Politico: Украину ждёт наступление российской армии и прорыв фронта, западная военная помощь уже опоздала

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Politico: Украину ждёт наступление российской армии и прорыв фронта, западная военная помощь уже опоздала

Западная военная помощь Украине уже не поможет, ВСУ ждет "катастрофа" на поле боя и прорыв фронта. Все звучащие из Киева заявления являются попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом пишет Politico.

Американское издание рисует довольно мрачную картину будущего Украины утверждая, что даже разблокированная Конгрессом США финансовая помощь Киеву уже не поможет. Причем это мнение не каких-то экспертов, а высокопоставленных украинских военных, многие из которых воевали под началом Залужного. По их словам, ситуация на линии соприкосновения такова, что существует большой риск обрушения фронта на направлении, которое изберут для удара "российские генералы".



Сейчас у России есть то, чего нет у Украины, а именно численный перевес и управляемые авиабомбы. Это позволяет российским войскам наносить удары по ВСУ, выбивая живую силу и технику, готовясь к наступлению. При этом украинские военные не сомневаются, что масштабная наступательная операция последует, до августа этого года ВС России обязательно предпримут попытку прорыва фронта. А у ВСУ нечем на это ответить.

Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных остановить большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве

- завил один из военных.

При этом военные считают, что Запад и Украина допустили ряд ошибок, благодаря которым Россия сумела приспособиться к западному оружию, которое появилось на вооружении ВСУ. Например, те же британские и французские ракеты, дальнобойная артиллерия и т.д. Поставка истребителей F-16 Киев тоже не спасет, потому что Россия уже готова к встрече с ними.

Также украинцы опровергли заявления Генштаба ВСУ о том, что российская армия якобы воюет, проводя "мясные штурмы". Это больше относится к ВСУ, которые вынуждены ценой жизни солдат сдерживать наступление российских войск из-за отсутствия необходимого вооружения. Сейчас украинская армия испытывает большой дефицит живой силы на передовой, а мобилизация фактически провалена. Так что не будет удивительным, что ВСУ начнут отступать, пытаясь сохранить последние силы.
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    9 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:04
      Западная военная помощь Украине уже не поможет, ВСУ ждет "катастрофа" на поле боя и прорыв фронта.

      Никак не пойму кого западные СМИ зомбируют занимаясь вот такими предсказаниями - нас, себя или украинцев... По моему всё таки себя, выбивая для Украины очередной транш или поставки оружия...
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 11:08
      — Отпевают незалежную заживо (или почти заживо) ...
    3. БИАБИА Ранг пользователя
      БИАБИА
      0
      Сегодня, 11:19
      Третий год про обрушение фронта слышу...
      1. Михаил_Зверев Ранг пользователя
        Михаил_Зверев
        +3
        Сегодня, 11:32
        Цитата: БИАБИА
        Третий год про обрушение фронта слышу...

        А до этого ещё восемь лет рассказывали, что вот-вот, и сама развалится, этой зимой точно замёрзнет.
    4. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 11:21
      КулЁба или кто-то ещё говорил, что готовы воевать и лопатами. Похоже лопатами придётся только рыть могилу для 404 - й.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:35
      Западная военная помощь Украине уже не поможет, ВСУ ждет "катастрофа" на поле боя и прорыв фронта.
      По поводу западной помощи. Сколько лет уже ее оказывают, какое только оружие и технику не передавали, каких только спецов не присылали и... Сегодня инициатива у российской армии. То, что в итоге ВСУ (а значит украину) ждет катастрофа наконец начинают понимать и на Западе. Воспринимается это ими болезненно, но против фактов не попрешь.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 12:15
        Цитата: rotmistr60
        в итоге ВСУ (а значит украину) ждет катастрофа наконец начинают понимать и на Западе. Воспринимается это ими болезненно, но против фактов не попрешь.

        Но не мешает распространять фейки, что русские бросают своих убитых и не забирают их с поля боя. Прямо тысячами там лежат. Что-то мне напоминает, что они названия армий перепутали.
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +1
          Сегодня, 12:21
          hi Елена. Так у них давно уже принято весь негатив ВСУ на поле боя приписывать российской армии. Причем делают это охотно и на голубом глазу. Уже западные комментаторы, кто действительно в теме, выражают недовольство такими статейками в своих СМИ. Прямо спрашивают: "А вы точно про Россию говорите или все же это украинские войска?"
    6. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 12:45
      А раньше матрасы об этом догадаться не могли? Тут ведь не надо быть семи пядей во лбу, что бы предварительно оценив экономические и людские ресурсы России и Украины, понять то, что украина априори не сможет победить в конфликте с Россией и прогадит все собственные запасы вместе с западными "подарками". Да, доставить "головных болей" и оттянуть на себя часть экономических ресурсов России сможет, но победить Россию точно нет.

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