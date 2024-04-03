Представитель украинской разведки пообещал уже в первой половине 2024 года уничтожить Крымский мост

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Представитель украинской разведки пообещал уже в первой половине 2024 года уничтожить Крымский мост

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины стоит за недавними беспилотными атаками на важные объекты на территории Татарстана, в том числе, нефтеперерабатывающие заводы и предприятие по производству БПЛА. А теперь представитель украинской разведки пообещал уже в первой половине 2024 года уничтожить Крымский мост.

Об этом рассказали журналисты британской газеты The Guardian, ссылаясь на неназванного сотрудника ГУР.

Он утверждает, что сейчас 19-километровый Крымский мост, соединяющий полуостров с остальной Россией, является одной из главных целей украинских спецслужб. По словам представителя разведки, его хотят уничтожить в самое ближайшее время.

Мы сделаем это в первой половине 2024 года

- заявил собеседник издания.

Разведчик добавил, что у главы ведомства Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) уже имеется большая часть средств, необходимых для исполнения задуманного.

Неважно, есть ли заявления со стороны украинских чиновников или силовиков, но усиленные меры к обеспечению безопасности Крымского моста необходимы. Ведь вероятность новых попыток военных или спецслужб киевского режима атаковать этот стратегический объект очень велика.

Недавно министерство иностранных дел России потребовало от властей Украины выдачи главы СБУ Василия Малюка. Он обвиняется в организации целого ряда террористических актов, в том числе, подрыва Крымского моста в 2022 году.
  • Министерство транспорта РФ
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29 комментариев
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  1. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 12:33
    Ну сколько не фапай ему.. только до дырок протрет себе.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 12:55
      представитель украинской разведки пообещал уже в первой половине 2024 года уничтожить Крымский мост.

      Ну то что попытаются так это точно... Уже две попытки было уничтожить Крымский мост, готовимся к третьей... Не ждём, а именно ГОТОВИМСЯ... Ну а пока готовимся, может по ихним мостам ФАБами пройдемся, Да Зеленскому на Банковую и в РАДУ подарки в виде "Кинжалов", да "Цирконов" пришлём...??? Как там говорил главнокомандующий - " Уж если драки не избежать, то бить нужно первым!!!"... Ну так она уже идёт драка-то, а мы пока только отвечаем... am
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 12:34
    Где наш защитник Дмитрий Анатольевич? Очень хочется услышать ответ именно от него...
    Есть ли у россиян надежда на сохранение Крымского моста?
    1. BAI Ранг пользователя
      BAI
      -4
      Сегодня, 12:38
      Есть ли у россиян надежда на сохранение Крымского моста?

      Нет. Хо.хл.ы, в отличии от наших выскопоставленных трепачей, всегда выполняют свои обещания
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +9
        Сегодня, 12:42
        Цитата: BAI
        Нет. Хо.хл.ы, в отличии от наших выскопоставленных трепачей, всегда выполняют свои обещания
        Да да, слышали, кто там обещал например летом в 23 году в Ялте быть.
    2. Владимир Михалев Ранг пользователя
      Владимир Михалев
      +2
      Сегодня, 12:47
      Есть понятия как заострить внимание, так вот где то заострили, где то отвлекли. Стандартная процедура разведки. Если возьмешь телефонный разговор немцев, то сегодняшними средствами которыми обладают ВСУ не возможно. Атомную бомбу тоже им ни кто не обещает. Корабли которые могут снести пролет отработает береговая охрана. Утечек кроме газеты The Guardian не было. Где открыто было "рассказано" о планах. Для чего это нужно , что бы стянули охрану. То есть где то оголили участок. Ждать надо отработки по НПЗ. Их на сегодня цель.
    3. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      +1
      Сегодня, 12:51
      Цитата: ROSS 42
      Где наш защитник Дмитрий Анатольевич? Очень хочется услышать ответ именно от него...
      Прошлый подрыв моста аукнулся выключением света, и срочным ремонтом множества подстанций. Ну и самый главный вопрос, нафига им мост? Чем этот мост отличается от любого другого через Волгу? С военной точки зрения не имеет большой ценности. Ибо есть нормальная дорога по новым территориям.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 12:55
        Цитата: topol717
        Ну и самый главный вопрос, нафига им мост?

        А зачем быку красная тряпка?
        На кой барану новые ворота?
        * * *
        Я всё-таки хочу, чтобы эта риторика о Крымском мосте со стороны Украины закончилась раз и навсегда...Вместе с ней...А Дмитрий Анатольевич так доходчиво всё объясняет... feel
  3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 12:34
    Об этом рассказали журналисты британской газеты The Guardian, ссылаясь на неназванного сотрудника ГУР.
    ну у трепачей всё в воздушных замках когда дорожку пронюхают....ни чего нового...террористы убогие
  4. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
    Лт. запаса ВВС
    +2
    Сегодня, 12:35
    Надо срочно где то ДРЛО искать, А-100 в необходимом количестве появится не скоро, как вариант у Китая попробовать закупить, вроде как ДРЛО это не оружие нападения, а средство воздушного контроля, то есть могут и продать.
    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      +1
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Надо срочно где то ДРЛО искать
      Зачем? чем поможет ДЛРО? сколько времени он должен висеть в воздухе 24/7? кого и где он должен отслеживать?
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        -1
        Сегодня, 12:48
        Цитата: topol717
        Зачем? чем поможет ДЛРО? сколько времени он должен висеть в воздухе 24/7? кого и где он должен отслеживать?

