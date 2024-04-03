Президент Бразилии предложил ввести иммунитет для глав государств, которые не признают юрисдикцию МУС

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Президент Бразилии предложил ввести иммунитет для глав государств, которые не признают юрисдикцию МУС

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва выступил за предоставление иммунитета главам государств, которые не признают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), сообщает информагентство Reuters.

Напомним, что этот суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, но не принимает никаких мер против руководства Израиля, из-за действий которого погибли десятки тысяч палестинцев, включая тысячи детей. В 2016 году Россия вышла из соглашения по Международному уголовному суду, которое ею так и не было ратифицировано.



Стоит отметить, что в ноябре этого года в бразильском городе Рио-де-Жанейро должен состояться саммит «Большой двадцатки» (G20), куда входит и Россия. Очевидно, что президент Лула да Силва хочет, чтобы в нем приняли прямое участие все лидеры стран-участниц без каких-либо эксцессов.

По данным Reuters, Бразилия уже внесла соответствующий документ на рассмотрение Комиссии международного права в Женеве. Суть этого документа заключается в том, что на территории Бразилии решение МУС об аресте главы государства, не признающего юрисдикцию этого суда, не будет приведено в исполнение.

На прошлогоднем саммите G20 в индийской столице Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
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    23 комментария
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +7
      Сегодня, 11:16
      Путина хотят привлечь за якобы за кражу детей из Украины .А за расстрел детей и бомбежки больниц Нетаньяху еще и наградят, поставками бомб и самолетов .Все что надо знать о МУС
      1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
        Медведев_Дмитрий
        +1
        Сегодня, 11:20
        Детей крал на Украине ? winked Вот это поворот...
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +5
          Сегодня, 11:22
          Цитата: Медведев_Дмитрий
          Детей крал на Украине ? Вот это поворот...

          Это не поворот ,это реальное "международное" правосудие .
          Самое интересное посмотреть на минусы ,тут крыс сидит похоже ,минусят потихоньку
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +4
            Сегодня, 11:45
            Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва выступил за предоставление иммунитета главам государств, которые не признают юрисдикцию Международного уголовного суда

            Бесполезное на сегодня предложение... Ну дашь ты кому-нибудь этот иммунитет, американцы, которые тоже не признают МУС, арестуют этого кого-то в третьей стране при молчаливом неодобрении, но и непротивлении руководства этой страны и осудят своим судом... Ну и как вам такая перспектива...???
            1. Бородач Ранг пользователя
              Бородач
              +1
              Сегодня, 11:48
              Это не для глав государств нужно выписывать иммунитет. Это МУС нужно в камеру в дурке закрыть. fool
        2. KukuRuzvelt Ранг пользователя
          KukuRuzvelt
          0
          Сегодня, 12:00
          Да нееее, хорош))))Он же обычно по подъездам ссыт, асфальт весной перекапывает, белье там по ночам ворует)))))но детей точно не воровал, там в стишке про это не написано
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 11:51
        .А за расстрел детей и бомбежки больниц Нетаньяху еще и наградят
        Не исключено, что и Нобелевскую премию за укрепление мира дадут
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 12:12
          Не исключено, что и Нобелевскую премию за укрепление мира дадут

          Премия мира давно стала дном -
          Может, мы дно еще глубже пробьем?
          Если её за убитых давать,
          Нужно посмертно и Гитлеру дать…
          Вот кто реально её заслужил –
          Он же людей миллионы убил… am
      3. ABC-schütze Ранг пользователя
        ABC-schütze
        +1
        Сегодня, 12:01
        Полагаю, что уже куда-как актуальнее, подыскивать убежище для т.н. "МУС" и его т.н. "членов"...

