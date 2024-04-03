Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам

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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам

Следы теракта в "Крокус сити холле" ведут на Украину, но нужно помнить, что киевская хунта является западной марионеткой и полностью контролируется США. Об этом заявил Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ выступил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - членов ШОС в Астане, где говоря о теракте в Подмосковье подчеркнул, что все следы ведут к украинским спецслужбам. При этом он отметил, что киевский режим не является самостоятельным в своих решениях, он полностью контролируется США. Отсюда и попытки Вашингтона навязать Москве свою версию с якобы виновностью афганского филиала запрещенной в России террористической организации "ИГ"*.



Также известно, что посольство Украины в Душанбе давно вербует таджикских граждан в качестве наемников для участия в боях против России. К тому же, украинский посол в Таджикистане ранее возглавлял Службу внешней разведки Украины.

Украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России

- заявил Патрушев добавив, что в некоторых западных странах, например Словакии, прямо говорят, что на территории Украины скрываются террористы из "ИГ"*.

Секретарь российского Совбеза призвал обратить внимание на реакцию Зеленского, который в теракте обвинил Россию. По словам Патрушева эта характерная неадекватная реакция говорит о причастности киевской хунты к трагедии в Подмосковье.
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    7 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 13:00
      «Следы теракта в "Крокус Сити Холле" ведут к украинским спецслужбам» —

      — Не терять след - выведет на британцев и на американцев ...
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:00
      Что то я верю Патрушеву на 100% ,не поддаваясь на западную пропаганду!Они же для своих избирателей говорят а не для нас .
    3. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 13:02
      100 раз уже казано с разных трибун что ведут. И что, г-н Патрушев, действия какие либо последуют кроме вздохов и озабоченностей? Нельзя победить в такой войне не принимая крайне жестких мер к террористам, власовцам и их кураторам. Это высшая мера социальной защиты, в конце концов. Или вы чей-то другой социум защищаете? Эти бесконечные пресс-подходы с жалобами - какие же они там все негодяи уже сильно утомили.
    4. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 13:03
      Если раньше писали, что США предупреждали РФ о том, что готовится теракт, то в последние дни в СМИ, включая вполне респектабельную и не иноагентскую "Ленту ру" пишут, что указывалось конкретное место проведения - "Крокус", причём предупреждение было сделано ещё 6 марта. И если даже такой информации нашим спецслужбам не хватило, чтобы предупредить трагедию, или хотя бы минимизировать последствия, то я бы самих Патрушева и Нарышкина проверил на предмет профпригодности, если не хуже.
      Если же эти сообщения - фейк и провокация, то достаточно было бы опубликовать сам текст предупреждения, что сняло бы все вопросы. Но почему-то этого не делают, что само по себе лишь увеличивает количество этих самых вопросов, и далеко не в первую очередь - к Украине, США и прочим МИ-6.
    5. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:11
      Ну типа пообещался Патрушев наказать.....

      «Все организаторы и спонсоры теракта в «Крокус Cити Xолле», где бы они ни находились, понесут заслуженное наказание», - подчеркнул Патрушев в ходе встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.

      https://www.kp.ru/online/news/5748131/
    6. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 13:11
      Если следы ведут к украинским спецслужбам, почему они до сих пор живут и действуют?
      След нашли, выследили, пора бы и травить зверя...
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 13:12
      Следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам...
      А волга впадает в Каспийское море.
      А после весны наступает лето...
      Так и я могу.

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