "депутат Госдумы" и далее читать не стоит, еще менее чем "Песков заявил"...
    Потому как ценность этой информации нулевая, соответственно и "новость" такая разновидность спама.
    Могли и просто "Виктор Водолацкий" обозначить, кому интересно - знают его.
    А "депутат Госдумы" не бренд, Пономарев вон тоже "депутат Госдумы", или Максакова-младшая со свим фальшивым полковником, которого в Киеве застрелили - тоже "уважаемые коллеги".
  8. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 11:05
    А ведь до Славянска еще дойти надо..
  9. vet Ранг пользователя
    vet
    +1
    Сегодня, 11:29
    А представьте - что они сделают с Харьковом? Видимо, для нацистов восточные города - это территории, населенные украинцами 2, если не 3 сорта, которых не жалко. Вот разрушать Львов или Тернополь они точно не будут.
    1. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      +1
      Сегодня, 11:58
      Выставить ультиматум: если Славянск и Краматорск будут разрушены, То от Львова, Тернополя, Хмельницкого ничего не останется. Если не выполнят - дать 72 часа на эвакуацию мирняка и сжечь.
  10. Деревенский я...... Ранг пользователя
    Деревенский я......
    +1
    Сегодня, 12:24
    "минируют Славянск и Краматорск, делая их городами-смертниками" -
    И чему удивляться? Всё, к чему прикоснутся укронацисты, становится или непригодным к использованию или умирает. Ведь бандеровцы не обучены что то созидать, а могут только разрушать и убивать.

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