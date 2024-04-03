.В Казахстане вновь отказались от парадов в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы 9 мая

Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана

Казахстан остается одной из нескольких постсоветских республик, где после распада СССР официально отмечается День Победы, знаменующий окончание Великой Отечественной войны. Однако в этом году Министерство обороны планирует отменить торжественный парад 9 мая. Кроме того, не будет парада и 7 мая, когда в Казахстане отмечается День защитника Отечества, аналогичный отмечаемому в РФ празднику 23 февраля. Причиной отмены торжеств в пресс-службе военного ведомства назвали необходимость экономии средств.— сообщили в пресс-службе Минобороны РК.Следует отметить, что это не первый случай отказа Министерства обороны РК от проведения торжественного военного парад, посвященного Дню Победы над нацистской Германией и её союзниками. Ранее парады на майские праздники из тех же соображений отменялись в прошлом году. Не было этих мероприятий и в 2022 году, дополнительной причиной тогда стала эпидемия коронавируса. Тогда военное ведомство отменило проведение парада в честь Дня Победы и 30-летия образования Вооруженных сил Республики Казахстан также из соображений экономии.В последний раз мощь казахстанской армии 9 мая демонстрировалась в 2018 году. В 2019 году проведение парада заменили масштабными учениями «Айбалта 2019», которые прошли на полигоне «Каратал». В них приняли участие более восьми тысяч военнослужащих, полторы тысячи единиц наземной и более полусотни единиц воздушной техники. Этой весной массовые мероприятия отменяются и по причине усиления мер безопасности после масштабного теракта в подмосковном Красногорске, пишут казахстанские СМИ.При этом в городах республики и военных гарнизонах каждый год в эти даты проходят памятные мероприятия. Представители Минобороны и органов военного управления поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны по месту их жительства. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 72 человека, работавших в период блокады в Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».