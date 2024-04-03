Президент Бразилии предложил ввести иммунитет для глав государств, которые не признают юрисдикцию МУС

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва выступил за предоставление иммунитета главам государств, которые не признают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), сообщает информагентство Reuters.Напомним, что этот суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, но не принимает никаких мер против руководства Израиля, из-за действий которого погибли десятки тысяч палестинцев, включая тысячи детей. В 2016 году Россия вышла из соглашения по Международному уголовному суду, которое ею так и не было ратифицировано.Стоит отметить, что в ноябре этого года в бразильском городе Рио-де-Жанейро должен состояться саммит «Большой двадцатки» (G20), куда входит и Россия. Очевидно, что президент Лула да Силва хочет, чтобы в нем приняли прямое участие все лидеры стран-участниц без каких-либо эксцессов.По данным Reuters, Бразилия уже внесла соответствующий документ на рассмотрение Комиссии международного права в Женеве. Суть этого документа заключается в том, что на территории Бразилии решение МУС об аресте главы государства, не признающего юрисдикцию этого суда, не будет приведено в исполнение.На прошлогоднем саммите G20 в индийской столице Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

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