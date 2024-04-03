Бухарест готовит новый закон об обороне, предусматривающий ввод войск в другую страну для «защиты румынских граждан»

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Бухарест готовит новый закон об обороне, предусматривающий ввод войск в другую страну для «защиты румынских граждан»

Западные соседи Украины все чаще посматривают на приграничные регионы, как на свою территорию. Польша и Венгрия уже давно обозначили свои претензии на некоторые пока еще украинские области, в этом направлении движется и Румыния. Минобороны страны вынесло на обсуждение новый закон о национальной обороне, предусматривающий ввод вооруженных сил республики на территорию других стран для защиты "румынских граждан".

Накануне власти Киева напряглись, получив известия о том, что Румыния готовится принять закон, разрешающий вводить войска на территорию других стран, если проживающим там румынским гражданам "угрожает опасность". Румынские военные предлагают наделить таким правом президента, который будет принимать решение по предложению премьер-министра.



Вмешательство для предотвращения гибридных угроз, которое включает как военное, так и невоенное, на территории Румынии или за ее пределами будет проходить по рекомендации президента Румынии и с одобрения Высшего совета национальной обороны (CSAT) Румынии

- говорится в документе.

По мнению экспертов, в первую очередь новый закон принимается для "усмирения" Молдавии, которую Румыния давно хочет присоединить к себе. Причем все это подается в ключе, что Молдавия якобы подвергается гибридной угрозе со стороны России, а в республике проживает 600 тысяч граждан с румынскими паспортами. Кроме того, в Бухаресте не забывают, что и на Украине проживают румынские граждане и если начнется дележка, то свой кусок Румыния обязательно отхватит.
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    27 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 11:50
      Ну да, только румын там ещё и не хватало...
      Что про них сказать... да ничего нового не скажешь, история их метаний всем известна.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 12:08
        Лично я, горячо поддерживаю Венгрию. Закарпатье- исторически, собственность Венгрии. Что там Орбан так долго думает?..
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 12:14
          Скажем так... у нас в обществе не одна точка зрения присутствует. Какую именно выбрать, каждый решает сам.
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +2
            Сегодня, 12:45
            "для «защиты румынских граждан»"
            Теперь так это называется...??? Берут пример с Америки... Я вот тут подумал, а в Штатах и в ЕС тоже с русским гражданством люди живут... Ну так может и нам нужно готовится к «защите русских граждан» или это другое...???
        2. кредо Ранг пользователя
          кредо
          0
          Сегодня, 12:34
          Лично я, горячо поддерживаю Венгрию. Закарпатье- исторически, собственность Венгрии. Что там Орбан так долго думает?...

          Судя по всему Вы человек уже взрослый и наверное не плохо образованный, поэтому Вам не лишне будет напомнить, что после того, как Венгрия присоединилась к фашисткой Германии ей отошли приличные территории тогдашних Румынии и Чехословакии, которые Венгрия считала своими.

          Кстати, у нас часто вспоминают как Польша оттяпала себе Тишинскую область Чехословакии, когда туда вошла Германия, но почему то никто не вспоминает о том, что через месяц после этого события Венгрия оттяпала себе практически половину нынешней Словакии. Поляки с куском Тишинской области оказались просто нищебродами на фоне половины Словакии отошедшей к Венгрии.

          Да, по Закарпатью. Там по подсчётам украинских документов проживает 10% этнических венгров от общего числа невенгерского населения. Их мнение в счёт или нет?

          И на последок. Венгерские войска в составе вермахта были одними из самых больших иностранных военных формирований воевавших за Гитлера на территории СССР и отметились они такими изуверствами на Воронежском фронте, что после этого был издан негласный приказ генерала Ватутина - "Мадьяр в плен не брать".

          У Вас ещё не остыла горячая любовь к Венгрии? sad
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 11:51
      — "Одно слово - румыны" ...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +4
        Сегодня, 11:54
        Запад планомерно ведёт подготовку к отпиливанию части западной украины....готовят и силы , и юридическую базу, и общественное мнение...и я не уверен, что этого не случится....вполне под этим соусом и румыны, и поляки, и венгры могут туда зайти....Кстати, не факт, что Россия будет сильно возражать ( вспомните ответ Путина Т.Карлсону)
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +2
          Сегодня, 12:43
          Запад планомерно ведёт подготовку к отпиливанию части западной украины...

          Как то все зациклились на Западной Украине, хотя есть смысл напомнить, что румыны в ходе Отечественной войны 1941-1945 года Одесскую область СССР рассматривали как свою законную и (как это не будет для кого-то смешно) историческую землю.
          Видимо в том числе и для захвата этой области, а не только и не столько куска Западной Украины и части Молдавии, янки строят на территории Румынии самую большую военную базу в Восточной Европе, потому что область богата шикарными портами и имеет стратегическое значение для планов США по оккупации Черного моря. soldier
      2. Woroshilow Ранг пользователя
        Woroshilow
        +3
        Сегодня, 11:56
        Как там наши солдаты говорили в Великую Отечественную - "Русские наПрут, Румыны насерят"
      3. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:57
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — "Одно слово - румыны" ...

