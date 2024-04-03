Генпрокуратура РФ направила в США и Европу запрос на сотрудничество в расследовании терактов в России и на «Северных потоках»
В России продолжается расследование чудовищного теракта, который произошел 22 марта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Кроме того, несмотря на прекращение Данией и Швецией следственных действий по делу о взрывах на наших газопроводах СП-1 и СП-2, российские компетентные органы продолжают поиск заказчиков и исполнителей диверсии.
В связи с этим, Генпрокуратура РФ направила в США и Европу запрос на сотрудничество в расследовании терактов на территории России и на «Северных потоках», пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителей ведомства.
В материале говорится, что соответствующий запрос был направлен США, ФРГ, Франции и Кипру после обращения российских парламентариев Андрея Красова, Николая Харитонова и Яны Лантратовой, экс-депутата украинской Верховной Рады Андрея Деркача и философа Александра Дугина. В свою очередь, Генпрокуратура РФ надеется на добросовестность и сотрудничество со стороны западных компетентных органов в расследовании возможной причастности к терактам на территории России лиц, находящихся за рубежом.
Стоит отметить, что в случае с расстрелом людей в «Крокусе» и взрывами на «Северных потоках» едва ли стоит надеяться на «добросовестность» Запада. Ведь США всячески пытаются скрыть причастность Украины к теракту в Подмосковье, а Европа, в свою очередь, «путает следы» в деле о диверсиях на российских газопроводах, чтобы они не привели к их организаторам, которыми вполне могут быть США. Ведь именно Штаты являются главными выгодополучателями от выхода из строя СП-1 и СП-2.
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