        Украинские ракеты и беспилотники, при достаточном количестве можно 24/7 патрулировать, над Крымом, в районе моста в зоне СВО и на границе Белгородской области.
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          +3
          Сегодня, 12:58
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          Украинские ракеты и беспилотники,

          Проще радар на Ай Петри поставить, весь Крым перекроет. Да и полно там этих радаров. Ракеты сбиваются, когда их не много. Самолеты не летают 24/7. Ибо их надо заправлять и обслуживать.
          Да и вообще нужны не ДЛРО а спутники и разведывательные БПЛА. ДЛРО это вчерашний день.
  5. BAI Ранг пользователя
    BAI
    -6
    Сегодня, 12:36
    А теперь представитель украинской разведки пообещал уже в первой половине 2024 года уничтожить Крымский мост.

    Осталось 2 месяца. Скорее всего во 2й половине года уничтожат.
    1. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      +4
      Сегодня, 12:40
      уничтожат или снова повредят? пиар акции это все
  6. Pavel73 Ранг пользователя
    Pavel73
    +2
    Сегодня, 12:36
    Так и напрашиваются, чтобы их вбомбили в каменный век.
  7. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 12:40
    Некогда им с мостами возиться, НПЗ уничтожают...
  8. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +5
    Сегодня, 12:42
    Ну ничего мы третий раз восстановим. Недорого же и быстро. А чего бы и не обещать, если ни киевских террористов ни местных власовцев в асфальт не закатывают, профилактика работает слабо. За терроризм и и пособничество здесь должен быть расстрел. Свинарник в каменный век закатывать надо, тогда война будет иметь смысл и должный эффект. Пока гарант жует сено, чаще всего с большим опозданием, такие угрозы более чем реальны. Мы даже на уровне слов продолжаем называть свинарню "украинскими военнослужащими".
    1. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      0
      Сегодня, 13:13
      Пока гарант жует сено...

      Очень тонкий намек на представителя парнокопытных, смотрите посадят за оскорбление величества laughing
  9. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    -2
    Сегодня, 12:46
    Уничтожить мост проще, чем его защитить. Было бы разумно заключить соглашение, например, мы не будем трогать мосты через Днепр, а они пусть не трогают Крымский. Иначе мост, скорее всего, повредят снова.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:57
      Цитата: С.З.
      Было бы разумно заключить соглашение

      А потому обычай мой:
      С волками иначе не делать мировой,
      Как снявши шкуру с них долой
    2. Федор Соколов Ранг пользователя
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 13:05
      А мы и так их мосты через Днепр не трогаем! Чем обеспечиваем укравражине прекрасную военную логистику.
    3. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 13:06
      ну если повредят кроме пиара им это ничего с военной точки не даст, за пару месяцев заменят пролет, уже изготовлено несколько штук для быстрой замены
  10. Пауль Зиберт Ранг пользователя
    Пауль Зиберт
    +3
    Сегодня, 12:47
    "Неназванный источник в ГУР", и его малахольный начальник Буданов уже давно заработали право на прилёт русского "Циркона" по зданию их конторы!
    Чего ждём?
  11. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 12:47
    Bien sur ils vont essayer, d'ailleurs ils ont déjà fait une répétition grandeur nature aux ....USA.
    Dés que le porte container Dali est déséchoué et la capitaine Ukrainien disponible ...ils essaieront.
    A moins qu'il fassent d'abord un autre entraînement sur un autre pont US :-)

    Конечно, они попытаются, к тому же они уже провели репетицию в натуральную величину в ... Соединенных Штатах.
    Как только контейнеровоз "дали" выйдет из строя, а украинский капитан будет доступен ...они попытаются.
    Если только он сначала не проведет еще одну тренировку на другом мосту в США : -)
  12. Arisaka Ранг пользователя
    Arisaka
    0
    Сегодня, 13:02
    Ну, мост уничтожить невозможно. Можно повредить.
    Ясен красен, что они будут пользоваться любыми возможностями, чтобы устроить пиарэффект.
    Ударить по самым видным точкам.
    Ну даже если повредят - это война. Мост починим.
    А украину не починить. Мы её заберём.

    Ну и хорошо, что люди постепенно осознают, что мы в войне. Я сам после гибели "Москвы" был подавлен с неделю. Сейчас осознание что война это не игрушка и враг опасен уже есть.
  13. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +2
    Сегодня, 13:04
    Может пора уже уничтожать руководство Украины?
    1. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 13:10
      Ну наконец-то прозвучало предложение нанести удар по центрам принятия решения!
  14. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 13:11
    Ну, пока существует этот преступный режим, вероятность разрушения Нашего Моста существует и она достаточна велика. Если не сказать большего. Единственный способ действительно обезопасить Наш Мост, это полное, безусловное и окончательное физическое уничтожение бандеро-фашистов и их прихлебателей. Другого способа., увы, нет и не будет.

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