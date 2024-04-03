Посол Украины в ФРГ обвинил одну из старейших немецких газет в «искажении правды о российской агрессии»

17
Посол Украины в ФРГ обвинил одну из старейших немецких газет в «искажении правды о российской агрессии»

В Германии разгорается очередной скандал, связанный с недипломатическим поведением украинского посла Алексея Макеева. На этот раз представитель Киева в ФРГ обвинил одно из старейших немецких изданий «Берлинскую народную газету» (Berliner Volksrepublik Zeitung/BVZ) в «искажении правды о российской агрессии». Издание это было основано в Берлине 1904 году и стало преемником леволиберальной народной газеты, издававшейся с 1853 года.

В ставшей стилем киевской «дипломатии» манере посол Украины в соцсети накинулся на издание с критикой, заявив, что в публикуемых на страницах газеты статьях «искажается реальность и правда о российской агрессивной войне». Ссылаясь на то, что в одном из материалов BVZ посмело процитировать российского посла в ФРГ, Макеев задал вопрос, не является ли издание «новым Радио Москвы».



Украинского посла не устроило, что авторы статей по теме Украины приглашают читателей к активной дискуссии и публикуют даже те их комментарии, которые идут вразрез с официальными трактовками событий, продвигаемые киевской пропагандой. Макеева также возмутило, что редакция издания приняла на работу бывших сотрудников российских государственных СМИ, таких как Russia Today, Ruptly и РИА Новости.

Моя рекомендация по работе с Berliner Volksrepublik Zeitung — просто не читайте ее и не давайте интервью. В Берлине есть лучшие/бесплатные СМИ!

— возмущенно написал в одном из постов украинский посол.

В подтверждение «пророссийской» редакционной политики издания Макеев опубликовал скриншоты с выдержками из публикаций Berliner Volksrepublik Zeitung и их обсуждения, к которым у него возникли претензии. В комментариях читателей, в частности, указывается, что два года назад Россия была вынуждена начать военную операцию на Украине в ответ на расширение НАТО и возросшую в этой связи угрозу безопасности РФ. Хотя есть и иные точки зрения, что отражает непредвзятую и объективную редполитику газеты в отношении происходящего на Украине.

Высказывания зарвавшегося украинского псевдодиломата, раздающего указания не только редакции и авторам газеты, но и читателям, не остались без ответа. Вскоре издание ответило послу, отвергнув обвинения и назвав его слова посягательством на свободу прессы и попытками запугивания редакторов и авторов. В ответной публикации издание призвало украинского посла впредь избегать таких нападок и «уважать свободу прессы в европейской демократии».

Что примечательно, претензии нынешнего украинского посла в Германии возмутили даже еще более одиозного и скандального его предшественника Андрея Мельника. В интервью BVZ экс-посол заявил, что его преемник не имеет права «нападать на свободные немецкие СМИ за критические замечания».



  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Посольство_Украины_в_Германии
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 13:24
    В Германии разгорается очередной скандал, связанный с недипломатическим поведением украинского посла Алексея Макеева.


    Кого какелы набирают в свой МИД ? Постоянные скандалы и недипломатическое поведение - открытые оскорбления дипломатов и политических деятелей из других стран. У какелов не МИД, а какой-то быдлячий шалман.
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:38
      Ну честное слов, что же нам больше нечего обсуждать как бред сумасшедшего.
      Мир уже давно устал от украинских дышиц, климкиных, мельников, так нет же на Украине нашли очередной объект насмешек и зубоскальства, хотя все давно поняли, что МИД Украины является филиалом психиатрического ведомства. crying
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        +1
        Сегодня, 14:29
        Цитата: кредо
        МИД Украины является филиалом психиатрического ведомства.

        Вот только ведомство захватили пациенты.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 13:40
      Украинские послы на Западе отличаются особой наглостью и без того присущей укропитекам... Ну так избаловали, всё им прощая и поощряя, вот теперь пусть и расхлебывают... Украина так просто с чужой шеи не слезет... Проверено историей России!!! am
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:40
      У какелов не МИД, а какой-то быдлячий шалман.

      Украинские послы на Западе отличаются особой наглостью и без того присущей укропитекам... Ну так избаловали, всё им прощая и поощряя, вот теперь пусть и расхлебывают... Украина так просто с чужой шеи не слезет... Проверено историей России!!! am
    4. Миллер Ранг пользователя
      Миллер
      0
      Сегодня, 14:27
      Вот недавно "коновала" послом назначили.[media=http://][media=http://][media=http://]
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:34
      Цитата: Nexcom
      Кого какелы набирают в свой МИД ? Постоянные скандалы и недипломатическое поведение

      Какие правители, таких и "дипломатов" набирают.
    6. Alex DHG Ранг пользователя
      Alex DHG
      0
      Сегодня, 15:37
      "У какелов не МИД, а какой-то быдлячий шалман."

      Так они под этот хуцпа-шалман даже термин уже придумали : "эмоциональная дипломатия". wassat
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:26
    "Украинская дипломатия" - Украины не будет,а "термин" останется ...
  3. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 13:28
    Четвертый рейх оказался безвольным созданием.Впрочем,до этого его довели его рукамиводители.Пинают все кому ни лень.Какие то шавки подзаборные,по сути.
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 13:28
    Очередной украинский "дипломат" пытается диктовать свои правила немцам и рекомендовать, что им следует читать. Но в данном случае хоть редакция газеты ответила этому рагулю при галстуке и в чине посла. Правильно гласит русская пословица - посади свинью за стол, она и ноги на стол.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:22
      Цитата: rotmistr60
      посади свинью за стол, она и ноги на стол.

      "Посади рагулю за стол, она и ноги на стол".
    2. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:58
      Цитата: rotmistr60
      Очередной украинский "дипломат" пытается диктовать свои правила немцам и рекомендовать, что им следует читать.

      Это он ещё не потребовал прикрыть издание. А мог бы, наглости хватает. laughing
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:31
    Был Мельник, теперь Макеев... один фиг, наглые фэйсы попутавшие берега.
    Ждём с, как этот переименуют, "ливерную колбасу".
  6. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +1
    Сегодня, 13:32
    Активности украинского МИД можно позавидовать, "землю роют копытцем", лишь бы только на ЛБС не попасть...
  7. geor.tcherniaev Ранг пользователя
    geor.tcherniaev
    +4
    Сегодня, 13:34
    В названии газеты есть буквы V и Z. Уже одно это заставляет скакуасов биться в истерике.
  8. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:20
    Моя рекомендация по работе с Berliner Volksrepublik Zeitung — просто не читайте ее и не давайте интервью.

    Оборзевшая фашистская сволота, уже раздает приказы Европе. Посол не имеет право вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. Все дипломаты Украины, выходцы из колхоза "Рагульский лапоть".

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»