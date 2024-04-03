Госсекретарь США выразил уверенность, что ВС РФ не смогут взять под контроль столицу Украины

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Госсекретарь США выразил уверенность, что ВС РФ не смогут взять под контроль столицу Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что в ходе текущего конфликта на Украине, российским войскам не удастся взять под контроль Киев. Об этом он заявил в своем недавнем интервью французскому телеканалу LCI.

Со слов американского чиновника, опасения по поводу того, что столица Украины не устоит, существовали в начале российской спецоперации. Однако, как он выразился, поддержка со стороны Запада не позволила реализоваться самому мрачному сценарию.



Теперь Блинкен уверен, что ВС РФ не сумеют взять Киев под свой контроль. Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон уже дал обещание киевским властям, что украинская столица, дословно, никогда не окажется в руках России.

Из вышеупомянутого интервью главы американского Госдепа можно сделать сразу два вывода. Во-первых, Блинкен, может и ненамеренно, но в очередной раз подтвердил вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Особенно это касается слов об «обещании Вашингтона».

Во-вторых, в США, видимо, полностью осознают плачевность текущего положения ВСУ, раз в интервью глава Госдепа говорит не о вероятном падении Часова Яра или Купянска, а о том, что ВС РФ не возьмут Киев.

Впрочем, в ходе визита во Францию Блинкен в открытую заявлял о критической ситуации на фронте, которая сложилась для украинской армии. При этом американский чиновник призвал Запад оказать поддержку Киеву, но в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон не хочет прямого столкновения с Москвой.
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    40 комментариев
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    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +11
      Сегодня, 11:26
      Под контроль нет, а в состав РФ в качестве областного центра вполне
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +8
        Сегодня, 11:35
        Если город окружить то брать штурмом его не придётся, особенно если предварительно уничтожить критическую инфраструктуру от которой город зависит целиком.
        Нынешнее изнеженное цивилизационное общество городских агломераций в большинстве своём жить в шалаше не умеет и не хочет.
        Англосаксы прекрасно об этом осведомлены, потому что именно так они действуют во всех своих "освободительных" войнах. soldier
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 12:16
          Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что в ходе текущего конфликта на Украине, российским войскам не удастся взять под контроль Киев.

          Немцы в 45-м тоже говорили, что русские Берлин никогда не возьмут, но мы его взяли!!!
      2. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 11:39
        Под контроль нет, а в состав РФ в качестве областного центра вполне
        Эх, Педалик, бургомистр киевский расстроится...он ведь для нерабов свинорейха старается, доступную среду создаёт...выполняет , так сказать, предвыборные обещания laughing хох.лам же обещали что будут жить как в Европе вот он и устроил Венецию laughing только бюджетный вариант ( - с говнобасейнами).... laughing
      3. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:41
        Цитата: FoBoss_VM
        Под контроль нет, а в состав РФ в качестве областного центра вполне

        Киевская губерния Российской Империи.
      4. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 11:46
        Цитата: FoBoss_VM
        Под контроль нет, а в состав РФ в качестве областного центра вполне

        Ну, прямо уж областной центр! Просто город-музей, благодаря историческим памятникам. И все. laughing
        1. А. Эверт Ранг пользователя
          А. Эверт
          +2
          Сегодня, 12:20
          Если за оставшееся время в ходе "декоммунизации" потомки шумеров их остатки не снесут.
      5. ABC-schütze Ранг пользователя
        ABC-schütze
        +3
        Сегодня, 12:12
        "Никогда"?...

        Да этот "уверенный" паренёк просто банально забыл о том, как в феврале - марте 2022-го, его соплеменники из состава посольства Дяди Сэма, резво и дружно, "делали ноги" из Киева, - Матери городов русских.

        В направлении Лемберга...

        И вернуться целыми обратно им помогли лишь т.н. "переговоры" в Стамбуле. Теперь уже можем уверенно уточнить, - ВРЕМЕННО вернуться...
      6. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +2
        Сегодня, 12:33
        Ну если Блинкин говорит, значит скоро мы будем в Киеве. Помнится было такое «Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует», — заявил Блинкен в сентябре 2023 года.
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +7
      Сегодня, 11:28
      Это заявление не нам ,это заявление избирателям демократам- мы крутые предсказатели! wassatВ США выборы.Выборы ,выборы кондидаты- Гудок.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +3
        Сегодня, 11:44
        Цитата: tralflot1832
        Выборы ,выборы кондидаты- Гудок.

        Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня !!!
    3. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 11:28
      Если так, то он должен исчезнуть с лица земли... неуждо ядрён батон дадут?
      1. art266 Ранг пользователя
        art266
        0
        Сегодня, 12:30
        Оставить только исторический центр с памятниками архитектуры и истории, а остальное снести к черту. Населению дать 48 часов покинуть город.
    4. Mikelanjelo Ранг пользователя
      Mikelanjelo
      +11
      Сегодня, 11:29
      Столица Украины как неуловимый Джо) Что потом с этим добром делать? Кормить и отстраивать? А еще кучу террористов отлавливать. Пусть Запад кормит. Нужно отсечь этих мудаков от моря, иначе нам покоя не будет
    5. реалист Ранг пользователя
      реалист
      +4
      Сегодня, 11:29
      зачем брать киев под контроль ? окружить минными полями шириной километра 3...5 и все пусть он будет городом государством .
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 11:31
      «Вашингтон уже дал обещание киевским властям, что украинская столица, дословно, никогда не окажется в руках России» —

      — Так как сначала Киев утратит статус "украинской столицы" ...
    7. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +4
      Сегодня, 11:31
      Деда этого скота попинали на благословенной украине во время погромов, но не любит он почему-то Россию
      1. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        +2
        Сегодня, 11:39
        Да было наверно за что отпинали его деда...
    8. yo-yo Ранг пользователя
      yo-yo
      +2
      Сегодня, 11:33
      «Не кажи гоп, доки не перескочив» как говорят на Украине, или "Утро вечера мудренее ", как говорят в России
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:49
        Цитата: yo-yo
        «Не кажи гоп, доки не перескочив» как говорят на Украине, или "Утро вечера мудренее ", как говорят в России

        Можно прыгнуть выше своей головы, но выше своей попы не прыгнешь. Голова. ... позавчера в попе, вчера в попе, сегодня в попе, завтра скорее всего тоже в попе... похоже ситуация стабилизировалась!
    9. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 11:35
      Ну они были уверены и в том, что ВС РФ побегут от контрнахрюка сверкая пятками, когда их страшные танки с крестами увидят. А подиж ты... Снова облом вышел. Грош цена их уверенностям.
    10. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +1
      Сегодня, 11:37
      Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что в ходе текущего конфликта на Украине, российским войскам не удастся взять под контроль Киев.

      Наивный.... Мы возьмём только своё - освободим русских земель от бандерлогов, отрежем доступ к Чёрному морю, оставим те областей, которых не имеют АЭС. Да им хватить пара областей. И всё, и нет больше проекта как "Украина".
    11. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +2
      Сегодня, 11:39
      Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что в ходе текущего конфликта на Украине, российским войскам не удастся взять под контроль Киев

      Какие интересные окошки Овертона начали приоткрываться...
    12. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +3
      Сегодня, 11:39
      он подчеркнул, что Вашингтон уже дал обещание киевским властям

      Цену обещаниям Вашингтона, думаю напоминать не обязательно.
    13. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +4
      Сегодня, 11:40
      Стесняюсь спросить...
      А, если возьмут?
      Что, глазастенький, войну объявишь?.. feel
      Остынь. Киев - русский город. И ты это знаешь.
    14. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +2
      Сегодня, 11:41
      Госсекретарь США выразил уверенность...

