В ООН осудили атаку дронов по заводам в Татарстане

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В ООН осудили атаку дронов по заводам в Татарстане

Вчера, 2 апреля, украинские дроны впервые с начала нашей СВО атаковали территорию Татарстана. Удар украинскими боевиками был осуществлен по зданию общежития в ОЭЗ «Алабуга», в которое попали два БПЛА. Кроме того, еще один беспилотник пытался атаковать НПЗ в Нижнекамске.

В результате инцидента пострадали 13 человек, двое из которых – несовершеннолетние.



Ответственность за налет взяло на себя ГУР Украины, хотя о своей причастности заявляли и в СБУ. Впрочем, какое бы ведомство за этим не стояло, украинские боевики совершили очередной теракт, нанеся удар по гражданской инфраструктуре на территории России, в результате чего пострадали мирные жители.

В свою очередь, в ООН категорически осудили украинские удары по гражданской инфраструктуре и призвали прекратить их. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку на Татарстан.

Стоит отметить, что о неприемлемости ударов по территории России в очередной раз заявили и в США. Хотя подобные высказывания кроме как лицемерием не назвать с учетом того, насколько Пентагон и НАТО координируют в том числе диверсионно-террористические акции киевского режима.

Между тем стоит понимать, что все вышеупомянутые заявления никоим образом не повлияют на действия киевских властей. Очевидно, что БПЛА дальнего радиуса действия производятся украинским ВПК не без помощи западных партнеров. К тому же, в Вашингтоне с самого начала нашей СВО заявляют о своей непричастности к конфликту и нежелании воевать с РФ, но при этом поставляют Киеву вооружение на миллиарды долларов.

Касательно призывов ООН, на них и вовсе сегодня мало кто обращает внимание. Стоит напомнить недавнюю ситуацию, когда ЦАХАЛ попросту проигнорировал требование Совбеза организации о прекращении огня в секторе Газа.
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    9 комментариев
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    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 13:57
      Давайте созовем генассамблею и открыто обозначим источник терроризма на планете.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 14:00
        Ну, а что ещё ООН может сделать кроме "осуждения"... Бесполезная организация, которая вскоре последует за "Лигой Наций"... Впрочем, мне нравится как они там на своих сходках грызутся... laughing
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 14:08
          Это хотя бы прозвучать должно с призывом объединяться. В ООН и этого не делают. Все о каких то общих вещах в общих формах говорят.
          1. Egeny Ранг пользователя
            Egeny
            0
            Сегодня, 15:17
            Ваня, так твой пост ни о чём... как и болтовня ООН.)
            Генеральная Ассамблея — это главный совещательный форум ООН
            , там те же марионетки.)
        2. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          0
          Сегодня, 15:14
          ...ну да, осудили... и что?
          А дальше... хоть трава не расти.)
      2. solar Ранг пользователя
        solar
        +2
        Сегодня, 15:41
        Уже созвали. Она минимум дважды объявила Россию страной - агрессором. Ведомство Лаврова в действии :((
    2. osp Ранг пользователя
      osp
      0
      Сегодня, 14:37
      Ну если рассмотреть атаку на Елабугу, то там не дрон а фактически легкомоторный самолет переделанный в камикадзе.
      Где установили дополнительные баки и другие доработки для однократного применения.

      Аппарат не маленький и пока он летел больше тысячи километров от украинской границе его могли обнаружить обзорные РЛС в аэропортах.
      Может какое-то время наблюдали.
      Но просто махнули рукой.
      Не создает помех воздушному движению и не создает.
      Раньше на такие объекты особо не озадачивались.

      А уж применение огневых средств по таким объектам это большая ответственность тем более над густонаселенной территорией Центра и Поволжья.
      Вдруг то вертолет губернатора будет.

      Вся малая авиация в России и не только она летает без ответчиков государственного опознавания.
      Это целая плеяда проблем в организации контроля воздушного пространства.
    3. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 15:35
      В свою очередь, в ООН категорически осудили украинские удары по гражданской инфраструктуре и призвали прекратить их.

      Автор присочинил, конечно. Дюжаррик сказал просто общие слова, не выделяя этот случай из других событий.
      Мы выступаем против всех нападений на гражданскую инфраструктуру и призываем их прекратить"
    4. ASM Ранг пользователя
      ASM
      0
      Сегодня, 15:43
      Да Оон уже давно ничего не решает - это просто площадка полепетать - язычки размять. Выразить озабоченность или принять ни к чему не обязывающую резолюцию.

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