        От предстоящего наказания за его и их наглое посягательство на свободу руководителей, министров, политиков и вообще, граждан суверенных государств. Самочинных "полномочий" этой самодеятельной и "самовоспроизводящейся" под субъективную политическую конъюнктуру кАнторы не признающих. Или, по здравому размышлению, признавать переставших...
    2. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +3
      Сегодня, 11:16
      Может в Бразилии и много диких обезьян, но здравомыслящих людей, причём у власти, там тоже не мало!
    3. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 11:19
      Этот суд пора перестать называть и признавать международным, обрывать руки тем, кто пытается его решения исполнять, иначе мы сами поддерживаем корону на башке запада.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 11:23
        Все решения так называемого МУС лучше всего публиковать на мягкой бумаге и сразу в рулонах......
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:19
      «Напомним, что этот суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина» —

      — "А судьи кто? - За древностию лет
      Во всём к России их вражда непримирима,
      Сужденья черпают из западных газет
      Времён обамовских до возвращенья Крыма"...
    5. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +4
      Сегодня, 11:25
      Пока идёт война Верховному не стоит покидать страну . Вероятность провокаций и покушений слишком велика . Можно пригласить в гости , можно поговорить удаленно, можно прислать доверенного человека . Силве конечно хочется принять Путина у себя , но не стоит рисковать , не время сейчас для этого
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:25
      А не проще такой суд - уничтожить,США его тоже не признают,когда им надо.Вроде мы тоже ордера выдали на арест судей МУС.
    7. Дес Ранг пользователя
      Дес
      0
      Сегодня, 11:30
      Из прекрасной статьи(новости), разумеется без автора))):
      "Напомним, что этот суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, ...Стоит отметить, что в ноябре этого года в бразильском городе Рио-де-Жанейро должен состояться саммит «Большой двадцатки» (G20), куда входит и Россия. Очевидно, что президент Лула да Силва хочет, чтобы в нем приняли прямое участие все лидеры стран-участниц без каких-либо эксцессов."
      Что мешает Президенту РФ прибыть на этот "саммит" ? А в случае ареста - уничтожить всех сразу причастных.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 11:50
        Цитата: Дес
        А в случае ареста - уничтожить всех сразу причастных.

        Лучше до ареста не доводить, а уничтожить всех причастных можно и без этого, если есть такое желание.
    8. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +1
      Сегодня, 11:40
      Ничего не понятно из этого предложения. Преступники из МУС давно объявлены МВД РФ в розыск. Должен быть давно уже суд со справедливым приговором. И преступная нелюдь должна уже давно осваивать какую нибудь "Полярную сову" подобно нелюди Навального. А если не хотят ехать в "сову", то что , в УИН нет наследников хотя бы того же Судоплатова? И экономия большая получается.
      ( вспомним недавний случай нападения злобных испанских бандитов на одного невинного русского вертолетчика) А в Бельгии сейчас бандитизм еще хлеще испанского, это все знают.Да и просто упасть с лестницы ведь может тот же преступник, именуемый до сих пор"главой МУС" Это надо делать, а не рассуждать об каких нибудь иммунитетах. При наличии иммунодефицита для преступников из *МУС"эти вопросы иммунитета сами по себе решатся. Но опять же все зависит от успехов на поле брани и только от них сейчас
    9. RoninO Ранг пользователя
      RoninO
      +1
      Сегодня, 11:43
      Смешно ...
      Гарантии это только подписи под текстом на бумаге ...
      А , жизнь показывает , что подписи в наше время ничего не стоят !
    10. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      0
      Сегодня, 11:49
      Если государство признает МУС, Путину туда лучше не ехать.
      А то как бы не вписаться в войну со страной где столько много диких обезьян.

      С другой стороны не поехать это как-то неправильно, получится покажем, что боимся.

      ппц у него работа, конечно. Врагу не пожелаешь.
    11. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 11:58
      Бразилию никто в МУС пинками не гнал.
      А что касается этих телодвижений, то помнится, в ЮАР было то же самое- много разговоров, что ЮАР не будет исполнять решение МУС, но ничем это не закончилось- Путин в ЮАР так и не поехал.
      А сейчас на фоне того что самолет Лаврова в Бразилии с большим трудом заправили, и ему на попутках пришлось перемещаться, это выглядит тем более несерьезно :((
    12. Пупырчатый Ранг пользователя
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 12:10
      Кажется большинство не поняло, что это история чисто для внутренних бразильских процессов, чтобы была возможность осуществлять прием глав государств, которые находятся под расследованием МУС, но не признают его юрисдикцию. В обратном случае Бразилия, которая признает МУС, при посещении страны таким руководителем другого государства обязана его арестовать
    13. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      0
      Сегодня, 12:12
      Это не к чему, цивилизованным странам нужно выйти из этого МУСора и его закроют, кто открыл/, за ненадобностью, своих же они не собирались там судить.

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