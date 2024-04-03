Поставки новейших многоцелевых фрегатов Constellation в ВМС США отложены на 3 года

Поставка головного корабля нового класса фрегатов с управляемыми ракетами для ВМС США может опоздать на три года, пишет USNI News со ссылкой на результаты аудита судостроительных компаний, заказного министром ВМС Карлосом Дель Торо.Речь идет о корабле Constellation (FFG-62), строящемся на заводе Fincantieri Marinette Marine в Висконсине. Поставки новейших многоцелевых фрегатов должны были начаться в 2026 году. Однако теперь они отложены минимум до 2029 года.Среди причин, указанных в итоговом отчете, значатся сложность конструкции, проблемы с цепочкой поставок и трудности с поиском квалифицированных рабочих.В материале говорится, что вышеупомянутые сложности с конструкцией резко усугубились после того, как был изменен первоначальный дизайн корабля, предложенный Fincantieri Marinette Marine и, по сути, стандартный для фрегатов подобного класса. В свою очередь, проблема с поиском квалифицированных кадров должна была решиться после выделения ВМС дополнительных 50 миллионов долларов, которые верфь использует для премирования своих сотрудников, пытаясь уменьшить их отток. Однако, видимо, это пока не принесло результата.Также в USNI News добавили, что после проведения 45-дневного аудита стало известно о задержке с поставками в ВМС США не только фрегатов Constellation, но и авианосца Enterprise (CVN-80), головной АПЛ с баллистическими ракетами класса Columbia, а также ударных катеров класса Virginia.Касательно фрегатов Constellation, ВМС США планирует включить данные корабли в состав авианосных групп. На них возлагаются функции уничтожения надводных кораблей противника на загоризонтной дальности, обнаружения вражеских подводных лодок, защиты эскортируемых кораблей, постановки радиоэлектронных помех, а также противодействия атакам малых надводных кораблей.

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