Госсекретарь США выразил уверенность, что ВС РФ не смогут взять под контроль столицу Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что в ходе текущего конфликта на Украине, российским войскам не удастся взять под контроль Киев. Об этом он заявил в своем недавнем интервью французскому телеканалу LCI.Со слов американского чиновника, опасения по поводу того, что столица Украины не устоит, существовали в начале российской спецоперации. Однако, как он выразился, поддержка со стороны Запада не позволила реализоваться самому мрачному сценарию.Теперь Блинкен уверен, что ВС РФ не сумеют взять Киев под свой контроль. Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон уже дал обещание киевским властям, что украинская столица, дословно, никогда не окажется в руках России.Из вышеупомянутого интервью главы американского Госдепа можно сделать сразу два вывода. Во-первых, Блинкен, может и ненамеренно, но в очередной раз подтвердил вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Особенно это касается слов об «обещании Вашингтона».Во-вторых, в США, видимо, полностью осознают плачевность текущего положения ВСУ, раз в интервью глава Госдепа говорит не о вероятном падении Часова Яра или Купянска, а о том, что ВС РФ не возьмут Киев.Впрочем, в ходе визита во Францию Блинкен в открытую заявлял о критической ситуации на фронте, которая сложилась для украинской армии. При этом американский чиновник призвал Запад оказать поддержку Киеву, но в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон не хочет прямого столкновения с Москвой.

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