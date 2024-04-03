Вице-президент парламента Франции: Вне военного времени мы должны покинуть Объединенное командование НАТО

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Вице-президент парламента Франции: Вне военного времени мы должны покинуть Объединенное командование НАТО

Вице-президент Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Себастьен Шеню заявил, что вне военного времени стране следует покинуть Объединенное командование НАТО.

На вопрос об эффективности структур НАТО, в пользу которой якобы свидетельствует стремление Финляндии и Швеции вступить в альянс, Шеню подчеркнул, что Франция, по его мнению, должна сохранять определенную независимость, когда речь идет о вопросах обороны страны.



Вице-президент французского парламента напомнил, что Париж располагает ядерными вооружениями, которые являются безапелляционными и эффективными силами сдерживания. В связи с этим, Франция не нуждается в защите своих соседей или других союзников по НАТО.

Позицию французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о возможном непосредственном участии армии Франции в вооруженном конфликте на Украине, Шеню назвал крайне безответственной, добавив, что в настоящее время еще не полностью исчерпаны дипломатические возможности решения украинского кризиса путем проведения переговоров с Москвой.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что не предполагается какое-либо присутствие на украинской территории сухопутных войск и солдат стран Евросоюза и НАТО. По словам Шольца, на этот счет на Западе существует "весьма единодушное" мнение. Слова Шольца в свою очередь также в той или иной степени подтвердили глава МИД Венгрии, официальный представитель кабмина Испании, президент Болгарии и представители руководства других стран Евросоюза.
  • Минобороны Франции
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14 комментариев
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  1. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -3
    Сегодня, 13:58
    А вот хватит ли у нас органов долбануть по ним чем следует в случае вторжения большой вопрос.. скорее всего риторический.
    1. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +6
      Сегодня, 14:03
      Цитата: ИванИванов
      А вот хватит ли у нас органов долбануть по ним чем следует

      А какие сомнения? Чем французы лучше/хуже поляков, например, которых долбают за милую душу, не отличая от украинцев? Или думаете, что у нас есть специальные Искандеры и ФАБы, которые гражданство спрашивают?
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        +1
        Сегодня, 14:41
        Я так понял речь шла там об ударе возмездия по самой Франции, в случае вступления регулярных войск Франции в войну против нас.
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 14:55
          Цитата: guest
          речь шла там об ударе возмездия по самой Франции

          Ну, это вряд ли. И дело тут не в крутизне, а в здравом смысле и целесообразности.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 14:06
      [
      i]Вице-президент французского парламента напомнил, что Париж располагает ядерными вооружениями, которые являются безапелляционными и эффективными силами сдерживания[/i]

      Петухи французские опять раскудахтались как мокрые курицы... Ну есть у вас эти заряды (не много, но есть), а территория, которая останется не зараженной после ударов ЯО по Франции с её АЭС, у вас имеется...??? Вас даже из Африки выгнали, ну и куда побежите...??? Прежде чем про ЯО что-то говорить, нужно сначала подумать, а стоит ли...???
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 14:51
        Цитата: Lev_Russia
        Петухи французские опять раскудахтались как мокрые курицы..

        В апреле месяце Франция готовит к переброске на Украину 1,5 тысячи своих солдат , и различное вооружение .(Нарышкин , Захарова ) Способы переброски и места дислокации уточняются . Готовим "теплый "прием . hi
    3. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      +3
      Сегодня, 14:12
      Макрон хочет примерить сапоги генерала Бонапарта.

      Шольц помнит про дедушку и боится.

      Болгары не хотят помирать.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 14:35
        Макрон хочет примерить сапоги генерала Бонапарта
        Для этого, как минимум надо быть мужчиной, а не пи...сом wink
    4. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +2
      Сегодня, 14:13
      Когда петух понял что бой с соседским петухом может окончится его кончиной, а его славные курочки станет топтать наглый сосед он как свободолюбивая птица решил, что он лучше будет кричать на соседа из-за забора, а не ввязываться в кровавую драку с ним. wassat
    5. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 14:19
      а их и так долбают, когда разведке удается установить их местоположение, ракет не жалеют
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:13
    Поди пойми, что у них внутри творится... согласия нет частично или вообще, поживём увидим.
  3. Tusv Ранг пользователя
    Tusv
    +3
    Сегодня, 14:32
    Атолл Муруроа уничтожить Французскую Гвинею отобрать, Всех петухов отправить на срочную службу в форт Боярд. Спички детям не игрушка.
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 14:46
    Главный лягушатник уже запутался, будет идти на российские территории или нет?
    Треуголка недобонапарта не жмёт фаберже?
    Ваша песенка спета давно, и не надейтесь запугать ВС РФ!
    Кишка т онка и мышцы дряблы, спросите побратимов по крови - жи до бандер фюрера,
    просящего больше кокса и зрелищ!
    Квартал 95 работу заканчивает вместе с холуями- бандеровцами и лягушатниками!
  5. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 15:35
    Петр Толстой...
    и сколько у вас там? 200 штук? У России у нас почти 10 тысяч

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