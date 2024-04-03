Генпрокуратура РФ направила в США и Европу запрос на сотрудничество в расследовании терактов в России и на «Северных потоках»

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Генпрокуратура РФ направила в США и Европу запрос на сотрудничество в расследовании терактов в России и на «Северных потоках»

В России продолжается расследование чудовищного теракта, который произошел 22 марта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Кроме того, несмотря на прекращение Данией и Швецией следственных действий по делу о взрывах на наших газопроводах СП-1 и СП-2, российские компетентные органы продолжают поиск заказчиков и исполнителей диверсии.

В связи с этим, Генпрокуратура РФ направила в США и Европу запрос на сотрудничество в расследовании терактов на территории России и на «Северных потоках», пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителей ведомства.



В материале говорится, что соответствующий запрос был направлен США, ФРГ, Франции и Кипру после обращения российских парламентариев Андрея Красова, Николая Харитонова и Яны Лантратовой, экс-депутата украинской Верховной Рады Андрея Деркача и философа Александра Дугина. В свою очередь, Генпрокуратура РФ надеется на добросовестность и сотрудничество со стороны западных компетентных органов в расследовании возможной причастности к терактам на территории России лиц, находящихся за рубежом.

Стоит отметить, что в случае с расстрелом людей в «Крокусе» и взрывами на «Северных потоках» едва ли стоит надеяться на «добросовестность» Запада. Ведь США всячески пытаются скрыть причастность Украины к теракту в Подмосковье, а Европа, в свою очередь, «путает следы» в деле о диверсиях на российских газопроводах, чтобы они не привели к их организаторам, которыми вполне могут быть США. Ведь именно Штаты являются главными выгодополучателями от выхода из строя СП-1 и СП-2.
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    27 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +8
      Сегодня, 10:28
      Генпрокуратура РФ направила в США и Европу запрос на сотрудничество в расследовании терактов в России и на «Северных потоках»

      Не забудьте запросить у американцев данные по убийству Джона Кеннеди...
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +10
        Сегодня, 10:33
        Я надеюсь что это просто юридическая формальность, но если это искреннее желание сотрудничать...
        То прокурорским по пути со спортсменскими на Олимпиаду в Париже, под радужной тряпкой вместо флага.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 10:35
          И что, наши всерьёз думают что с нами ЭТИ станут сотрудничать????
          Они же и подорвали Северные Потоки. Какое сотрудничество??? belay
          1. Alien From Ранг пользователя
            Alien From
            +2
            Сегодня, 10:49
            Действительно смешно выглядят все наши потуги в виде уважения "партнеров". Только на самом деле это очень грустно, когда откровенных врагов "партнерами" называют......но 87 процентов не шутка.......
        2. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +9
          Сегодня, 10:49
          Цитата: Владимир_2У
          Я надеюсь что это просто юридическая формальность, но если это искреннее желание сотрудничать...
          Да какое там "сотрудничать"!... Ведь как только пакет фельдегерю отдали - с того момента ответ уже ясен.
          Всё это делается для того, чтобы, когда наша Генпрокуратура докажет очевидное, можно было сказать, как они не хотели сотрудничать.

          Сравните, Владимир, ситуацию.
          Допустим, я истец в суде по гражданскому делу. Заказным письмом с уведомлением отправляю, как положено по закону, копию искового заявления со всеми приложениями всем участникам дела. Ответчик на почту не приходит, моё письмо не получает, оно приходит мне обратно. На повестки не реагирует, в суд не является. Третьи лица - тем более.
          Я отправил - своё дело по закону сделал. Суд считает, что ответчик материалы дела получил и с исковым заявлением ознакомлен после того, как я представляю суду квитанцию об отправке и вернувшееся письмо. Такой вот у нас ГПК РФ. И рассматривает дело без его участия, опираясь только на мои исковые требования.
          Итог - исковые требования удовлетворяются в полном объёме.
          Позапрошлым летом мой юридический отдел так два суда выиграл.

          И тут то же самое. Мы отправили - а там трава не расти и петух не кукарекай.
          1. Владимир_2У Ранг пользователя
            Владимир_2У
            +2
            Сегодня, 10:54
            Цитата: Zoldat_A
            И тут то же самое. Мы отправили - а там трава не расти и петух не кукарекай.

            Да, на то и надежда...



            Однако...
            В свою очередь, Генпрокуратура РФ надеется на добросовестность и сотрудничество со стороны западных компетентных органов в расследовании возможной причастности к терактам на территории России лиц, находящихся за рубежом.


            Цитата: Zoldat_A
            Я отправил - своё дело по закону сделал.
            Не думаю что Вы писали что "надеетесь на добросовестность и сотрудничество". hi
          2. Pete Mitchell Ранг пользователя
            Pete Mitchell
            +1
            Сегодня, 11:21
            Цитата: Zoldat_A
            И тут то же самое. Мы отправили - а там трава не расти и петух не кукарекай.
            Люди работают, но в текущей обстановке все необходимо делать по правилам, поэтому
            Цитата: Крылов, басни
            ..но чтобы делу дать законный вид и толк, он ….
            А иногда хочется не соблюдать приличия, эти дэмократы нормального отношения не понимают
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 10:40
        Генпрокуратура РФ направила в США и Европу запрос на сотрудничество в расследовании терактов в России и на «Северных потоках»

