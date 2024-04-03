На Южно-Донецком направлении ВС России улучшили тактическое положение в районе Урожайного

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На Южно-Донецком направлении ВС России улучшили тактическое положение в районе Урожайного

Российские военные из группировки «Восток» нанесли урон подразделениям 1-й танковой и 58-й мотопехотной бригад противника. На Южно-Донецком направлении, где они действуют, ВС России улучшили тактическое положение в районе Урожайного и Макаровки.

Об этом в очередной сводке за прошедшие сутки сообщил глава пресс-службы группировки Александр Гордеев.



Он также рассказал, что наши военные отбили попытку штурма, предпринятую украинскими военнослужащими из 128-й бригады теробороны ВСУ в окрестностях села Никольского.

В общей сложности за сутки враг потерял убитыми и ранеными примерно 140 человек. Помимо этого, на счету российских подразделений, действующих на данном направлении, за прошедшие сутки есть два подбитых вражеских танка, четыре автомашины, гаубица М777 американского производства калибра 155 мм, поставляемая Польшей САУ Krab и отечественное 152-миллиметровое артиллерийское орудие Д-20.

Таким образом, на Южно-Донецком направлении, как и на других, продолжается уничтожение живой силы и техники противника.


Похожая ситуация фиксируется и на других участках фронта, в частности, на Донецком. Здесь потери противника составили за сутки примерно 800 человек.

Последнее время в западной прессе, которая ссылается на мнения украинских военных, начинают появляться предположения, что ВСУ не сумеют удержать оборону, если российские войска сконцентрируют силы и нанесут удар на одном из участков фронта.

  • Минобороны РФ
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  1. Nexcom Ранг пользователя
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    Сегодня, 10:55
    В зону специальной военной операции направили более 4,5 тысячи российских беспилотников «Черника-2». Об этом сообщил представитель компании-разработчика.

    Такие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) применяют для поражения окопов, легкобронированной техники, живой силы. Кроме того, «Черника-2» отличается устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    «Дрон способен осуществлять полет до цели в автоматическом режиме, но для увеличения точности поражения управление перехватывается человеком и в ручном режиме доводится до цели», - приводит ТАСС слова разработчика.

    Дальность боевого применения беспилотника «Черника-2» достигает 100 километров. Дрон может переносить боезаряд в 2,5 килограмма, а размах крыла составляет 2,2 метра.

    Ранее генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин рассказал о разработанной в России обманной системе «Лодырь». Разработка защищает FPV-дроны, которые отвлекают внимание противника на ложную цель. Система способна имитировать расчет БПЛА, усложняя таким образом поиск реальной цели.

    https://www.kp.ru/online/news/5747725/

    Зы Эх заряд маловат, всего 2.5 кг. Вот 5 кг - было бы шикарно.

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