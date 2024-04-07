Коммунизм как грех. Снова о Церкви официальной
Греховен ли коммунизм?
Право слово, не хотел писать на эту тему снова, но, как специально, наткнулся в безбрежном море Интернета на статью, под названием «Почему коммунизм – это грех? Объяснил протоиерей Димитрий Смирнов». Да-да, тот самый, широко известный Димитрий Смирнов, чьи высказывания разошлись по Сети и вызывают неоднозначные реакции. Сам отец Димитрий оставил этот мир несколько лет назад, но его работы продолжают находить своего слушателя.
Признаюсь, до сих пор не смог сформировать однозначное отношение к этому деятелю Русской Православной Церкви. С одной стороны, у него есть очень много замечательных высказываний, которые четко говорят о его искреннем желании вернуть народ на путь истинного православия, что не может не найти во мне согласия и одобрения. С другой стороны, когда дело касается коммунизма, социализма и Ленина, то я вижу перед собой совершенно другого человека.
Как-то мне встретилось утверждение, что антикоммунизм неизбежно приводит к русофобии и отрицанию всего русского. И это не лишено оснований! Посмотрите, например, во что превратились страны Прибалтики и Украина. Да и Третий рейх получил благословение от США, Англии и Франции только потому, что в его лозунгах было написано: смерть коммунизму.
Вернемся к статье в «Дзене».
Итак, некая прихожанка обратилась к отцу Димитрию: «Сегодня утром ходила в храм и взяла там одну бумажную брошюру, лежавшую рядом с ящиком для пожертвований. В этой брошюре рассказывается, как надлежит готовиться к Таинствам Исповеди и Евхаристии, а в конце приведены десять Господних Заповедей. А ниже приведён список прегрешений, и среди них следующие: «безбожие, приверженность лжеучениям (магии и коммунизму)». И коммунизм, в данном случае, меня, признаюсь, смутил. Неужели приверженность к коммунизму – это и правда грех, отец Димитрий?»
Что же ответил священник?
Ожидаемо, он разразился гневной филиппикой: «Здравствуй, дочь моя! Да, коммунизм всегда был, есть и будет являться грехом».
Но этого ему показалось мало, и он добавил: «Коммунизм, как я уже говорил, имеет в себе, помимо прочего, и элементы религиозности. Народ ничем не кормили, кроме бесконечных обещаний: вот завтра настанет это самое «светлое будущее», и бывшие крестьяне, ставшие пролетариями, начнут вершить судьбы мира. Но ведь это неправда. Ни одно из подобных утверждений не сбылось. Люди остались с тем же количеством ресурсов, что и были».
К сожалению, отец Димитрий слукавил, ибо коммунизм никогда не был, да и не мог быть религией. Если брать все буквально, то все что угодно можно объявить религией. Ту же «Единую Россию», например. Или Торгово-промышленную палату.
Попробую обосновать по своему разумению.
Любое учение имеет в своей основе философскую базу, принципы, постулаты, своих учителей, исследователей и учеников. Но служит ли это доказательством того, что учение становится религией? Нет! Для признания учения религией, необходимо признать вечность бытия основателя; наличие служащих потустороннего мира; а также чудес, пророков и святости. Все это есть в любой религии мира, но отсутствует в трудах философов-материалистов и в учении коммунизма.
Кстати, отец Димитрий почему-то не назвал национал-социализм и фашизм религиями, хотя там элементов, близких к религиозным практикам, намного больше.
Хрустобулочное счастье
А как там дело насчет «липовых» обещаний? Давайте посмотрим на «хрустобулочное» счастье дореволюционной России и на «ничем не накормленный народ» (по Димитрию Смирнову).
Вот, например, «Московские ведомости» за 1800 год. «Продаются за излишеством дворовые люди: сапожник 22 лет, жена ж его прачка. Цена оному 500 рублей. Другой рещик 20 лет с женою, а жена его хорошая прачка, также и белье шьет хорошо. И цена оному 400 рублей. Видеть их могут на Остоженке, под № 309… Продаются шесть серых молодых лошадей легких пород, хорошо выезжанных в хомутах, которым последняя цена 1 200 рублей. Видеть их можно на Малой Никитской в приходе Старого Вознесения».
В царствование Александра II периодически начинался голод, которого в России не было со времен Екатерины II и который принимал характер настоящего бедствия (например, массовый голод в Поволжье в 1873 году). В 1842 году правительством было констатировано, что неурожаи повторяются через каждые 6–7 лет, продолжаясь по два года кряду.
За вторую половину XIX столетия особою жестокостью отличался голод, порождённый неурожаями 1873, 1880 и 1883 года. В 1891–1892 году голодом были постигнуты 16 губерний Европейской России и губерния Тобольская) с населением 35 миллионов; особенно тогда пострадали Воронежская, Нижегородская, Казанская, Самарская, Тамбовская губернии. В Поволжье от катастрофического голода пострадали восточные области чернозёмной зоны – 20 губерний с 40-миллионным крестьянским населением. В менее обширном районе, но не с меньшей интенсивностью бедствия голод повторился и в 1892–1893 гг.
