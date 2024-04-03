ВС России нанесли ракетные удары по пунктам временной дислокации ВСУ в Николаевке и Селидово ДНР

ВС России продолжают наносить точечные удары по военным объектам Украины, накануне под удар попали два пункта временной дислокации подразделений ВСУ. Как сообщает ТГ-канал "Донбасский партизан", удары были нанесены по Николаевке и Селидово на временно оккупированных территориях ДНР.Первый удар был нанесен в районе 22 часов вечера по гостинице "Зоря", расположенной на улице Европейской 108 Николаевки. Данное здание использовалось в качестве пункта временной дислокации украинских пограничников, вернее взвода разведки департамента погранслужбы Украины, в течение месяца.В результате удара ликвидировано порядка 12 человек личного состава взвода, 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Также значительные повреждения получила техника, располагавшаяся на парковке гостиницы. Чем наносился удар сведений нет, скорей всего это были ракеты ОТРК "Искандер", хотя возможны и другие варианты.Еще один удар был нанесен около полуночи, на этот раз по пункту дислокации ВСУ в Селидово. Как сообщается, противник разместил личный состав и бронетехнику на территории местной Центральной обогатительной фабрики, по которой и прилетело баллистическими ракетами. Количество двухсотых и трехсотых подсчитать не удалось, но судя по количеству машин скорой помощи, который полночи возили всушников в Покровск и Днепроперовск, прилет был эффективным.Отмечается, что в последнее время отлично работает российская разведка, да и люди на оккупированных территориях все чаще наводят наши ракеты на объекты ВСУ. Количество точечных ударов значительно возросло.

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