Вице-президент парламента Франции: Вне военного времени мы должны покинуть Объединенное командование НАТО

Вице-президент Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Себастьен Шеню заявил, что вне военного времени стране следует покинуть Объединенное командование НАТО.На вопрос об эффективности структур НАТО, в пользу которой якобы свидетельствует стремление Финляндии и Швеции вступить в альянс, Шеню подчеркнул, что Франция, по его мнению, должна сохранять определенную независимость, когда речь идет о вопросах обороны страны.Вице-президент французского парламента напомнил, что Париж располагает ядерными вооружениями, которые являются безапелляционными и эффективными силами сдерживания. В связи с этим, Франция не нуждается в защите своих соседей или других союзников по НАТО.Позицию французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о возможном непосредственном участии армии Франции в вооруженном конфликте на Украине, Шеню назвал крайне безответственной, добавив, что в настоящее время еще не полностью исчерпаны дипломатические возможности решения украинского кризиса путем проведения переговоров с Москвой.Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что не предполагается какое-либо присутствие на украинской территории сухопутных войск и солдат стран Евросоюза и НАТО. По словам Шольца, на этот счет на Западе существует "весьма единодушное" мнение. Слова Шольца в свою очередь также в той или иной степени подтвердили глава МИД Венгрии, официальный представитель кабмина Испании, президент Болгарии и представители руководства других стран Евросоюза.

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