Опубликованы кадры со сбитым в окрестностях Часов Яра вертолётом Ми-24 ВСУ
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть догорающий среди бескрайних русских полей вертолет Ми-24 ВСУ, сбитый российской ПВО на Артемовском направлении. Предположительно, этот вертолет был одной из двух машин, недавно поставленных киевскому режиму Чехией.
Как можно убедиться, последние из остававшихся в Чехии вертолеты советского производства, которые Прага не преминула передать боевикам киевского режима, прослужили весьма недолго и активно уничтожаются российской армией.
Ситуация в окрестностях Часов Яра является для ВСУ все более умложняющейся. Подразделения российской армии в настоящее время подошли на расстояние около полукилометра к населенному пункту. Также продолжается продвижение ВС РФ со стороны Богдановки. По оценкам экспертов, падение города может произойти уже в течение ближайших нескольких недель, а за ним посыплется оборона ВСУ на этом направлении. Наступление на Часов Яр осуществляется одновременно с трех направлений, на двух из которых отмечаются определенные успехи. Чтобы задержать продвижение российских войск, боевики киевского режима взрывают мосты в окрестностях города.
В целом на авдеевском направлении наши войска основные удары наносят в районе Бердычей, где противник, лишившись основных сил, отошел севернее и западнее населенного пункта. Российским войскам удалось выйти на окраины Уманского и окончательно выбить противника из последних домов населенного пункта Водяное.
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