Макрон заявил, что вовлечение НАТО не потребуется, если по французским войскам будет нанесён удар на Украине

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Макрон заявил, что вовлечение НАТО не потребуется, если по французским войскам будет нанесён удар на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил руководству США и НАТО, что их прямое вовлечение в вооруженный конфликт не потребуется, даже в случае, если по французским войскам на Украине будет нанесен удар.

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, французский президент таким образом ответил на высказанные Вашингтоном опасения, что возможная отправка французских военных на Украину и практически неминуемые российские удары по ним могут втянуть страны Запада в прямое столкновение с Россией.



В настоящее время американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Париж для проведения переговоров по вооруженным конфликтам на Украине и в секторе Газа. В ходе встречи с Макроном и представителями французского правительства обсуждался возможный ввод на Украину войск НАТО. Как сообщается, Блинкен и Макрон заявили о стремлении к "интенсификации" поддержки Украины в первую очередь со стороны стран Евросоюза.

В то же время в Минобороны Эстонии заявили, что военнослужащие стран ЕС ни при каких обстоятельствах якобы не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях на стороне киевского режима, ограничившись обеспечением подготовки солдат ВСУ. Как утверждает эстонский министр обороны, заявление президента Франции об отправке своих военных на Украину "в основном относится к сфере обучения". Между тем, в настоящее время военный персонал из каждой страны НАТО уже присутствует на Украине, преимущественно в качестве советников и инструкторов.
  • Минобороны Франции
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40 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 13:29
    В апреле 2024 года французских военных могут перевести в боевую готовность для переброски на Украину. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат указала, что появились новые сведения о подготовке Парижем военного контингента. Так, командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью около 1500 человек.

    «Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий», – добавил Захарова.

    https://www.kp.ru/online/news/5748150/

    зы Надеюсь наше военное ведомство воспримет информацию как положено....
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -6
      Сегодня, 13:35
      В апреле 2024 года французских военных могут перевести в боевую готовность для переброски на Украину. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

      Особенно доставляет наше пассивное принятие факта. За 2 года кремль уже достаточно сварили, чтобы жестких реакций не последовало. Максимум - по располаге прилетит.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 13:54
        Президент Франции Эммануэль Макрон заявил руководству США и НАТО, что их прямое вовлечение в вооруженный конфликт не потребуется,

        Удар обязательно будет, а альянс уже предупредил что не полезет... А иначе третья мировая с применение ЯО и первой жертвой в Европе станет как раз Франция со своими многочисленными АЭС...
        Макрон куда со своей старушкой переберешься...??? Предлагаем Ростов или Сибирь...??? В Ростове ты будешь не один такой, а в Сибири тебя не достанут разгневанные французы... Так что выбирай пока свободно...
        1. sibiryk Ранг пользователя
          sibiryk
          +2
          Сегодня, 15:00
          Макрон куда со своей старушкой переберешься...???

          У французов более популярен остров Св.Елены))), туда скорее всего.
      2. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 13:58
        Цитата: ИванИванов
        доставляет наше пассивное принятие факта

        И как бы вы отреагировали, будь такая возможность?
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 14:06
          Для начала по Куеву, в том числе по их посольству, по доступной инфраструктуре в третьих странах и нейтральных территориях. Вооружение прокси, Ирана, КНДР новинками вооружений - само собой. Если не уймутся - по Парижу, других вариантов не будет.
          1. nik-mazur Ранг пользователя
            nik-mazur
            -1
            Сегодня, 14:11
            Цитата: ИванИванов
            Для начала по Куеву... по доступной инфраструктуре в третьих странах... Если не уймутся - по Парижу

            Думаете, что в Третьей Мировой нам будет проще, чем сейчас?
          2. KCA Ранг пользователя
            KCA
            -3
            Сегодня, 14:37
            Удар по посольству это удар по территории страны, т.к. франция член НАТО, они могут затребовать применение 5-й статьи устава на полном основании
      3. НИКНН Ранг пользователя
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 14:37
        Цитата: ИванИванов
        Максимум - по располаге прилетит.

        А этого не достаточно? ВВП сказал, что будут приоритетными целями. Или вы хотели ядерный багет во францию послать? Это излишне, им одного Макрона за глаза, он как подружился с Зеленским так видимо и к привычкам вредным пристрастился (судя по его риторике в крайнее время). как говорится с кем поведешься...
      4. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 15:05
        Цитата: ИванИванов
        В апреле 2024 года французских военных могут перевести в боевую готовность для переброски на Украину.

