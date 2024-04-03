Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам
Следы теракта в "Крокус сити холле" ведут на Украину, но нужно помнить, что киевская хунта является западной марионеткой и полностью контролируется США. Об этом заявил Николай Патрушев.
Секретарь Совбеза РФ выступил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - членов ШОС в Астане, где говоря о теракте в Подмосковье подчеркнул, что все следы ведут к украинским спецслужбам. При этом он отметил, что киевский режим не является самостоятельным в своих решениях, он полностью контролируется США. Отсюда и попытки Вашингтона навязать Москве свою версию с якобы виновностью афганского филиала запрещенной в России террористической организации "ИГ"*.
Также известно, что посольство Украины в Душанбе давно вербует таджикских граждан в качестве наемников для участия в боях против России. К тому же, украинский посол в Таджикистане ранее возглавлял Службу внешней разведки Украины.
- заявил Патрушев добавив, что в некоторых западных странах, например Словакии, прямо говорят, что на территории Украины скрываются террористы из "ИГ"*.
Секретарь российского Совбеза призвал обратить внимание на реакцию Зеленского, который в теракте обвинил Россию. По словам Патрушева эта характерная неадекватная реакция говорит о причастности киевской хунты к трагедии в Подмосковье.
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