        Вот бы они весь мир удивили сознавшись и сказав, да это мы сделали... А так ответ вы знаете... Можно было и не спрашивать...
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 10:47
          Лев! Я хотел заострить ваше внимание на одном обстоятельстве:
          Неужели у этих выродков с фотографий есть любящие внуки (дети)?
          Это же готовые иллюстрации сатанизма (Клинтонша особенно)...
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 10:49
            ПРошу прощения что вклиниваюсь - конечно есть любящие внуки и другие родственники. Более того - скорее всего их родственники и ещё думают что ЭТИ поступают правильно.
            1. свой1970 Ранг пользователя
              свой1970
              +1
              Сегодня, 11:22
              "Более того - скорее всего их родственники и ещё думают что ЭТИ поступают правильно." как минимум "40% американцев одобряют политику Белого дома в отношении России.".
              Это несколько десятков миллионов взрослых людей...
              А вы про родственников и внуков
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 10:29
      «Генпрокуратура РФ надеется на добросовестность и сотрудничество со стороны западных компетентных органов» —

      — Шутка ...
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +9
      Сегодня, 10:31
      Выглядит банально наивно .Просьба о сотрудничестве расследования теракта ,к террористу .Сразу бы просил фамилии водолазов
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        +1
        Сегодня, 11:28
        "Выглядит банально наивно ." - соблюдение БЮРОКРАТИЧЕСКИХ процедур написанное на КАНЦЕЛЯРИТЕ. Это ЗАВЕДОМО отказной документ именно для отказа/нереагирования второй стороной и написан
        Для того чтобы потом можно было в Совбезе ООН сказать- "Совместное расследование предлагали? Вот бумага! Помощи просили?Вот бумага! Взаимодействовали? Нет!"....

        С
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          0
          Сегодня, 12:59
          Цитата: свой1970
          Вот бумага! Помощи просили?Вот бумага! Взаимодействовали? Нет!"

          Вам на каком языке еще надо сказать ? Президент США сказал что СП не будет .Надо приказ найти с подписью и печатью ?
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 10:33
      Генпрокуратура РФ направила в США и Европу запрос на сотрудничество в расследовании терактов на территории России и на «Северных потоках»
      Возможно это необходимая бюрократическая канцелярщина, но насколько помнится России прямо отказали в содействии по теракту на "СП" и предоставлении информации по своему "расследованию" (фиговому).
      Генпрокуратура РФ надеется на добросовестность и сотрудничество со стороны западных компетентных органов
      Надейтесь пока в очередной раз нас не послали лесом.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 10:34
      Подозреваю, ответа придётся долго ждать.Чтобы они начали сотрудничать , нужна причина. Пусть якоря ищут ,разбираются почему кораблик в мост въехал.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 10:44
        Китайцы с якорем похоже финам отправили ответ на великом и могучем русском языке,но китайскими иероглифами- тишина ,гробовая.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 10:51
          дык откуда чухонцы китайский то розумеют ?? wassat
          Андрей hi
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +3
      Сегодня, 10:45
      . Генпрокуратура РФ надеется на добросовестность и сотрудничество со стороны западных компетентных органов

      Я понимаю, что дергать за усы их надо..... но...
      добросовестные и компетентные- это смешно....
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 10:52
      Понятно, что это - юридическая рутина. Формальность. Шаг, который НАДО сделать, заранее зная результат.
      Ведь ещё (как ни странно!) действуют межправительственные соглашения...
      Мяч теперь на стороне "партнёров".
      Так бывает: отрицательный результат (или даже его отсутствие) - это тоже результат, который запустит цепь юридических (скучных) событий.
      Задача: "открыть личико" (с) Скорее всего...
      По "Крокусу"...
      Думаю, у РФ сейчас есть шанс "перевернуть доску".
      Нужно только с умом воспользоваться шансом.
      Как это сделали большевики, ответив "красным террором на белый террор".
      Как это сделали залужные после 11.09.01...
      Стесняться уже поздно.
    8. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +2
      Сегодня, 10:58
      "....... которыми вполне могут быть США......"

      Американцы уже через сорок минут после теракта сделали заявление о том кто это совершил(голословно),а нашаГП кругами ходит:"вполне","возможно","только у них есть возможность".....конкретнее и жёстче надо...пусть они оправдываются.....а эти "запросы"-имитация работы....
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 11:34
        "Американцы уже через сорок минут после теракта сделали заявление о том кто это совершил(голословно),а нашаГП кругами ходит:"вполне","возможно","только у них есть возможность"..... и жёстче надо." - предлагаете сразу ТМВ?
        Из-за бабла и труб?
        А иных способов "жестче" нету....
    9. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 11:13
      Можно было сделать это сразу после подрывов и направить в точки подрывов специальные суда для сбора вещдоков и др. информации.
    10. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 11:20
      Генпрокуратура РФ надеется на добросовестность и сотрудничество со стороны западных компетентных органов в расследовании возможной причастности к терактам на территории России лиц, находящихся за рубежом.
      ????? Да-ааа, уж! ( сказал бы Киса Воробьянинов ) request
      1. Деревенский я...... Ранг пользователя
        Деревенский я......
        0
        Сегодня, 12:37
        Генпрокуратура РФ надеется на добросовестность и сотрудничество со стороны западных компетентных органов [quote][/quote] Нужно учитывать вывих головного мозга и выход на самих себя в результате расследования.
    11. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      0
      Сегодня, 12:29
      Зачем об этом писать? Мы, большинство несведущи в юридических международных вопросах.
      Даже наш верховный озвучил в интервью Калосону, кто совершил подрыв северных потоков!
      Напрашивается одно, по Лаврову, только про наших.
      -Ох неумные люди!

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