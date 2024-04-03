В ООН осудили атаку дронов по заводам в Татарстане
Вчера, 2 апреля, украинские дроны впервые с начала нашей СВО атаковали территорию Татарстана. Удар украинскими боевиками был осуществлен по зданию общежития в ОЭЗ «Алабуга», в которое попали два БПЛА. Кроме того, еще один беспилотник пытался атаковать НПЗ в Нижнекамске.
В результате инцидента пострадали 13 человек, двое из которых – несовершеннолетние.
Ответственность за налет взяло на себя ГУР Украины, хотя о своей причастности заявляли и в СБУ. Впрочем, какое бы ведомство за этим не стояло, украинские боевики совершили очередной теракт, нанеся удар по гражданской инфраструктуре на территории России, в результате чего пострадали мирные жители.
В свою очередь, в ООН категорически осудили украинские удары по гражданской инфраструктуре и призвали прекратить их. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку на Татарстан.
Стоит отметить, что о неприемлемости ударов по территории России в очередной раз заявили и в США. Хотя подобные высказывания кроме как лицемерием не назвать с учетом того, насколько Пентагон и НАТО координируют в том числе диверсионно-террористические акции киевского режима.
Между тем стоит понимать, что все вышеупомянутые заявления никоим образом не повлияют на действия киевских властей. Очевидно, что БПЛА дальнего радиуса действия производятся украинским ВПК не без помощи западных партнеров. К тому же, в Вашингтоне с самого начала нашей СВО заявляют о своей непричастности к конфликту и нежелании воевать с РФ, но при этом поставляют Киеву вооружение на миллиарды долларов.
Касательно призывов ООН, на них и вовсе сегодня мало кто обращает внимание. Стоит напомнить недавнюю ситуацию, когда ЦАХАЛ попросту проигнорировал требование Совбеза организации о прекращении огня в секторе Газа.
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