В Казахстане вновь отказались от парадов в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы 9 мая

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В Казахстане вновь отказались от парадов в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы 9 мая

Казахстан остается одной из нескольких постсоветских республик, где после распада СССР официально отмечается День Победы, знаменующий окончание Великой Отечественной войны. Однако в этом году Министерство обороны планирует отменить торжественный парад 9 мая. Кроме того, не будет парада и 7 мая, когда в Казахстане отмечается День защитника Отечества, аналогичный отмечаемому в РФ празднику 23 февраля. Причиной отмены торжеств в пресс-службе военного ведомства назвали необходимость экономии средств.

Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана

— сообщили в пресс-службе Минобороны РК.



Следует отметить, что это не первый случай отказа Министерства обороны РК от проведения торжественного военного парад, посвященного Дню Победы над нацистской Германией и её союзниками. Ранее парады на майские праздники из тех же соображений отменялись в прошлом году. Не было этих мероприятий и в 2022 году, дополнительной причиной тогда стала эпидемия коронавируса. Тогда военное ведомство отменило проведение парада в честь Дня Победы и 30-летия образования Вооруженных сил Республики Казахстан также из соображений экономии.

В последний раз мощь казахстанской армии 9 мая демонстрировалась в 2018 году. В 2019 году проведение парада заменили масштабными учениями «Айбалта 2019», которые прошли на полигоне «Каратал». В них приняли участие более восьми тысяч военнослужащих, полторы тысячи единиц наземной и более полусотни единиц воздушной техники. Этой весной массовые мероприятия отменяются и по причине усиления мер безопасности после масштабного теракта в подмосковном Красногорске, пишут казахстанские СМИ.

При этом в городах республики и военных гарнизонах каждый год в эти даты проходят памятные мероприятия. Представители Минобороны и органов военного управления поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны по месту их жительства. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 72 человека, работавших в период блокады в Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».
  • Минобороны Казахстана
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17 комментариев
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  1. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    +6
    Сегодня, 12:29
    Значит это не их победа. И Отечество теперь у них другое.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 12:37
      Значит это не их победа. И Отечество теперь у них другое.

      Вот так же и Украина начинала и вот чем она заканчивает... Казахстан, не повторяй ошибок Украины...!!!
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 12:48
      Понятно, они себя потомками золотой орды недавно объявили, с возможными претензиями к нам. Какой им день победы? Это же вызов откровенный. Ладно бы вопросом безопасности объяснили, но нет - экономия средств. Тенденция однако. Уверен - наш будет молчать и утираться, как обычно. Кремлевские сеножуи у власти в сочетании с этнократиями по периметру - так себе коктейль.
    3. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:57
      Вопрос очень серьёзный. Лиха беда - начало. Подобные мероприятия, это сохранение памяти о тех наших предкам, которые боролись против нацизма и фашизма...
      Что случится дальше можно увидеть на примере прибалтов и Украины.
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +1
        Сегодня, 13:07
        Цитата: Ясная
        Вопрос очень серьёзный. Лиха беда - начало. Подобные мероприятия, это сохранение памяти о тех наших предкам, которые боролись против нацизма и фашизма...

        У Президента Казахстана отец всю войну прошел.
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 12:30
    В Казахстане вновь отказались от парадов в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы 9 мая

    А давеча они с пеной у рта доказывали, что с территории Казахстана украинские БПЛА стартовать не могут...Такие вот у нас друзья-партнёры...
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 12:32
    Не надо искать здесь политику.Казахстан серьёзно страдает от погоды.
  4. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    +2
    Сегодня, 12:33
    Просто взяли и обесценили подвиги своих героев. Как так можно...?
  5. Пауль Зиберт Ранг пользователя
    Пауль Зиберт
    +2
    Сегодня, 12:35
    Ничего удивительного. Казахи давно зад ам лижут...
  6. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 12:36
    В последний раз мощь казахстанской армии 9 мая демонстрировалась в 2018 году
    Видимо мощей не осталось recourse
  7. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    -4
    Сегодня, 12:45
    Вижу здесь многие комментаторы не понимают печатную речь... В новости же дано обоснование smile и отношение государства и народа к этому празднику...
  8. Южноукраинец Ранг пользователя
    Южноукраинец
    -3
    Сегодня, 12:45
    .В Казахстане вновь отказались от парадов в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы 9 мая

    Разделяют народы. Боятся этого праздника как единения наших народов.
  9. barclay Ранг пользователя
    barclay
    +5
    Сегодня, 12:46
    Я считаю, что пока идёт СВО парад Победы и нам не надо проводить (в целях безопасности и в целях экономии). И вообще, чтобы это торжественное мероприятие не "приедалось", его нужно проводить например раз в пять лет, по юбилейным датам. Это не должно касаться "Бессмертного полка".
    PS: Теперь можно меня закидывать помидорами.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 13:09
      Цитата: barclay
      И вообще, чтобы это торжественное мероприятие не "приедалось", его нужно проводить например раз в пять лет, по юбилейным датам.

      Это право нужно заслужить. Доказать преемственность сегодняшней власти с историей и целями Победы 1945 года. Никто не давал права нынешним правителям обставлять парад своими декорациями и игнорировать заслуги полководцев Красной Армии и руководства страны...
      Цитата: barclay
      Теперь можно меня закидывать помидорами.

      Кто же вас закидает, - в худшем случае модератор удалит сообщение...
  10. Fitter65 Ранг пользователя
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 12:47
    А в добавок ещё и...
    Карта «Мира» попала под удар союзников — Армении, Киргизии, Казахстана...Карты национальной платежной системы «Мир» с 5 апреля перестанут работать в Киргизии, сообщил «Межбанковский процессинговый центр»...С 30 марта карты «Мир» в Армении не работают...Казахстан, крупнейший местный Halyk Bank уже прекратил приём карт «Мир». Заявления на государственном уровне пока нет, но таковое, судя по всему, тоже вскоре может последовать...
    Хороши "союзнички"? А мы чем им сможем помочь? Перевести их заробитчан на карту "МИР", и все переводы только через сбербанк, по НСПК (оператор карт «Мир»). Раз подключились к санкциям значит подключились....
  11. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:58
    Широко шагает Казахстан, вот только куда и к чему может прийти?
    а также в связи с необходимостью решения других задач
    Каких? Не иначе укрепления сотрудничества с заокеанской страной, представители которой стали усердно посещать Казахстан?
  12. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 13:06
    Опять проснулись "патриоты". Казахстан отменил День Победы? Нет. Может его перенели на 8 мая? Нет. Был отменён только военный парад. И вот уже вой поднимается - казахи нас предали! Ну тогда записывйте в предатели и Сталина - парады начались после него.

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