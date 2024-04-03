Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины стоит за недавними беспилотными атаками на важные объекты на территории Татарстана, в том числе, нефтеперерабатывающие заводы и предприятие по производству БПЛА. А теперь представитель украинской разведки пообещал уже в первой половине 2024 года уничтожить Крымский мост.Об этом рассказали журналисты британской газеты The Guardian, ссылаясь на неназванного сотрудника ГУР.Он утверждает, что сейчас 19-километровый Крымский мост, соединяющий полуостров с остальной Россией, является одной из главных целей украинских спецслужб. По словам представителя разведки, его хотят уничтожить в самое ближайшее время.- заявил собеседник издания.Разведчик добавил, что у главы ведомства Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) уже имеется большая часть средств, необходимых для исполнения задуманного.Неважно, есть ли заявления со стороны украинских чиновников или силовиков, но усиленные меры к обеспечению безопасности Крымского моста необходимы. Ведь вероятность новых попыток военных или спецслужб киевского режима атаковать этот стратегический объект очень велика.Недавно министерство иностранных дел России потребовало от властей Украины выдачи главы СБУ Василия Малюка. Он обвиняется в организации целого ряда террористических актов, в том числе, подрыва Крымского моста в 2022 году.

Мы сделаем это в первой половине 2024 года

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