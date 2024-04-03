Посол Украины в ФРГ обвинил одну из старейших немецких газет в «искажении правды о российской агрессии»
В Германии разгорается очередной скандал, связанный с недипломатическим поведением украинского посла Алексея Макеева. На этот раз представитель Киева в ФРГ обвинил одно из старейших немецких изданий «Берлинскую народную газету» (Berliner Volksrepublik Zeitung/BVZ) в «искажении правды о российской агрессии». Издание это было основано в Берлине 1904 году и стало преемником леволиберальной народной газеты, издававшейся с 1853 года.
В ставшей стилем киевской «дипломатии» манере посол Украины в соцсети накинулся на издание с критикой, заявив, что в публикуемых на страницах газеты статьях «искажается реальность и правда о российской агрессивной войне». Ссылаясь на то, что в одном из материалов BVZ посмело процитировать российского посла в ФРГ, Макеев задал вопрос, не является ли издание «новым Радио Москвы».
Украинского посла не устроило, что авторы статей по теме Украины приглашают читателей к активной дискуссии и публикуют даже те их комментарии, которые идут вразрез с официальными трактовками событий, продвигаемые киевской пропагандой. Макеева также возмутило, что редакция издания приняла на работу бывших сотрудников российских государственных СМИ, таких как Russia Today, Ruptly и РИА Новости.
— возмущенно написал в одном из постов украинский посол.
В подтверждение «пророссийской» редакционной политики издания Макеев опубликовал скриншоты с выдержками из публикаций Berliner Volksrepublik Zeitung и их обсуждения, к которым у него возникли претензии. В комментариях читателей, в частности, указывается, что два года назад Россия была вынуждена начать военную операцию на Украине в ответ на расширение НАТО и возросшую в этой связи угрозу безопасности РФ. Хотя есть и иные точки зрения, что отражает непредвзятую и объективную редполитику газеты в отношении происходящего на Украине.
Высказывания зарвавшегося украинского псевдодиломата, раздающего указания не только редакции и авторам газеты, но и читателям, не остались без ответа. Вскоре издание ответило послу, отвергнув обвинения и назвав его слова посягательством на свободу прессы и попытками запугивания редакторов и авторов. В ответной публикации издание призвало украинского посла впредь избегать таких нападок и «уважать свободу прессы в европейской демократии».
Что примечательно, претензии нынешнего украинского посла в Германии возмутили даже еще более одиозного и скандального его предшественника Андрея Мельника. В интервью BVZ экс-посол заявил, что его преемник не имеет права «нападать на свободные немецкие СМИ за критические замечания».
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Посольство_Украины_в_Германии
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