Следы теракта в "Крокус сити холле" ведут на Украину, но нужно помнить, что киевская хунта является западной марионеткой и полностью контролируется США. Об этом заявил Николай Патрушев.Секретарь Совбеза РФ выступил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - членов ШОС в Астане, где говоря о теракте в Подмосковье подчеркнул, что все следы ведут к украинским спецслужбам. При этом он отметил, что киевский режим не является самостоятельным в своих решениях, он полностью контролируется США. Отсюда и попытки Вашингтона навязать Москве свою версию с якобы виновностью афганского филиала запрещенной в России террористической организации "ИГ"*.Также известно, что посольство Украины в Душанбе давно вербует таджикских граждан в качестве наемников для участия в боях против России. К тому же, украинский посол в Таджикистане ранее возглавлял Службу внешней разведки Украины.- заявил Патрушев добавив, что в некоторых западных странах, например Словакии, прямо говорят, что на территории Украины скрываются террористы из "ИГ"*.Секретарь российского Совбеза призвал обратить внимание на реакцию Зеленского, который в теракте обвинил Россию. По словам Патрушева эта характерная неадекватная реакция говорит о причастности киевской хунты к трагедии в Подмосковье.

Украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России

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