      Зарекалась ворона дерьма не клевать...
    15. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:45
      Блинкен выразил уверенность, что в ходе текущего конфликта на Украине, российским войскам не удастся взять под контроль Киев
      Совсем недавно американцы уверяли, что уже в июле 2023 г. ВСУ выйдут к Азовскому морю и сначала отрежут, а потом возьмут Крым. Теперь вдруг дают обещания, что российская армия не войдет в киев и этому поспособствуют именно американцы. Перед этим Блинкен с высокой трибуны заявил: "Дела идут как никогда хорошо - Россия потерпела стратегическое поражение на Украине". Так если Россия уже потерпела стратегическое поражение чего же вы тогда так печетесь о киеве?
      1. kulemin0025gmail.com Ранг пользователя
        kulemin0025gmail.com
        +1
        Сегодня, 12:54
        Они ещё и боятся при этом, что Россия нападет на НАТО. Типа, Киев Россия не захватит, а на Гейропу наподет. Запутались они уже в своих прогнозах и предположениях. Как там было у Задорного?
    16. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 11:49
      Майданутых из Киева выкинуть и будет хороший российский город!
    17. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +1
      Сегодня, 12:06
      Ну в чём то Блинов прав, многомиллионник полный скакуасов ...стирать с лица Земли? Это подход НАТО, мы не подписывались. Брать штурмом - бред полный, себе дороже. Варианты? Блокада киевграда? Тоже сомнительно, геноцид - это не к нам. А сказками про "братьев" уже никого не убедишь, не сработает.Так что этот чемодан без ручки интересен лишь с исторической точки зрения, фантомные боли некоторым не дают покоя smile
      1. А. Эверт Ранг пользователя
        А. Эверт
        +1
        Сегодня, 12:22
        Блокада не геноцид. Можно гуманитарные коридоры открыть, но ПОД КОНТРОЛЕМ!
    18. NightWolf1991 Ранг пользователя
      NightWolf1991
      +1
      Сегодня, 12:10
      Госсекретарь США выразил уверенность, что ВС РФ не смогут взять под контроль столицу Украины
      чуют гады что конец их мировому правлению пришел
    19. мерцание Ранг пользователя
      мерцание
      +1
      Сегодня, 12:12
      Энтони Блинкен выразил уверенность, что в ходе текущего конфликта на Украине, российским войскам не удастся взять под контроль Киев.
      Это он похоже так решил холопов киевских успокоить, мол не бойтесь мы все контролируем.
      ---
      Лучше бы он за Вашингтон свой переживал, ну или за Израиль.
    20. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:15
      Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон уже дал обещание киевским властям, что украинская столица, дословно, никогда не окажется в руках России.

      Обещания Вашингтона - далеко не гарантия. И вообще, много чего обещали миру в Америке, но всё делали только к выгоде для себя любимых. А судьбу Киева решать будут отнюдь не в Белом доме, слишком много на себя берёт Блинкен. Денег укрорейху тоже много обещал, а потом не он ли заявил, что нет у него "волшебного горшочка"? lol
    21. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +1
      Сегодня, 12:21
      госскеретари сша приходят и уходят,говорят и ошибаются, а Русский Солдат Всегда делает свое Главное дело -Победу !
    22. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 12:24
      А стоит ли обращать внимание на блинкена, его время подходит к финишу вместе с президентским сроком самоходного деда дементия.
    23. Victor19 Ранг пользователя
      Victor19
      +1
      Сегодня, 12:33
      Где-то это уже слышал.
      «Скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вверх, чем я сдам Измаил»...
    24. тоже-врач Ранг пользователя
      тоже-врач
      0
      Сегодня, 12:34
      ВС РФ не смогут взять под контроль не только Киев, но и Харьков. Хотя бы потому, что синдром полковника Буданова не изжит, а преследователи наших вояк не осуждены хотя бы морально.
      Контролировать освобождённые территории сможет только русский народ, организованный в политическую силу, осуществляющий всю полноту государственной власти.
      .
      Посмотрим, кто победит и что победит. "Хуснулин", братающийся с укробандеровцами на освобождённых территориях ради прибылей, или инстинкт самосохранения кой-кого, не желающего поехать в Гаагу...
      .
      Давайте вспомним о расширении территории Штатов в 19-м веке. Сначала там было местное самоуправление, осваивавшее территории и наводившее порядок самыми зверскими методами. И только потом новый штат принимался в состав Союза. Сразу брать - рассиянское чиновничество даже с мигрантами справиться не может. Где уж им бандеровцев в том же Харькове одолеть.
    25. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:53
      А зачем брать Киев ? Надо было стоять в Буче и обстреливать из артиллерии ,всех кто вышел в военной форме .Контролировать небо и все. Пусть это население боксер обеспечивает теплом ,электричеством и хлебом
    26. Див Дивыч Ранг пользователя
      Див Дивыч
      0
      Сегодня, 12:58
      Выразить уверенность - это даже не обещание, а гадание на кофейной гуще.
      Сомневается он в своих словах.

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