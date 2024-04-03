Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити» детей выросло до шести

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Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити» детей выросло до шести

Продолжают выявляться печальные последствия произошедшей 22 марта в подмосковном Красногорске трагедии. Стало известно о смерти еще одного ребенка, пострадавшего из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Таким образом, шестеро детей уже стали жертвами теракта, а общее количество жертв достигло 145 человек. Еще более 500 человек считаются пострадавшими.

На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших

- сказала детский омбудсмен.

По ее словам, среди пострадавших детей двое находятся в тяжелом состоянии, а у троих состояние средней степени тяжести. Еще двое детей проходят лечение на дому. Детей обеспечивают всем необходимым и прогнозы относительно их здоровья положительные, отметила Львова-Белова.

Напомним, что вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали беспорядочно расстреливать людей, а перед уходом подожгли здание изнутри. В тот злополучный день здесь, по некоторым данным, было продано около шести тысяч билетов. Непосредственных исполнителей этого ужасного теракта удалось задержать, когда они, как сообщалось, направлялись к украинской границе. Точные организаторы теракта пока неизвестны, хотя на Западе пытаются приписать его запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ.
  • Википедия/Mosreg.ru
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2 комментария
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 12:31
    Как можно жизнь отнять у человека???
    Как у ребенка можно жизнь отнять???
    Пускай ты даже крышею поехал,
    Кто право дал кого-то убивать...???
    Его рожала мать, страдая в муках,
    А ты пришел, и жизнь его отнял...
    Ты ЗВЕРЬ, ты МОНСТР, ты бешеная ВСУ_КА
    Зачем людей ты, СВО.ЛОЧЬ, расстрелял???
    Ты их убив, попал в родных и близких,
    В отца и мать, во всех кто их всех знал...
    И сколько там, еще погибших в списке???
    Чьи жизни ты, убийца, оборвал...
    Ты возомнил себя всесильным Богом,
    Вершителем судьбы наших людей,
    И в голове, в мозгу твоем убогом –
    Одна лишь мысль - Убей, убей, убей...
    Прими, Господь, ты души убиенных,
    Горит свеча, еще одна зажглась,
    И я скажу вам люди откровенно
    Жить не должна на свете эта МРАЗЬ!!!
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 12:43
    Многое можно написать, гневного и жесткого, много можно написать слезного и душевного, но это ничего не изменит ни в миграционной политике, ни в отношении тех кто отвечает за контроль мигрантов, ни тем более не повлияет на самих мигрантов и их отношении к нам.

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