        Анекдот . Поссорился Василий Иванович Чапаев с д Артоньяном в кабаке . Француз орет - пойдем выйдем ! Вышли . Минут через 10 заходит Василий Иванович в кабак , обтирает шашку от крови , и ворчит . Какой вредный французишко попался , чуть своей проволокой ,мне глаз не выколол . hi
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 13:36
      командование французского иностранного легиона
      . они, как бы, для действий в заморских колониях Франции, предназначались...
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 13:41
        Нууу..... Украина и есть колония Запада.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 14:15
        Цитата: rocket757
        они, как бы, для действий в заморских колониях Франции, предназначались...

        Джунгли им не степи Украины, и встретят их не негры со старым "калашом".
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 14:38
          Понятно, что даже их военные, не все, готовы принять, что это война совсем другая, они такого давно не видели...
          Про политиков... а у тех есть только свои интЭрЭсы, хотелки, больше ничего они понимать не хотят.
          Кто то там предпочитает жить в своих иллюзия, а кого то интересуют только бабки и прочие нематериальные преференции...
          Под пойми, что из этого всего получится???
    3. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +6
      Сегодня, 13:43
      Цитата: Nexcom
      «Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий», – добавил Захарова.

      Могут, у НАТОвцев обозначилось чисто "советское" качество, совершать некие значимые действия к нашим праздничным датам...А в Мае наш День Победы, к торому французы прислонились, только благодаря щедрости и мягкосердечности СССР. Если кому интересно, то поинтересуйтесь, сколько солдат вермахта французской национальности находилось в 1945 году в наших лагерях военнопленных и сравните их с количеством личного состава "Свободной Франции" и макки
    4. Комментарий был удален.
    5. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +4
      Сегодня, 14:01
      "Послать или не послать" - размышлял Микрон, разглядывая улицу из особняка.
      В это время на улице появилась группа каких-то бездельников и тунеядцев, числом не менее 25 человек, которая орала, размахивая бутылками в руках, и задирала редких прохожих покрывая их трёхэтажным национальным матом и непристойностями.

      "Достала гопота и прощалыги, нахлебники на нашей шеи" - процедил сквозь зубы Микрон и добавил, "Всех бы их отправил на гильотину, будь сейчас на неё разрешение."

      Он ещё раз взглянул на удаляющуюся группу и вдруг на его лице расплылась довольная гримаса и он довольный сам собой прокричал - "Послать. Я знаю кого послать."

      Последний месяц он всё мучался идеей как послать свои войска в незнакомую страну Укропию, чтобы выглядеть в глазах своего цивилизованного мира героем и не создать внутри своей страны возмущённую массу людей, недовольных гибелью лучших воинов страны.
      План оказался на удивление прост и достаточно прибыльным, он решил собрать максимальное число бездельников и тунеядцев, сидящих на пособиях и ничего не делающих, и отправить в Укропию в один конец - и бюджету меньше затрат и порядочным гражданам его страны не будут мозолить глаза. Да вообщем то их и не особо жалко. yes
    6. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      +2
      Сегодня, 14:31
      Надеюсь наше военное ведомство воспримет информацию как положено....
      Да, было бы неплохо, если б они сразу после пересечения границы отправились прямиком к Бандере. Тут нужна точная информация от нашей разведки и соответствующий приказ.
      А вообще мне интересно: военно-транспортные самолёты над территорией 404 летают? Нигде не попадалась такая инфа.
      И да, французов в этом легионе около 10%, да и тех вряд ли пошлют. Так что население Франции сильно возмущаться не будет.
  2. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 13:32
    То есть.Бейте меня,все равно никто не впишется... crying
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 13:32
    Кто может расшифровать слова этого: " Что вмешательство НАТО не потребуется,после удара по Французским войскам на Украине?".Надо так понимать что после удара объект спора будет отсутствовать.
    1. леонидыч Ранг пользователя
      леонидыч
      +2
      Сегодня, 14:03
      Ну надо ещё и долбануть по тем местам где формировались эти части и по местам откуда их отправляли. На территории Франции разумеется.
    2. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +2
      Сегодня, 15:08
      Цитата: tralflot1832
      " Что вмешательство НАТО не потребуется,после удара по Французским войскам на Украине?"

