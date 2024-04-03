Не чистить гусеницы: негласное правило танкистов РККА

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Не чистить гусеницы: негласное правило танкистов РККА

Со времен Великой Отечественной войны сохранилось немало дневников воинов РККА, из которых можно узнать о том, что происходило на фронтах самого кровопролитного в истории человечества конфликта, а также солдатских обычаях тех времен.

В отрывке из дневника лейтенанта Григория Максимовича Пигарева рассказывается о случае, который пролил свет на одно из неписанных правил танкистов СССР.



Как пишет автор строк, утром после боя, возник серьезный спор между бойцами его подразделения и танкистами.

Суть спора заключался в том, что солдаты наотрез отказывались «чистить танкам тапки» - выковыривать из гусениц останки человеческих тел. В свою очередь танкисты говорили о неписанном правиле, которое гласит, что экипаж машины следит за ее исправностью, а чистота танка – дело «приданных на броню».

В итоге, Пигарев приказал своему подразделению подчиниться требованиям экипажа танка.

Танкисты подогнали машину к большой воронке с водой, и пехотинцы стали выковыривать из гусениц куски кожи, внутренностей и ткань формы. И если бы только немецкие...

- говорится в дневнике, отмечая, что на поле боя тела противника могут лежать в непосредственной близости от тел наших воинов, причём как на пути движения вперёд, так и отхода назад. В общем, война... не до сантиментов.

Как пишет Пигарев, танкисты в конечном счете присоединились с тряпками для мытья брони, но позднее. Со слов автора, им, наверное, просто хотелось, чтобы другие поняли, каково это все, и прочувствовали, с чем связано негласное правило, вокруг которого возник спор.

  • архивное фото
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1 комментарий
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  1. свой1970 Ранг пользователя
    свой1970
    0
    Сегодня, 15:52
    Странно- всегда писали что дневники были запрещены, а тут нате вам - "немало дневников".
    По теме вообще странно - с ходовой Т-34 с ее гусениц все разлететься должно было через 100 метров. Возможно потеки крови на броне были- поэтому и потребовалось именно замывать водой....
  2. Комментарий был удален.

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