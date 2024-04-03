Бухарест готовит новый закон об обороне, предусматривающий ввод войск в другую страну для «защиты румынских граждан»
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Западные соседи Украины все чаще посматривают на приграничные регионы, как на свою территорию. Польша и Венгрия уже давно обозначили свои претензии на некоторые пока еще украинские области, в этом направлении движется и Румыния. Минобороны страны вынесло на обсуждение новый закон о национальной обороне, предусматривающий ввод вооруженных сил республики на территорию других стран для защиты "румынских граждан".
Накануне власти Киева напряглись, получив известия о том, что Румыния готовится принять закон, разрешающий вводить войска на территорию других стран, если проживающим там румынским гражданам "угрожает опасность". Румынские военные предлагают наделить таким правом президента, который будет принимать решение по предложению премьер-министра.
Вмешательство для предотвращения гибридных угроз, которое включает как военное, так и невоенное, на территории Румынии или за ее пределами будет проходить по рекомендации президента Румынии и с одобрения Высшего совета национальной обороны (CSAT) Румынии
- говорится в документе.
По мнению экспертов, в первую очередь новый закон принимается для "усмирения" Молдавии, которую Румыния давно хочет присоединить к себе. Причем все это подается в ключе, что Молдавия якобы подвергается гибридной угрозе со стороны России, а в республике проживает 600 тысяч граждан с румынскими паспортами. Кроме того, в Бухаресте не забывают, что и на Украине проживают румынские граждане и если начнется дележка, то свой кусок Румыния обязательно отхватит.
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