        Цыганы шумною толпой
        По Бессарабии кочуют.
        Они сегодня над рекой
        В шатрах изодранных ночуют.
    3. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 11:51
      т.е.др так можно, а России нельзя?
    4. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 11:53
      Хмммм - а сколько русских в румынии? lol
    5. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 11:53
      По мнению экспертов, в первую очередь новый закон принимается для "усмирения" Молдавии, которую Румыния давно хочет присоединить к себе.

      И чего бы Бухаресту не раскатать губу на Молдавию, если её президент Майя Санду давно имеет гражданство Румынии и одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка с молдавского на румынский? Почва уже хорошо подготовлена.
      1. Ady66 Ранг пользователя
        Ady66
        +1
        Сегодня, 12:17
        Почва уже хорошо подготовлена.
        Унавожена я бы сказал...
    6. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 11:59
      Интересно какой кусок Украины и Молдовы собираются оттяпать румыны?
    7. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +3
      Сегодня, 12:00
      Да уж , Молдавия, Буковина, Бессарабия ... куски жирные . Думаю во влажных мечтах и за Одессу имеют грязные мыслишки
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 12:10
        Цитата: КВУ-НСвД
        Молдавия, Буковина, Бессарабия ... куски жирные . Думаю во влажных мечтах и за Одессу имеют грязные мыслишки

        За Одессу не скажу, она нам самим нужна, а вот на ЗУ Буковину они явно оттяпают
    8. Oleg Telpes Ранг пользователя
      Oleg Telpes
      0
      Сегодня, 12:01
      может и лучше в Румынию, чем иметь Санду, Зеленского или ещё непонятно кого
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:06
      в первую очередь новый закон принимается для "усмирения" Молдавии, которую Румыния давно хочет присоединить к себе
      При Санду в президентском кресле это можно сделать и без ввода румынских войск. Если только, чтобы это выглядело в глазах Европы, как бы законно и правомерно. А ведь активно зашевелилась вся эта европейская братия в предчувствии, что украине так и так придет кирдык.
    10. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:17
      Слюни пускакают..... кусочек от пирога откусить......
    11. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 12:27
      А не подготовка ли это к операции в Приднестровье? Да и нельзя сбрасывать со счётов, что Буковина и Бессарабия были румынскими. Тем более, полный контроль над дельтой Дуная для Румынии важен стратегически.
      1. Colonel57 Ранг пользователя
        Colonel57
        0
        Сегодня, 12:55
        Сомневаюсь. Приднестровье никогда не было в составе Румынии. Более того попытка захвата складов в Ковбасной, которые с начала 90-х годов заминированы, приведет к их подрыву, а это аукнется очень сильно. На Буковине, в частности в Черновицкой области проживает много этнических румын, в отличие от Бессарабии, которая по времени больше была в составе Российской империи и ее приемника СССР. Причем население ее помнят как было зверски подавлено известное Татарбунарское восстание - восставших румыны живьем закапывали, включая и стариков и детей. При этом в Бессарабии этнических румын нет.
    12. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      0
      Сегодня, 12:28
      Цитата: Enceladus
      Хмммм - а сколько русских в румынии? lol

      А сколько на Украине? вот и вся западная-демократическая сущность, наконец то спустя 10 лет дошло, то что Россия говорила о защите русских в 2014. Поэтому прибалтам резко пригнуться, они то понимают, что и туда придем для защиты русских
    13. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      0
      Сегодня, 12:30
      Цитата: Егоза
      Цитата: КВУ-НСвД
      Молдавия

      За Одессу не скажу, она нам самим нужна, а вот на ЗУ Буковину они явно оттяпают

      Оттяпуют себе пальцы, как под Сталинградом получили, тоже хотели оттяпать у России
    14. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 12:30
      Вот как-то все забывают о том, что граждане Приднестровья, в большинстве, имеют четыре паспорта: приднестровский (никем не признаваемый), российский (для работы), молдавский (чтобы у погранцов разных стран вопросов не было) и румынский (для поездок в ЕС). Вот и сопоставьте факты и статью.

      Так что этот закон вовсе не про Украину и даже не про Молдавию...
    15. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 13:04
      румыны ни когда умом не блистали.
    16. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      0
      Сегодня, 13:05
      свой кусок Румыния обязательно отхватит.
      Кусок не кусок, но "отхватит" точно. небратья им запросто наваляют.

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