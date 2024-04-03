Не чистить гусеницы: негласное правило танкистов РККА
Со времен Великой Отечественной войны сохранилось немало дневников воинов РККА, из которых можно узнать о том, что происходило на фронтах самого кровопролитного в истории человечества конфликта, а также солдатских обычаях тех времен.
В отрывке из дневника лейтенанта Григория Максимовича Пигарева рассказывается о случае, который пролил свет на одно из неписанных правил танкистов СССР.
Как пишет автор строк, утром после боя, возник серьезный спор между бойцами его подразделения и танкистами.
Суть спора заключался в том, что солдаты наотрез отказывались «чистить танкам тапки» - выковыривать из гусениц останки человеческих тел. В свою очередь танкисты говорили о неписанном правиле, которое гласит, что экипаж машины следит за ее исправностью, а чистота танка – дело «приданных на броню».
В итоге, Пигарев приказал своему подразделению подчиниться требованиям экипажа танка.
- говорится в дневнике, отмечая, что на поле боя тела противника могут лежать в непосредственной близости от тел наших воинов, причём как на пути движения вперёд, так и отхода назад. В общем, война... не до сантиментов.
Как пишет Пигарев, танкисты в конечном счете присоединились с тряпками для мытья брони, но позднее. Со слов автора, им, наверное, просто хотелось, чтобы другие поняли, каково это все, и прочувствовали, с чем связано негласное правило, вокруг которого возник спор.
- архивное фото
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