      В США его послали в пешее и далёкое путешествие.А это он пытается сохранить лицо НАТО как организации.
  4. pyagomail.ru Ранг пользователя
    pyagomail.ru
    +4
    Сегодня, 13:32
    заявление президента Франции об отправке своих военных на Украину "в основном относится к сфере обучения".
    К сожалению, российский ВПК несовершенен, и пока не освоил производство ракет, которые бы, уничтожая "учеников" на трогали бы "учителей". Как-то надо сообщить это Макрону. tongue
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:33
    Макрон заявил, что вовлечение НАТО не потребуется, если по французским войскам будет нанесён удар на Украине
    . Гальский петушок не знает чего б ещё ему накукарекать...
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 13:35
    Макрон заявил руководству США и НАТО, что их прямое вовлечение в вооруженный конфликт не потребуется, даже в случае, если по французским войскам на Украине будет нанесен удар.
    Смел однако "гальский петушок", ему даже помощь НАТО не потребуется. Очевидно считает, что сам справится? А главное хорошо просматривается наплевательское отношение к своим в/сл. Я (Макрон) готов послать вас в чужую страну не понятно для чего, но вас там могут убить и НАТО не вступится. Судя по всему Макрон понял, что влез в свою же ловушку, но отступать считает себе дороже.
  7. Новик225 Ранг пользователя
    Новик225
    +2
    Сегодня, 13:36
    в случае, если по французским войскам на Украине будет нанесен удар.[b][/b]

    Будет, обязательно будет нанесен! Только дайте нам хоть один шанс - войдите на Украину, смелые петушки.
    1. Zoer Ранг пользователя
      Zoer
      -6
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Новик225
      Будет, обязательно будет нанесен! Только дайте нам хоть один шанс - войдите на Украину, смелые петушки.

      Назовите пожалуйста модель и марку своего боевого дивана, с которого вы вдарить собираетесь?
      А то каждый день из каждого утюга- вдарим по центрам... вдарим по мостам... вдарим по наёмникам... А воз и ныне там. Хотя нет, уже и до Татар долетело.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 13:55
        вот именно что вдарим по мостам и по центрам нет таких заявлений кроме форума
        1. Zoer Ранг пользователя
          Zoer
          0
          Сегодня, 14:07
          Цитата: Nastia Makarova
          вот именно что вдарим по мостам и по центрам нет таких заявлений кроме форума

          МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Москва ударит на поражение по центрам принятия решений, если Киев использует полученное от США вооружение против территорий России. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera."В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", - сказал он.
          Замглавы Совбеза подчеркнул: "Всем понятно, что это за центры - это и министерство обороны, и генштаб, и все что угодно". "Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", - указал Медведев.
          https://tass.ru/politika/14808249?ysclid=lujpc84qnj677153983

          Россия нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине в случае, если ВСУ атакуют территорию России — включая Крым — ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
          https://www.rbc.ru/politics/20/06/2023/6491745f9a794786f36df964?ysclid=lujpaub5jr173953577

          Потрясающая кратковременная память. Хуже чем у рыбки Дори! laughing
      2. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        +1
        Сегодня, 14:13
        А воз и ныне там.

        Из тельавива или из куева пишем?
        Счет на дохлых ихтамнетов под видом солдат удачи уже на тысячи пошел.
        Мосты в оперативной глубине каждый день разносят и ролики выкладывают.
        Но "воз и нынче там" что у вас за воз-то такой на крещатике? С навозом что-ли?
        1. Zoer Ранг пользователя
          Zoer
          -1
          Сегодня, 14:33
          Цитата: bk316
          Из тельавива или из куева пишем?

          Из ку-куева...
          Цитата: bk316
          Счет на дохлых ихтамнетов под видом солдат удачи уже на тысячи пошел.
          Мосты в оперативной глубине каждый день разносят и ролики выкладывают.

          Как в том анекдоте,
          У америкарского "Шаттла" что-то полетело в компе, приземлился он в самом центре русской тайги. Вышли америкосы, форма на них яркая, наклейки
          "НАСА", то, се, системы поиска и спасения. НО ни хрена не работает -
          спутников над ними нет, рации молчат. И вдруг они видят дым от костра.
          Подходят и видят картину - обросший мужик в порваной телогрейке, остатки
          шапки на голове, жарит грибы.
          Американцы (радостно):
          - Мистер ду ю спик инглиш?
          Мужик (со вздохом):
          - йес, ай ду, а х@@и толку?

