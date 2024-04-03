Politico: Украину ждёт наступление российской армии и прорыв фронта, западная военная помощь уже опоздала
Западная военная помощь Украине уже не поможет, ВСУ ждет "катастрофа" на поле боя и прорыв фронта. Все звучащие из Киева заявления являются попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом пишет Politico.
Американское издание рисует довольно мрачную картину будущего Украины утверждая, что даже разблокированная Конгрессом США финансовая помощь Киеву уже не поможет. Причем это мнение не каких-то экспертов, а высокопоставленных украинских военных, многие из которых воевали под началом Залужного. По их словам, ситуация на линии соприкосновения такова, что существует большой риск обрушения фронта на направлении, которое изберут для удара "российские генералы".
Сейчас у России есть то, чего нет у Украины, а именно численный перевес и управляемые авиабомбы. Это позволяет российским войскам наносить удары по ВСУ, выбивая живую силу и технику, готовясь к наступлению. При этом украинские военные не сомневаются, что масштабная наступательная операция последует, до августа этого года ВС России обязательно предпримут попытку прорыва фронта. А у ВСУ нечем на это ответить.
- завил один из военных.
При этом военные считают, что Запад и Украина допустили ряд ошибок, благодаря которым Россия сумела приспособиться к западному оружию, которое появилось на вооружении ВСУ. Например, те же британские и французские ракеты, дальнобойная артиллерия и т.д. Поставка истребителей F-16 Киев тоже не спасет, потому что Россия уже готова к встрече с ними.
Также украинцы опровергли заявления Генштаба ВСУ о том, что российская армия якобы воюет, проводя "мясные штурмы". Это больше относится к ВСУ, которые вынуждены ценой жизни солдат сдерживать наступление российских войск из-за отсутствия необходимого вооружения. Сейчас украинская армия испытывает большой дефицит живой силы на передовой, а мобилизация фактически провалена. Так что не будет удивительным, что ВСУ начнут отступать, пытаясь сохранить последние силы.
Информация