В докладе Александру III в 1892 писалось: «Только от недорода потери составили до двух миллионов православных душ» (о том же свидетельствуют материалы газет тех лет и письма графа Льва Николаевича Толстого.
По данным либерально настроенных историков – погибло не более 500 тыс. человек). Учет велся по церковным приходам, поэтому говорится о православных. А вот не православные души не учитывались. Поволжье, Кавказ, Средняя Азия – сколько там от голода умерло мусульман и последователей иных конфессий – неизвестно и поныне.
А вот уже из доклада Николаю II в 1901 году: «В зиму 1900–1901 гг. голодало 42 миллиона человек, умерло же их них 2 миллиона 813 тыс. православных душ». Для подавления крестьянских волнений в связи с этим голодом только в Полтавской и Харьковской губерниях было использовано 200 тысяч регулярных войск, т. е. 1/5 всей Русской армии тех лет, и это – не считая тысяч жандармов, казаков, урядников и т. п. (по свидетельству генерал-адъютанта Куропаткина).
Из доклада уже Столыпина в 1911 году: «Голодало 32 миллиона, потери 1 млн 613 тыс. человек».
Как-то не вяжется с лубочной пасторалью, верно?
А как там насчет некоего Ленина? Что он там наобещал и не сделал?
Плюсы коммунизма
1. Ленин: право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества. В наше время: олигархи и предприниматели принуждают работников работать более 8 часов, отказ работать сверх норматива ведет к автоматическому увольнению, работников превращают в бессловесное стадо, готовое трудиться не только из стремления заработать, сколько из страха быть выгнанным.
2. Ленин: право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества. Сейчас: отпуск в принципе остался. Но не факт, что вы его отгуляете полностью.
3. Ленин: невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации. Сейчас: увольняют просто так, при полном молчании прикормленных профсоюзов, которые стали придатками руководства.
4. Ленин: право на работу, на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Причем выпускники профессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры. Что имеем мы: право искать себе работу на свой страх и риск, без обеспечения жильем.
5. Ленин: право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем как среднее профобразование, так и высшее. Впервые в мире. А у нас полная коммерциализация высшего образования, с делением на сословия и касты, с установлением системы невозможности получения образования выходцам из бедных слоев населения.
6. Ленин: право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. Впервые в мире. Зато сейчас ситуация с бесплатными детскими садами просто катастрофическая. Повсюду негласные поборы.
7. Ленин: право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в мире. Мы же достигли практически полного исчезновения бесплатного лечения. Резкий взлет цен на любые медицинские услуги, лекарства. Бесплатные путевки на курорты канули в Лету.
8. Ленин: право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Впервые в мире. В современной России: полная отмена.
9. Ленин: право на бесплатное жилье. Впервые в мире. У нас же произошла отмена бесплатного жилья, получение его только своими людьми. Введение кабальной ипотеки.
10. Ленин: право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны. Впервые в мире. Вроде бы сейчас то же самое, разве что патриотов могут и посадить (например, Квачков), а преступников помиловать (например, Савченко).
11. Ленин: право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников. Впервые в мире. У нас что-то подобное может и происходит, только я об этом не слышал. Скорее, полный иммунитет чиновников и олигархов от судебного преследования.
12. Ленин: право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу.
13. Ленин: женщины получили право на трехлетний декретный отпуск с сохранением рабочего места (56 дней – полностью оплачиваемый; 1,5 года – пособие, 3 года – без прерывания стажа и запрет администрации на увольнение.). Сейчас, в общем-то, изменений мало. Но какая женщина сидит все три года без работы?
14. Ленин: право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях. А мы после госпереворота 1991 года имеем полное право стоять на улице и выпрашивать у прохожих денег на лечение ребенка. При этом не забываем швырять триллионы на затыкание дыр в банках.
Вот такие дела, уважаемый отец Димитрий.
К великому сожалению, на мой взгляд, официальная церковь России всегда была реакционной, стоявшей на страже интересов частного собственника и царя-батюшки. Именно этим вызвано такое отношение современных чиновников и иерархов церкви к коммунистам и Ленину.
Признать, что коммунизм и Ленин вытащили 99 процентов населения Российской империи из болота и дали им возможность прикоснуться не только к благам цивилизации, но и к шедеврам мировой и русской культуры – значит признать свою ошибку и лишиться поддержки олигархата и власти.
P. S.
И напоследок чисто личное: несмотря на ненависть отца Димитрия к коммунизму, хочу отметить, что его искреннее желание отвратить народы России от падения в пропасть находит во мне полное понимание. В любом случае, Царствия вам Небесного, отец Димитрий.
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