          Что там с мостами на Днепре? Что там с центрами принятий решений в Куеве? Штаб ГУР там разбили? Помню там какие то кучки песка всё постили, якобы на месте штаба, а оказалось там стройка ещё с 2010го года, с котлованом и кучками. Что там с наёмниками, если РДК, как бегали по Донбассу, так и бегают, и ещё вон лягушатников готовят, и плевать хотели на красные хфломастеры деда.
          Что там с Белгородом? Донецком? Луганском? Как то уже не смешно совсем от летающих шапок. А заявления МО о сбитых ракетах над Белгородом, ну как дежавю... Ах да, это не дежавю, это хинзиры такую же молитву в уши своему населению постоянно втюхивают. Всё сбили...
  8. Новик225 Ранг пользователя
    Новик225
    +1
    Сегодня, 13:39
    Цитата: Nexcom
    В апреле 2024 года французских военных могут перевести в боевую готовность для переброски на Украину. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат указала, что появились новые сведения о подготовке Парижем военного контингента. Так, командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью около 1500 человек.

    «Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий», – добавил Захарова.

    https://www.kp.ru/online/news/5748150/

    зы Надеюсь наше военное ведомство воспримет информацию как положено....

    И долго они там проживут? Это же будет цель № 1. Даже важнее Азова, Кракена и РДК.
    Ну только если разобьются по парам и попрячутся на квартирах где-нибудь в западных областях....
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:42
      Хорошо бы, если бы реально они там недолго прожили.....
  9. Новик225 Ранг пользователя
    Новик225
    +1
    Сегодня, 13:43
    Цитата: rotmistr60
    Макрон заявил руководству США и НАТО, что их прямое вовлечение в вооруженный конфликт не потребуется, даже в случае, если по французским войскам на Украине будет нанесен удар.
    Смел однако "гальский петушок", ему даже помощь НАТО не потребуется. Очевидно считает, что сам справится? А главное хорошо просматривается наплевательское отношение к своим в/сл. Я (Макрон) готов послать вас в чужую страну не понятно для чего, но вас там могут убить и НАТО не вступится. Судя по всему Макрон понял, что влез в свою же ловушку, но отступать считает себе дороже.

    Пепел Сенегала (а также Мали, Буркина-Фасо и пр.) жжет его сердце
  10. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:43
    «Макрон заявил руководству США и НАТО, что их прямое вовлечение в вооруженный конфликт не потребуется, даже в случае, если по французским войскам на Украине будет нанесен удар» —

    — Макрон готов принести в жертву французских солдат ...
  11. Alien From Ранг пользователя
    Alien From
    0
    Сегодня, 13:45
    Макарон совсем умом тронулся. Наполеон недоделанный.
  12. nik-mazur Ранг пользователя
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 13:57
    Эммануэль Макрон заявил руководству США и НАТО, что их прямое вовлечение в вооруженный конфликт не потребуется, даже в случае, если по французским войскам на Украине будет нанесен удар

    Не если, а когда.

    Энтони Блинкен прибыл в Париж ... В ходе встречи с Макроном и представителями французского правительства обсуждался возможный ввод на Украину войск НАТО

    Всё возможно, конечно, но сейчас уже поздняк метаться. Для спасения Украины вводить НАТОвские войска надо было в феврале 2022. И не ограниченным контингентом инструкторов, а воевать по полной программе, как во Вьетнаме или Ираке. И то без гарантий.
    А сейчас укропациента уже ничего не спасёт. Тем более одинокая батальонно-тактическая группа французов численностью 1500 человек, которой хватит на два-три дня интенсивных боёв...
  13. spectr Ранг пользователя
    spectr
    0
    Сегодня, 14:06
    Интересно, после ввода войск Макрон устроит перепалку с СБУ и ГУР за успешные операции, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами?
  14. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 14:15
    Видать много Французского бизнеса на Украине...крепко прищемило
  15. Владимириус Ранг пользователя
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 14:15
    макрон выступает провокатором, мол смотрите все, мы присылаем войска на украину, москва утерлась, ничего не бойтесь и присоединяйтесь все желающие, вместе мы москву одолеем. В таких случаях нужно действовать решительно и оперативно, иначе действительно наприсоединяются и ничего уже будет неисправить
  16. Комментарий был удален.
  17. Комментарий был удален.
  18. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    0
    Сегодня, 14:59
    Это плохо - ВСУ получит еще резервов, на уничтожение которых придется потратиться. А уничтожить их надо быстро и эффективно, чтобы другим неповадно было. Иначе мы получим конфликт во всей Европой в границах Украины и дело это затянется еще более.

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