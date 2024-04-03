Опубликованы кадры со сбитым в окрестностях Часов Яра вертолётом Ми-24 ВСУ

9
Опубликованы кадры со сбитым в окрестностях Часов Яра вертолётом Ми-24 ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть догорающий среди бескрайних русских полей вертолет Ми-24 ВСУ, сбитый российской ПВО на Артемовском направлении. Предположительно, этот вертолет был одной из двух машин, недавно поставленных киевскому режиму Чехией.

Как можно убедиться, последние из остававшихся в Чехии вертолеты советского производства, которые Прага не преминула передать боевикам киевского режима, прослужили весьма недолго и активно уничтожаются российской армией.






Ситуация в окрестностях Часов Яра является для ВСУ все более умложняющейся. Подразделения российской армии в настоящее время подошли на расстояние около полукилометра к населенному пункту. Также продолжается продвижение ВС РФ со стороны Богдановки. По оценкам экспертов, падение города может произойти уже в течение ближайших нескольких недель, а за ним посыплется оборона ВСУ на этом направлении. Наступление на Часов Яр осуществляется одновременно с трех направлений, на двух из которых отмечаются определенные успехи. Чтобы задержать продвижение российских войск, боевики киевского режима взрывают мосты в окрестностях города.

В целом на авдеевском направлении наши войска основные удары наносят в районе Бердычей, где противник, лишившись основных сил, отошел севернее и западнее населенного пункта. Российским войскам удалось выйти на окраины Уманского и окончательно выбить противника из последних домов населенного пункта Водяное.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    9 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +7
      Сегодня, 11:41
      Да сколько же их там, этих вертолётов ВСУ? am
      1. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        +4
        Сегодня, 11:42
        много, Союзное наследство к сожалению работает и против нас.
      2. Теренин Ранг пользователя
        Теренин
        -3
        Сегодня, 11:44
        Да сколько же их там, этих вертолётов ВСУ? am

        Не иначе, после сбития, падения..., эвакуируют обломки, ремонтируют и... в небо laughing
        1. bayard Ранг пользователя
          bayard
          0
          Сегодня, 13:03
          Им со всего мира советскую авиатехнику (и бронетехнику) собирают . И бывшие "варшавяне" от "проклятого совка" избавляются в пользу ВСУ . Этот хэликоптер из Чехии .
    2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 11:47
      В Часов Яре, в Немецком лесу была обнаружена интересная локация. Три вертолетных площадки, обнесенные круговой обороной из окопов и вход в бункер. Причем въезд в подземелье оборудован бетонными пандусами.
      На старых советских картах обозначена как воинская часть и далее пионерлагерь и дом отдыха Огнеупорец, Часовоярского огнеупорного комбината. 25 марта 2024 ракетами "Искандер" высокоточным ударом был уничтожен подземный бункер в посёлке Часов Яр, где располагался командный пункт группировки украинских войск. В это время в командном пункте проходило совещание высокопоставленных офицеров Украины и НАТО, и среди прочих там находились офицеры из США и Польши. То есть, готовились натовцы основательно на этом направлении.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:48
      Чехи передали даже свою " звериную эскадрилью" Ми24.
    4. Pachvara Ранг пользователя
      Pachvara
      -2
      Сегодня, 11:50
      Цитата: Ясная
      Да сколько же их там, этих вертолётов ВСУ?

      Вопрос сколько было + поставлено, а главное сколько подтверждённо, а не утверждённо, сбитых.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:51
      Горит ярко и показательно, в т.ч. для чехов. Минус еще один украинский вертолет и два летчика.
      1. Rage66 Ранг пользователя
        Rage66
        0
        Сегодня, 12:55
        Экипаж МИ24 - 3 человека.
        Командир, штурман и бортовой техник hi

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»