Здесь вам не Минздрав, а военный госпиталь
Мы уже писали о похождениях сотрудников Минздрава «на гражданке» во время СВО (Минздрав больше не предупреждает). Сейчас же предстоит освещать ещё более щекотливую тему: состояние именно военной медицины в условиях, когда отнюдь не всё в порядке в плане государственной безопасности.
Для начала зайдём издалека
Есть у меня один знакомый, исходя из определенных объективных соображений, не будем называть его имя и фамилию. Не герой, но срочную службу он прошёл вполне нормально, демобилизовался младшим сержантом ВДВ. Однако дальше начались наркотики и криминал.
После того, как он, нанюхавшись «быстрых», устроил в квартире пожар и выпрыгнул из окна 4 этажа в сугроб, выбив себе собственными коленями два зуба, парня поставили на учёт и в психдиспансер, и в наркологию. Далее же после этого прыжка, сколько уж там он в ВДВ с парашютом прыгал, история молчит, у него возникла явная психическая патология. Она заключается в тяге к риску при нахождении на опасных высотах.
Устроившись работать слаботочником, он в не самом вменяемом состоянии рассказывал аудитории возле ближайшего магазина, что проводил Интернет на крыше тридцатиэтажки без страховки. Скорее всего, это была пустая похвальба, поскольку сейчас даже узбеки с таджиками выполняют высотные работы в страховочных жилетах, а не в «хребтоломах», которыми пользовались 15–20 лет назад.
В конце концов, сержант, не видя на гражданке перспектив трудоустройства с подобным поведением, отправился добровольцем на СВО. После недолгого пребывания в учебке в Белгородской области его отправили прямиком поближе к передовой.
Возникает вопрос: куда смотрели военные психиатры, если человек явно неадекватен?
На передовой такие люди с отсутствием инстинкта самосохранения долго не задерживаются, отправляясь оттуда вперед ногами, да ещё и могут утащить за собой сослуживцев. Это помимо того, что априори ранее судимых по «два-два-восемь» и состоящих на учёте сразу в двух диспансерах не отправишь даже в штрафбат.
Здесь нельзя не отметить, что одноименный сериал – это одно, а в реальности всё по-другому. Разве что только в ЧВК «Вагнер», но это уже тема, видимо, отыгранная после попытки мятежа и гибели при неясных обстоятельствах Пригожина и Уткина.
Однако вышеописанный случай довольно редкий. Конечно, многие рвутся в добровольцы, кто от безысходности на гражданке, кто по причине патриотических настроений, кто как рядовой первого класса, в ВС РФ – ефрейтор Банни из фильма «Взвод», которому на гражданке прямой путь – на нары или на электрический стул.
Очевидно, что основные доходы коррумпированным военным врачам приносит другая категория военнообязанных, та, которую принято поздравлять не с 23 февраля, а с 8 марта. В этом году крупный скандал, связанный с помощью уклонистам откосить от армии, произошёл в межрайонном военкомате Колпинского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга.
Врач-терапевт Богданов поставил «откос», что называется, на конвейер, причём он и его подельники даже разработали фиксированную тарификацию для уклонистов. Сам Богданов имел не менее фиксированные 45 % от «выкупа», остальное распределялось между участниками ОПГ, где, помимо военных медиков, были и посредники-«бегунки», которые искали нужных клиентов.
В зависимости от серьёзности фиктивного диагноза банда врачей получала от 140 до 200 тыс. рублей с каждого уклониста. Богданов, конечно, в уголовных понятиях не искушен, а офицеру с букетом преступлений, совершенных на госслужбе, светила бы «красная зона», где такие, как он, не очень котируются.
Потому горе-врач принял соломоново решения сотрудничать со следствием, сдал всех подельников, потому и получил всего 8 лет условно с запретом госслужбы на 5 лет, которые также составили его испытательный срок.
Как тут не вспомнить Клима Чугункина, получившего условно 25 лет каторги. Впрочем, в северной столице это за время СВО далеко не первый подобный инцидент. Так, ещё в прошлом году суд вынес приговор врачу-терапевту одного из питерских военкоматов Вячеславу Козлову.
Причина была та же самая. Так же, как и Богданов, Козлов сдал подельников и стал сотрудничать со следствием. Поскольку в организованной им ОПГ участников было меньше, чем в случае с Богдановым, Козлов получил 4 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.
Но Питером дело не ограничивается
Злоупотребления служебным положением были и в пограничных с Украиной Курской, Воронежской и Белгородской областях. В Воронежской области призванные на СВО военнослужащие массово жалуются на местный военный госпиталь, который, по их мнению, неправильно определяет пригодность к военной службе.
Речь о раненных бойцах, которых после лечения от тяжелых ранений отправляли обратно на передовую. Причем многие жалуются на неправильное лечение. Кому-то врачи даже отказались проводить операции по извлечению осколков, при этом не было выдвинуто никакой мотивации таких решений.
И во всех случаях попытки обратиться в суд были безуспешными. Что примечательно, в прошлом году добиться правды через суд для военнослужащих было легче. За 2023 год гарнизонные военные суды Воронежской и Курской областей вынесли 15 решений по неправильному медицинскому освидетельствованию.
Белгородская область территориально подсудна Курскому военному суду, так что такие инциденты были и там. Особенный резонанс получил скандал местного масштаба с призванным на срочную службу военнообязанным Кузнецовым.
Военная медкомиссия не учла у него в общей сложности пять заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кто там был прав, а кто виноват, теперь уже непонятно, потому что военные врачи нашли доказательства, что Кузнецов жаловался на плохое зрение и боли в суставах. В итоге суд встал на их сторону, правозащитные организации же на стороне Кузнецова.
Выяснить точно, то ли Кузнецов уклонист, то ли врачи нарушили его права, видимо, теперь уже невозможно.
Насколько же защищены права самих военных врачей, среди которых немало и тех, кто добросовестно выполняет свои обязанности?
Характерный эпизод, который показывает, что и они могут оказаться жертвами коррупции, произошел в Козельске Калужской области, где военного врача Юрия Евича чуть было не привлекли за дискредитацию армии.
Старший лейтенант медицинской службы ДНР, имеющий медаль «За отвагу», имел неосторожность прочитать лекцию по тактической медицине для сотрудников Росгвардии в Южно-Сахалинске. В ходе трехчасовой лекции Евич допустил ряд критических высказываний, которые одним из должностных лиц Росгвардии были вырваны из контекста и упомянуты в заявлении в суд.
Поскольку дело засекречено, ничего конкретно из этих высказываний неизвестно, но, вероятнее всего, речь шла о бардаке в тактической медицине, которой Евич посвятил всю свою жизнь. За военного хирурга вступились и военные корреспонденты, и блогеры, и непосредственные участники конфликта на Донбассе и СВО.
В итоге закончилось все отказным материалом, поскольку правоохранительные и судебные органы не нашли состава преступления.
Таким образом, можно заключить, что и в военной медицине сегодня не всё гладко. Одни занимаются коррупцией, других же пытаются посадить или оштрафовать за правду.
- Михаил Викентьев, Пётр Ненароков
- prizivnik02.ru, spaceincome.com
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