Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити» детей выросло до шести

Продолжают выявляться печальные последствия произошедшей 22 марта в подмосковном Красногорске трагедии. Стало известно о смерти еще одного ребенка, пострадавшего из-за теракта в «Крокус Сити Холле».Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Таким образом, шестеро детей уже стали жертвами теракта, а общее количество жертв достигло 145 человек. Еще более 500 человек считаются пострадавшими.- сказала детский омбудсмен.По ее словам, среди пострадавших детей двое находятся в тяжелом состоянии, а у троих состояние средней степени тяжести. Еще двое детей проходят лечение на дому. Детей обеспечивают всем необходимым и прогнозы относительно их здоровья положительные, отметила Львова-Белова.Напомним, что вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали беспорядочно расстреливать людей, а перед уходом подожгли здание изнутри. В тот злополучный день здесь, по некоторым данным, было продано около шести тысяч билетов. Непосредственных исполнителей этого ужасного теракта удалось задержать, когда они, как сообщалось, направлялись к украинской границе. Точные организаторы теракта пока неизвестны, хотя на Западе пытаются приписать его запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ.

На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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