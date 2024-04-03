Макрон заявил, что вовлечение НАТО не потребуется, если по французским войскам будет нанесён удар на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил руководству США и НАТО, что их прямое вовлечение в вооруженный конфликт не потребуется, даже в случае, если по французским войскам на Украине будет нанесен удар.
Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, французский президент таким образом ответил на высказанные Вашингтоном опасения, что возможная отправка французских военных на Украину и практически неминуемые российские удары по ним могут втянуть страны Запада в прямое столкновение с Россией.
В настоящее время американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Париж для проведения переговоров по вооруженным конфликтам на Украине и в секторе Газа. В ходе встречи с Макроном и представителями французского правительства обсуждался возможный ввод на Украину войск НАТО. Как сообщается, Блинкен и Макрон заявили о стремлении к "интенсификации" поддержки Украины в первую очередь со стороны стран Евросоюза.
В то же время в Минобороны Эстонии заявили, что военнослужащие стран ЕС ни при каких обстоятельствах якобы не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях на стороне киевского режима, ограничившись обеспечением подготовки солдат ВСУ. Как утверждает эстонский министр обороны, заявление президента Франции об отправке своих военных на Украину "в основном относится к сфере обучения". Между тем, в настоящее время военный персонал из каждой страны НАТО уже присутствует на Украине, преимущественно в качестве советников и инструкторов.
- Минобороны Франции
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